Suscribete a
ABC Premium

Las dudas legales por el acceso de Inspección a los fichajes complican el nuevo registro de Yolanda Díaz

Trabajo responde al veto de la jornada con una norma que puede chocar con la Ley de Protección de Datos de los empleados

La vicepresidenta segunda responde al veto de la jornada laboral con la activación del registro horario

Las dudas legales por el acceso de Inspección a los fichajes complican el nuevo registro de Yolanda Díaz
José María Camarero

José María Camarero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha dejado transcurrir apenas 12 horas desde que el Congreso de los Diputados tumbase su proyecto de ley de reducción de jornada laboral para poner en marcha el 'plan b' que pasa por la reactivación de un nuevo registro ... horario más vigilado para que las empresas «cumplan» con las jornadas de sus trabajadores. La pretensión de la ministra de Trabajo de habilitarlo con un real decreto que no tenga que pasar por el Congreso genera dudas legales en torno a la posible necesidad de tener que modificar algunas leyes como la de protección de datos, cuyo cambio precisa el aval de las Cortes.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app