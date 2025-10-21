Las grandes energéticas se ofrecen a Red Eléctrica para trabajar en un nuevo plan antiapagones

El pasado 8 de octubre Red Eléctrica destapó la caja de Pandora. Reconoció de manera clara y fulminante que el sistema eléctrico español está débil. Que necesita ajustes importantes y que precisa de correcciones urgentes por parte del regulador. No obstante, pocas horas ... después de hacer públicas estas cuestiones, también advirtió que, en realidad, no hay riesgo de apagones. Pero el mensaje ya estaba lanzado, y las similitudes con lo que sucedió el 28 de abril deja lugar a pocas dudas. Este lunes el regulador ha resuelto llevar a cabo algunas modificaciones, aunque los problemas sustanciales de control de tensión siguen en el aire.

La compañía que preside Beatriz Corredor instó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a cambiar diversas operativas del sistema porque en las últimas semanas había observado «variaciones bruscas de tensión en el sistema eléctrico peninsular español, tales que pueden tener impacto en la seguridad del suministro si no son implementados los cambios propuesto». El organismo presidido por Cani Fernández ha decidido que, de manera temporal, se hagan algunas modificaciones, aunque una de las operativas clave (P. O. 7.4), que tenía que ver con el control de tensión, no se ha cambiado. De hecho, Competencia explica que debe revisarse con más tiempo. Algo que aplauden las grandes energéticas que se habían opuesto a estos planes, tal y como explicó ABC tras las reuniones de la CNMC con las compañías la semana pasada.

Al margen de esta contradicción del reconocimiento de los problemas en el suministro, pero que no haya un potencial problema de apagones, Red Eléctrica advertía de que el crecimiento significativo de instalaciones renovables generaba un impacto en el sistema por su forma de entrar en el mix. «Estas tecnologías no regulan tensión de manera continua», reflejaban.

Ante las dudas sobre si hay problemas o no en la red, la directora de Regulación de Aelec, Marta Castro, es muy tajante al respecto: «El problema sigue persistiendo y nosotros sí que reconocemos que existen variaciones bruscas de tensión en el sistema eléctrico».

Bajo este contexto, y teniendo en cuenta que Aelec representa los intereses de Iberdrola, Endesa y EDP, desde la organización reconocen que se necesita la creación de un grupo de trabajo que agrupe al Ministerio de para la Transición Ecológica, a la CNMC, los generadores de electricidad, los distribuidores de energía, al operador del sistema y que, todos juntos, «intentemos resolver el problema de tensión de tenemos». Esta situación de trabajo en conjunto la plantea el propio regulador, e insta a Red Eléctrica que intensifique la coordinación.

Para Castro se debería trabajar en la búsqueda de soluciones en tres direcciones. La primera sería que las tecnologías renovables se sumen al control dinámico de tensión. Esto, además, lo califica de «fundamental». Los segundo es realizar los refuerzos necesarios en la red para evitar los problemas de tensión; y, por último, que «se establezcan controles de tensión que sean factibles tanto para las instalaciones convencionales como para las no convencionales».

No obstante, y sobre los planes que ha presentado Red Eléctrica ante el regulador, reconocía que le llamaba la atención su marco temporal. El operador del sistema los ha acotado a un periodo muy corto –un mes–, y con potenciales prórrogas también de semanas, algo a lo que finalmente ha accedido Competencia. Por ello, la directora de Regulación de Aelec se pregunta alarmada el tipo de incertidumbre que se está metiendo a la operativa del sistema que no se conozca si sus acciones durarán un mes, o un mes y medio.

A disposición de Red Eléctrica

Con estos condicionantes, Castro asume que «necesitamos medidas que no sean coyunturales, se precisan medidas estructurales para el control de tensión; y esto no pasa por propuestas que son técnicamente inalcanzables y que además no resuelven el problema de base del control de tensión». Y, ante este escenario, insiste en la idea de que todo debe arreglarse de manera conjunta. Aclara, además, que hasta el momento no le consta a las grandes energéticas que Red Eléctrica haya pedido ningún tipo de colaboración al respecto.

Recuerdan desde Aelec que debería ser de «máxima prioridad» garantizar la seguridad de suministro. Incluso, tampoco llegan a compartir del todo que se trasladen «mensajes alarmantes de que estamos ante un nuevo evento similar al del apagón». Estima Castro que esto es hacerse un flaco favor al sector en su conjunto. Pero Red Eléctrica es lo que ha hecho al reconocer que necesita cambiar, o modificar, algunos aspectos en la operativa. Marta Castro recuerda que desde el minuto uno tras el apagón las grandes compañías energéticas han mostrado su apoyo, tanto para la investigación, como para todo lo que se necesite.

En este punto, la directora de Regulación de Aelec también apela a una responsabilidad de la actividad económica. Asume que no hay margen para que se sumen nuevos fallos, y por eso no deja de insistir en que «esto sea un trabajo conjunto, una investigación inclusiva y mucho más abierta en la que todos trabajemos en la misma dirección y acortemos los plazos».