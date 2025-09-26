BBVA decidirá si se arriesga a una segunda opa sin saber si triunfa la actual

La posibilidad de que BBVA renuncie a la condición de superar el 50% del accionariado del Banco Sabadell está cada vez más presente en los futuribles que manejan los analistas, pero con conclusiones dispares, mientras que en la propia entidad es algo contemplado ... aunque insisten en que no pretenden llegar a ello. Así sería un escenario en el que el banco vasco solo lograría comprar entre el 30 y el 50% de la entidad catalana, con una consecuencia de futuro aún más incierto: estaría obligado a lanzar una segunda opa, con el importante impacto que eso tendría en el capital del banco vasco.

BBVA ha incluido en el folleto de la operación que para ejecutar el resultado necesita que le acepten la opa más del 50% del Sabadell. Es decir, en estos momentos, si lograra menos de un 50%, la operación se iría al traste ya de manera definitiva. Sin embargo, esa condición no es inmutable. El periodo de aceptación de la opa terminará el próximo 10 de octubre después de que ayer la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) diera su visto bueno a la mejora del precio que anunció el grupo de Carlos Torres y se reanudara el plazo para decidir. BBVA dispondrá hasta el 11 de octubre para renunciar a esa condición y considerar que triunfa con la operación aunque solo logre entre el 30 y el 50% del Sabadell. La entidad tendrá que tomar esa decisión sin conocer el resultado de la opa, ya que no se hará público hasta unos días después (en torno al 17 de octubre), aunque las fuentes consultadas señalan que en realidad BBVA sí podría tener alguna orientación.

Si esa renuncia se produce y obtiene entre el 30 y el 50%, el banco vasco estaría obligado a lanzar una segunda opa forzosa en unas condiciones muy específicas sobre la totalidad del resto de las acciones que no controlara. Tendría un mes para anunciarla desde que la CNMV le notifica el resultado de la primera opa. Y el precio, aquí, es algo muy a tener en cuenta ya que en teoría tendría que ser en dinero en efectivo -o al menos con una alternativa en efectivo- y a un montante «no inferior al más elevado que el oferente o personas que actúen concertadamente con él hubieran pagado o acordado por los mismos valores durante los 12 meses previos al anuncio de la oferta».

Para fijar lo que se llama precio equitativo, que es el mínimo que se podría ofrecer, será BBVA el que lo marque con sus asesores, pero la CNMV estaría muy vigilante y tiene potestad para corregirlo si considera, por ejemplo, que no es adecuado o ha habido manipulación bursátil por parte de algunos fondos de inversión.

Un escenario en el aire Umbral de aceptación BBVA tiene como condición para ejecutar la opa lograr al menos el 50,01% del Sabadell. Por debajo, ahora mismo, el banco desistiría de ejecutar el resultado. Sin embargo, tiene la posibilidad de renunciar a esa condición y ejecutar la opa aunque solo logre entre el 30 y el 50% de la entidad catalana. Opa obligatoria Si renuncia a la condición y obtiene entre un 30 y un 50%, BBVA tendría que lanzar una segunda opa en el plazo de un mes y en efectivo -o al menos con alternativa en efectivo-. El precio lo fijaría el banco opante siguiendo la ley de opas, pero la CNMV tiene capacidad de corregir la cifra si considera que el precio no es adecuado o que las cotizaciones han sido manipuladas por algunos fondos de inversión. El lanzamiento de una opa obligatoria tras la primera sería una situación inédita en la historia bursátil española. Los tiempos El periodo de aceptación acaba el 10 de octubre. BBVA tendrá hasta el 11 de octubre para decidir su renuncia al umbral mínimo de aceptación, pero para entonces no conocerá el resultado de la opa ya que se anunciará días más tarde. Lo único que puede hacer BBVA es a través de sus canales intentar averiguar cómo va la aceptación.

Desde el Sabadell, su consejero delegado, César González-Bueno, insiste en que para los accionistas que quieran vender sería mejor no acudir a la primera y esperar a la segunda oferta ya que, considera, el precio sería superior. Pero esa es una afirmación dudosa, según otras fuentes, ya que podría en teoría ser igual a la que hay ahora pero en dinero en efectivo, o directamente no haber segunda oferta. En cualquier caso, BBVA permanece enrocado en decirle al mercado, como anunció ayer en otra comunicación, que su «intención» no es renunciar a la rebaja del umbral mínimo, que es lo que abriría la puerta a la segunda opa obligatoria. Todo dependerá de qué grado de aceptación prevean lograr en esos últimos días del periodo ya que no sería lo mismo adquirir un 31% que un 49% de cara a esa segunda opa por el impacto que tendría en las cuentas de BBVA. Asimismo, el banco vasco siempre habla de intenciones y nunca ha querido comprometerse a no llegar a ese escenario, como sí ha hecho con otros elementos de la opa, lo que deja en el aire la posibilidad.

Según recogen los analistas de Jefferies, lanzar una segunda opa en efectivo sobre entre el 50 y el 70% del capital del Sabadell «requeriría un mayor consumo de capital que la operación actual» y apuntan a déficits de capital de entre 1.000 y 5.000 millones de euros. Esto provocaría que se quedaran por debajo del objetivo del 12% del ratio de capital, aunque reconocen también que «BBVA dispone de algunos mecanismos para liberar capital adicional (por ejemplo, cancelando la recompra de 1.000 millones de euros), lo que haría más realista una posible oferta en efectivo por el 50%».