BBVA decidirá si se arriesga a una segunda opa sin saber si triunfa la actual

Los analistas incluyen ya esa posibilidad, aunque depende de si el banco vasco baja del 50% el umbral mínimo de aceptación

La CNMV dio el visto bueno ayer a la mejora del precio y reanudó el periodo para decidir hasta el 10 de octubre

El enigma de quién tiene el 47% del Sabadell hace impredecible el resultado de la opa

La sede corporativa de BBVA
Daniel Caballero

La posibilidad de que BBVA renuncie a la condición de superar el 50% del accionariado del Banco Sabadell está cada vez más presente en los futuribles que manejan los analistas, pero con conclusiones dispares, mientras que en la propia entidad es algo contemplado ... aunque insisten en que no pretenden llegar a ello. Así sería un escenario en el que el banco vasco solo lograría comprar entre el 30 y el 50% de la entidad catalana, con una consecuencia de futuro aún más incierto: estaría obligado a lanzar una segunda opa, con el importante impacto que eso tendría en el capital del banco vasco.

