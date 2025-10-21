Suscribete a
Las grandes energéticas se ofrecen a Red Eléctrica para trabajar en un nuevo plan antiapagones

Competencia ha accedido a algunas de las peticiones del operador del sistema, pero el control de tensión sigue en el aire

De manera unilateral había pedido cambiar diversas operativas de forma temporal, algo que puede generar incertidumbre

Raúl Masa

El pasado 8 de octubre Red Eléctrica destapó la caja de Pandora. Reconoció de manera clara y fulminante que el sistema eléctrico español está débil. Que necesita ajustes importantes y que precisa de correcciones urgentes por parte del regulador. No obstante, pocas horas ... después de hacer públicas estas cuestiones, también advirtió que, en realidad, no hay riesgo de apagones. Pero el mensaje ya estaba lanzado, y las similitudes con lo que sucedió el 28 de abril deja lugar a pocas dudas. Este lunes el regulador ha resuelto llevar a cabo algunas modificaciones, aunque los problemas sustanciales de control de tensión siguen en el aire.

