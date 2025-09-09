La aerolínea Binter unirá Sevilla con Canarias tras la crisis de Ryanair

La compañía canaria Binter unirá Sevilla con Canarias tras la crisis de Ryanair según ha señalado la aerolínea en sus redes sociales. Binter ya opera rutas con distintos aeropuertos andaluces, aunque en un inicio puso el foco en los más pequeños.

Esto hizo que hace cinco años desembarcara por primera vez con una ruta con el aeropuerto de Jerez. Además, la compañía cuenta con conexiones a Córdoba, Granada y Almería. Este anuncio llega solo días después de que Ryanair anunciara su plan de recortes en España, con el que prevé reducir en un 41 por ciento de su capacidad en los aeropuertos regionales y un 10 por ciento en las Canarias.

Este hecho abre oportunidades a otras aerolíneas para expandir su presencia en la comunidad andaluza y empresas como Binter están reforzando su operativa pudiendo cubrir algunos de los huecos que deja Ryanair. Su primera apuesta fue Jerez de la Frontera, donde Ryanair sigue adelante con el cierre anunciado el pasado enero, cuando decidió eliminar 12 rutas y 800.000 asientos de cara a su programa de verano de 2025.

Este recorte también implicó parar operaciones en Valladolid y la reducción en verano del tráfico en Vigo, Santiago, Zaragoza, Asturias y Santander. Para su temporada de invierno, también renuncia a operar en Jerez de la Frontera.

Binter perteneció a Iberia hasta 2002, momento en la que la vendió a Hesperia Inversiones Aéreas. Ésta fue una empresa creada con el único propósito de comprar Binter Canarias. Un año más tarde, fue absorbida por Hesperia Inversiones Aéreas que pasó a adoptar el nombre de Binter Canarias.