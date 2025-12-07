Suscribete a
La familia dulcera Martínez demanda a sus propios abogados por estafarles 50 millones

La querella denuncia cómo les asesoraban para invertir beneficiándose, a la vez, de esos movimientos

Imagen de archivo de una fábrica de Reposterías Martínez
Imagen de archivo de una fábrica de Reposterías Martínez efe
José María Camarero

A la familia Martínez se le ha vuelto más amarga que nunca el patrimonio de los millones de dulces que fabricaron durante décadas a cuenta de la herencia recibida, o más bien, de la gestión de un gran capital con el que ... se han visto supuestamente estafados. Sus propios abogados, que habrían actuado como asesores guiándoles en los movimientos que tenían que realizar con ese capital, habrían aprovechado para engañarles e inducirles a realizar inversiones en las que los primeros beneficiados no era la familia, sino ese bufete en sí mismo.

