Ángel Escribano, presidente de Indra: «La FP es clave para la reindustrialización de España»

Indra Group ha celebrado este lunes un encuentro con directores de centros de Formación Profesional (FP) de toda España, así como representantes del Ministerio de Educación, de centros de Formación Profesional y Deportes y la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. En ... el acto, celebrado en la sede de la compañía en Alcobendas, se ha destacado la relevancia de esta formación en sectores estratégicos como la defensa, el aeroespacio y las tecnologías digitales. «Esta vía educativa abre puertas a carreras profesionales sólidas y apasionantes. En Indra Group estamos liderando un momento clave como es la reindustrialización de España, convencidos de que la Formación Profesional no solo capacita a miles de jóvenes cada año, sino que es una palanca de transformación para nuestra sociedad», ha destacado Ángel Escribano, presidente de Indra Group y antiguo estudiante de FP.

En la actualidad, un tercio de la plantilla de Indra Group en España está formada por graduados de FP. Además, se prevé que el 75% de los alumnos en prácticas en la empresa en 2025 se incorporen a la plantilla. «Un país que quiere desarrollar una sólida capacidad industrial y una autonomía tecnológica real deba apostar decididamente por la FP, como hace España», ha sostenido el presidente ejecutivo.

Noticia Relacionada La industria de defensa genera 3.040 millones de facturación y casi 35.000 empleos en Andalucía Elena Martos El volumen de negocio crece un 11% en 2024 y seguirá aumentando a dos dígitos este año

Por su parte, el consejero delegado de la compañía, José Vicente de los Mozos, ha realizado una breve presentación de la firma destacando sus diversas líneas de negocio y apuntando, por lo tanto, a las necesidades que van a surgir en un momento de plena transformación. «Las administraciones, los centros de formación y las empresas debemos trabajar juntos para hacer realidad esta transformación y para que este momento sirva para garantizar un futuro de calidad para los jóvenes», ha apuntado.

Indra Group tiene en la actualidad 346 acuerdos con centros de FP, ha recordado la directora general de Recursos Humanos, María del Carmen Moneva. Por su parte, Manuel Ausaverri, director de estrategia, ha resaltado la importancia del talento en la estrategia de la compañía y la necesidad de promover un ecosistema basado en la colaboración, la cercanía y el éxito compartido.

La jornada también ha contado con la participación de líderes institucionales, quienes han compartido casos de éxito fruto de la colaboración entre la empresa y centros educativos. En este contexto, María Luz Rodríguez de Llera, directora General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, ha destacado que desde la Comunidad de Madrid «se apostará también por la colaboración público-privada para impulsar el talento de los estudiantes de Formación Profesional y facilitar la transición del aula al entorno laboral».

Para la secretaria general de Formación Profesional, Esther Monterrubio, la FP «es una palanca de país: convierte el potencial del talento joven en innovación que mejora empresas y nuestra vida cotidiana. Al hacerlo, se acelera el desarrollo de nuestras capacidades industriales y tecnológicas», ha asegurado. También ha destacado que «ese resultado no es casualidad» sino que «nace de la alianza entre instituciones, centros de FP y empresas que comparten estándares, responsabilidades y visión».

Durante la jornada se ha destacado el crecimiento sostenido de la FP en España, con más de un millón de estudiantes matriculados este curso escolar. Por ello, se ha puesto especial énfasis en la demanda de perfiles tecnológicos, la importancia de la FP Dual y la necesidad de reforzar la orientación temprana para los jóvenes.