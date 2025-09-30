Suscribete a
El accionista y consejero David Martínez rompe el rechazo unánime del Sabadell y acudirá a la opa de BBVA

PERFIL

David Martínez, el tiburón mexicano de Wall Street que quiebra el consejo del Sabadell

Muy pocas personas conocen al consejero y accionista del banco catalán incluso dentro de la entidad. Y sus apariciones públicas y fotos se cuentan con los dedos de una mano

Daniel Caballero

Daniel Caballero

Si hay una figura que llama la atención dentro de Banco Sabadell es la del mexicano David Martínez Guzmán, el segundo mayor accionista del banco catalán con el 3,86% y también consejero dominical en el consejo de administración. Un tipo misterioso del ... que todo el mercado lleva pendiente las últimas semanas por su posición respecto a la opa de BBVA. En el nuevo informe que ha emitido el consejo de la entidad sobre la oferta mejorada de los vascos, Martínez ha vuelto a ser la nota díscola.

