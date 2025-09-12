Puigdemont avisa a Sánchez con los Presupuestos: «Votar contra el PSOE no nos genera ningún desgaste»

El voto en contra de Junts a la reducción de la jornada laboral es un aviso a navegantes. Los de Carles Puigdemont, que dan por «amortizado» a Pedro Sánchez, tienen claro que de aquí al final de la legislatura van a exprimir« al máximo ... al presidente del Gobierno. Le harán «sudar la camiseta» si quiere seguir gobernando, que no es lo mismo que resistiendo.

En la formación independentista, durante la celebración de la Diada de Cataluña, aplaudían ayer la posición que defendió la noche del martes, desde la tribuna del Congreso, su portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras. La diputada tuvo que enfrentar los ataques desbocados de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo.

«Veníamos avisando», recuerdan fuentes al más alto nivel, despreciando así las múltiples declaraciones de Yolanda Díaz dando recorrido a la norma. «Ella sabía desde hace días que no había mucho margen de maniobra, que nosotros no íbamos a cambiar de opinión», recalcaban tras la ofrenda a Rafael de Casanova, defendiendo «seguir firmes» en su postura.

En Junts dicen tener estudiado que «votar contra el PSOE no nos genera ningún desgaste«. Que en este momento de la legislatura, con el Govern en manos del PSC y unos sondeos que no han hecho más que ir a la baja desde su pacto para investir a Sánchez, dejar de apoyar las iniciativas gubernamentales puede incluso darles rédito electoral. De ahí que pongan en duda la necesidad de votar a favor de las siguientes propuestas que la coalición lleve al Congreso.

Los presupuestos, en el aire

La principal prueba de fuego que tiene el Gobierno de aquí a finales de año, y que además dirimirá el futuro de la legislatura, es la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Antes de esa meta final, a la que el Ejecutivo no ha sido capaz de llegar en los últimos dos años, el PSOE y Sumar deberán superar una meta volante que tampoco se antoja fácil, la de la aprobación del techo de gasto. La previsión del Ministerio de Hacienda es que reciba luz verde este mes de septiembre en Consejo de Ministros y posteriormente se abra la negociación con los grupos parlamentarios.

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, confía en pasar ese primer trámite y poder encarar una negociación que no fue posible en los últimos dos ejercicios. Por eso, este miércoles, trataba de desligar en los pasillos del Congreso el 'no' de Junts a la reducción de la jornada laboral de una futura negociación de las cuentas públicas. La líder del PSOE de Andalucía y número dos de Ferraz incluso llegó a mostrar cierta confianza con contar con el apoyo de los separatistas.

Desde Barcelona y Waterloo (Bélgica), bases de operaciones de Junts per Catalunya, las sensaciones que transmiten son muy distintas a las que trata de imprimir Montero. En esa línea de no notar el desgaste electoral si optan por votar en contra del PSOE, sin nada que les ligue con el Gobierno, ya que lo que firmaron en Bruselas a finales del 2023 era un acuerdo para la investidura y no para la gobernabilidad, los de Puigdemont dicen tener «las manos libres y la conciencia tranquila« para hacer en cada momento lo que más les convenga.

En JxCat, pese a ese intento de marcar distancias con Moncloa, siguen negociando en el extranjero con los socialistas sin demasiados avances en cuestiones clave como la aplicación de la amnistía a Puigdemont, la oficialidad del catalán en la Unión Europea o el traspaso de la delegación de las competencias de inmigración a la Generalitat.

Es por esa falta de cumplimiento en ciertas medidas, que varios dirigentes, entre los cuales el líder de la formación y 'expresident' de la Generalitat, vean más necesario que nunca recrudecer su postura.