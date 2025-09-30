Suscribete a
Indra nombra a Teresa Bueno, persona de confianza de Óscar Puente, consejera independiente

El consejo de administración, que aprueba hoy el nombramiento de la también consejera de Renfe Viajeros, recibe el informe preliminar del comisión de independientes para analizar la compra de la compañía familiar del presidente, EM&E

Defensa planea otorgar a dedo a Indra la mayoría de sus contratos de modernización

Ángel Escribano, presidente de Indra (izquierda), con su consejero delegado, José Vicente de los Mozos
Ángel Escribano, presidente de Indra (izquierda), con su consejero delegado, José Vicente de los Mozos
Indra reúne hoy a su consejo de administración ordinario desde las 16 horas. Entre los puntos del orden del día, la aprobación del nombramiento de un nuevo miembro independiente. Tal y como ha adelantado 'El Confidencial', y ha confirmado este periódico, se trata de ... Teresa Busto, consejera de Renfe Viajeros -considerada la filial más importante del grupo público-, desde el pasado 20 de agosto, que, según las fuentes consultadas por ABC, es de la cuerda del ministro de Transportes, Óscar Puente.

