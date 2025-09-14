Cuánto dinero cobra un piloto de Ryanair en 2025: sueldo base y complementos

Muchos españoles que han viajado en verano han elegido el avión como medio de transporte para sus desplazamientos. Entre ellos, algunos han elegido Ryanair.

La aerolínea de bajo coste suele ofrecer precios ajustados si se quiere viajar ligero o sin equipaje, una tarifa básica a la que el consumidor puede añadir los extras que necesite.

Como todos los años, Ryanair ha sido protagonistas de numerosas informaciones. Al principio del verano por la actualización de las medidas del equipaje de mano y, en la recta final de la temporada de vacaciones, por la decisión de la compañía de abandonar los aeropuertos de Tenerife Norte y Vigo y cerrar una base en Santiago. En total, un recorte de un millón de plazas. El motivo: la aerolínea rechaza las tasas aeroportuarias que Aena comenzará a aplicar el año que viene y se aumentan en 68 céntimos por pasajero.

Miles de ciudadanos vuelan con esta empresa -es la que más viajeros transporta en nuestro país- pero al margen de esta y otras disputas que mantiene se preguntan, por ejemplo, los salarios de los pilotos.

Los sueldos de los pilotos de Ryanair

Estos están registrados en el convenio de la empresa, publicado en el BOE el 9 de junio de 2023. Según este texto, se establece que los salarios son diferentes en función de la escala (Comandante, Primer Oficial, Primer Oficial Junior, Segundo Oficial).

Para el Primer Oficial, el salario base en 2023 era de un total bruto anual estimado es de 74.725 euros, una cantidad que para el próximo año 2026 tiene previsto ascender a 79.525 euros. En el caso de un Primer Oficial junior, el salario bruto anual es de total bruto anual estimado es de 59.378, mientras que para un segundo oficial es de 51.303 euros.

Lo que cobra un comandante de Ryanair en 2025

En cuanto a los comandantes, los máximos responsables de la aeronave, los salarios son algo más complejos. Estos sueldos dependen del año, la experiencia en la compañía y de la base en la que se encuentren.

Según las tablas salariales, estos salarios pueden variar desde un total bruto anual de 138.596 euros para una escala de año 1 hasta 153.975 euros hasta una escala de año 13.

En cuanto a los complementos salariales, pueden cobrar en función de diferentes conceptos: Retribución por Sectores, Pago por Trabajo en Día Libre, Tareas Especiales en Tierra, Functional Checking, Asignaciones para Pilotos o Complemento salarial LTC por sectores de formación.

En informaciones anteriores sobre esta cuestión, Ryanair informó de que el salario aproximado de los comandantes es a partir de 148.000 euros, mientras que acceder como 'Second Officer' y con hasta 500 horas de vuelo (menos de 6 meses), el sueldo es a partir de 53.000 euros. Por último, añaden que acceder como 'First Officer', el sueldo es a partir de 82.000 euros.