La falta de energía nuclear y el 'boom' renovable fulminaron la red

España ha vivido un apagón histórico. Todo el sistema eléctrico se fundió en negro durante más de 10 horas, y las consecuencias económicas y sociales han sido muy diversas. Por el momento, el gestor del sistema, Red Eléctrica, asegura que la situación se ... está investigando para determinar qué provocó ese 'cero absoluto' que dejó a los ciudadanos a ciegas. Aunque surgen las dudas sobre si finalmente se podrá determinar la responsabilidad. Un asunto que pone el foco sobre la compañía presidida por Beatriz Corredor y si ha gestionado de manera adecuada el necesario matrimonio entre fuentes renovables y energía nuclear.

El expresidente de Red Eléctrica, Luis Atienza, no alberga dudas al respecto. «Lo bueno que tiene el sistema es que se precisará de manera perfecta quién ha sido el responsable dado que todo queda registrado». Además, señala en declaraciones a ABC que «es muy importante que se conozca bien lo que ha sucedido».

Lo que se conoce por el momento, todo consecuencias pero ninguna causa, es que pasadas las 12.30 horas del lunes hubo una desconexión de algún generador de energía del sistema eléctrico. Eso provocó un impacto negativo sobre la red. Un segundo y medio más tarde llegó el gran problema: otra desconexión de la red. Esto provocó la oscilación de la frecuencia, se detuvieron preventivamente las centrales nucleares, así como más de 10 gigavatios (GW) de energía fotovoltaica; y, al mismo tiempo, se apagó la conexión francesa. Con todos estos elementos se produjo el apagón.

Según explica a este diario un importante experto energético, ahora habrá que ver hacia dónde apunta Red Eléctrica en sus investigaciones. Ayer tan solo se limitó a decir que investigará las causas. Esta situación se vio apoyada por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que señaló a las empresas productoras de energía. De hecho, el gestor del sistema, en su explicación sobre lo que ha sucedido, señaló que el problema de generación se produjo en el suroeste de España. Sin más explicación, con estas declaraciones se ha querido poner el foco en un agente externo.

Sin embargo, las fuentes consultadas determinan que la clave estará en saber si ha habido un fallo en la operación, cuando ya ha habido días de exceso de renovables, y esta situación la hemos pasado. Lo que vivió España el lunes no era un episodio anormal de gran generación renovable. Por tanto, existía la certeza, como así obliga el propio Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), de que el 'boom' de tecnología verde es imparable.

Luis Atienza añade que «es importante saber cuál es origen y determinar la secuencia de los hechos de todos lo automatismos que deberían haber respondido para que el sistema no colapsara y se estabilizara». Asume que todo lo que pase de debe convertir en recomendaciones y regulaciones «para fortalecer el sistema. Este incidente pondrá de relieve la importancia que tiene la inercia en el sistema».

Este concepto, el de inercia, es el más citado en las últimas horas. Las fuentes consultadas recuerdan que el operador del sistema tiene que saber que la inercia, que sería la calidad de la electricidad que se distribuye por el sistema, solo lo proporcionan las tecnologías fijas como el gas, la nuclear y la hidráulica.

En este sentido, el consenso del sector energético estima que se suele necesitar entre un 20% y un 30% de generación con mayor estabilidad para que sean capaces de absorber las variaciones de tensión como las que se produjeron el lunes y que terminaron en el fatal desenlace del cero absoluto.

Quién hace el mix

Por ahora, Red Eléctrica ha puesto todo el foco en investigar qué ha sucedido, aunque en ningún momento se ha puesto en primera persona sobre un potencial problema en la gestión del sistema. Sin embargo, el mix eléctrico, en lo que representa la casación de la oferta y la demanda, la determina Red Eléctrica.

Y ahora surgen las primeras voces que señalan si era conveniente en estos momentos no tener al completo el parque nuclear. Desde la pasada Semana Santa se da una anomalía, y es que más de la mitad de los reactores disponibles no están en funcionamiento. Entre que la central nuclear de Trillo está en fase de recarga de combustible, y Almaraz echó el cierre voluntario por no ser rentable operar con unos precios mayoristas tan bajos, sumado a los altos impuestos que reciben, la producción atómica estaba diezmada.

Esta situación, que la permite Red Eléctrica, parece un pulso soterrado entre las propietarias de las centrales y el empeño del Gobierno en la agenda verde para posicionar las renovables como tecnología primordial en el sistema energético español.

En este sentido, además, las fuentes consultadas recuerdan que, visto lo que ha sucedido, quizá Red Eléctrica no disponía de unas alternativas a lo que sucedió ayer o, en el peor de los casos, es posible que el gestor no reaccionara de manera rápida. Sobre este asunto, cabe señalar que una vez que se llega al 'cero absoluto', que es lo que se debería haber evitado, ya no se puede hacer nada y la reposición es muy compleja. En este sentido, el expresidente del gestor del sistema estima que esta maniobra para recobrar la luz en España se hizo de manera «impecable».

También habrá que analizar por qué el Gobierno se está demorando tanto en el desarrollo del almacenamiento, que será clave para que no se produzcan este tipo de sucesos. En la línea de las lecciones aprendidas, Luis Atienza señala que «todo lo que ha sucedido se debería traducir en una serie de recomendaciones técnicas para ver cómo se prepara mejor el sistema eléctrico para soportar estas variabilidades en la frecuencia». No obstante, insiste en que «habrá que esperar a ver qué ha sucedido para saber cómo estará mejor preparado el sistema». Sobre todo, en una década donde se prevé que haya un cambio de paradigma en el entramado energético.

Polémica abierta

Sobre si el mix es equilibrado o no, el CEO de Tempos Energía, Antonio Aceituno, destaca que «hasta que no se sepa dónde surgen los fallos que provocaron el origen de los incidentes que desencadenaron todo, y se puede decidir de quién es la responsabilidad, no se puede determinar si es por la avalancha de renovables que no se supo gestionar bien».

En este sentido, el experto energético recomienda mantener la calma por si la responsabilidad es de un tercero, o de alguna circunstancia que ahora mismo se desconoce. Lo que parece claro, según explica Aceituno a este medio es que «hasta ahora Red Eléctrica ha hecho un gran trabajo, y la inclusión en el sistema de las renovables ha sido encomiable. Pero hay que tener claro que la volatilidad es un problema».

Ese es el gran problema. El citado Pniec, que es la guía para el conjunto del sector, prevé un crecimiento exponencial de las renovables, mientras que se programa el cierre de las nucleares a partir de 2027.

No obstante, lo que genera mayor desasosiego en esta situación es que «si no se toman medidas por parte de Red Eléctrica se puede volver a repetir», explica el CEO de la consultora Aleasoft, Antonio Delgado. Resume de manera muy clara que «no se sabe bien cuál es la causa, pero sí se sabe lo que ha pasado», y el foco hay que ponerlo en que «cada vez hay más generación de tecnologías distintas, y eso impacta de manera directa en el sistema».

Una situación, también recuerda este experto, que irá a más. «El sistema cada vez es más complicado, y la posibilidad de que pasen cosas negativas cada vez es mayor». Por ello, vuelve a ponerse en el foco Red Eléctrica, y asume que «el sistema tiene que protegerse mejor, no puede haber más casos así; y debe haber un control mayo de todo lo que se genera».

Por si todo esto fuera poco, el apagón también ha abierto un debate sobre las redes y su robustez. Desde hace tiempo el sector solicita poder invertir más, principalmente, por la gran implantación de las renovables. Ahora, con lo que ha sucedido, y sabiendo que estas tecnologías han sido parte del conflicto por cómo se han administrado, el debate se abre más.