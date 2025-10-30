Suscribete a
La CNMC mejora la propuesta de inversión para redes eléctricas, pero lejos de la ambición de las empresas

El regulador sitúa la tasa de retribución financiera en el 6,58%, lejos del 7% que esperaban las energéticas

El gran impacto de las renovables en el sistema precisa de una mejor infraestructura

Cani Fernández, presidenta de la CNMC
Cani Fernández, presidenta de la CNMC EP
Raúl Masa

Sí, pero no. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha mejorado la tasa de retribución financiera, que es el dinero que ganan las eléctricas por invertir en redes, pero se ha quedado lejos de lo que ellas ansiaban.

En ... concreto, la CNMC ha elevado su propuesta al 6,58%, un punto porcentual por encima de la actual. La cifra supone un ligero aumento respecto al 6,46% propuesto el pasado mes de julio y todavía se encuentra por debajo del entorno del 7% que reclamaba el sector como tasa de retribución financiera para su actividad de redes eléctricas.

