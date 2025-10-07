Suscribete a
Al menos cuatro desaparecidos y diez obreros heridos tras el derrumbe de un edificio en el centro de Madrid

Ángel Escribano, presidente de Indra: «La FP es clave para la reindustrialización de España»

La empresa tiene acuerdos con 346 centros de formación profesional y prevé incorporar a su plantilla al 75% de los alumnos en prácticas de este año

Indra nombra a Teresa Busto, persona de confianza de Óscar Puente, consejera independiente

Ángel Escribano, presidente de Indra
Indra Group ha celebrado este lunes un encuentro con directores de centros de Formación Profesional (FP) de toda España, así como representantes del Ministerio de Educación, de centros de Formación Profesional y Deportes y la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. En ... el acto, celebrado en la sede de la compañía en Alcobendas, se ha destacado la relevancia de esta formación en sectores estratégicos como la defensa, el aeroespacio y las tecnologías digitales. «Esta vía educativa abre puertas a carreras profesionales sólidas y apasionantes. En Indra Group estamos liderando un momento clave como es la reindustrialización de España, convencidos de que la Formación Profesional no solo capacita a miles de jóvenes cada año, sino que es una palanca de transformación para nuestra sociedad», ha destacado Ángel Escribano, presidente de Indra Group y antiguo estudiante de FP.

