Indra nombra a Teresa Bueno, persona de confianza de Óscar Puente, consejera independiente

Indra reúne hoy a su consejo de administración ordinario desde las 16 horas. Entre los puntos del orden del día, la aprobación del nombramiento de un nuevo miembro independiente. Tal y como ha adelantado 'El Confidencial', y ha confirmado este periódico, se trata de ... Teresa Busto, consejera de Renfe Viajeros -considerada la filial más importante del grupo público-, desde el pasado 20 de agosto, que, según las fuentes consultadas por ABC, es de la cuerda del ministro de Transportes, Óscar Puente.

El consejo de Indra, según la información publicada, revisará el informe preliminar que les presentará hoy la comisión de independientes creada para analizar la compra de la empresa familiar del presidente, Ángel Escribano, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), también principal accionista privado de Indra, con un 14,3%. Una operación que requiere una mayoría de votos en el órgano de gobierno.

Para dar vía libre a la compra de EM&E, el voto de Busto, que ocupará el lugar de Ángeles Santamaría -según fuentes conocedoras de su postura, contraria a la operación y por lo que dimitió el pasado verano- se antoja clave.

A la dimisión de Santamaría se sumó el pasado 29 de agosto la de otro vocal independiente miembro también de la comisión creada para gestionar los conflictos de interés que supone la posible operación con EM&E, Bernardo Villazán. Entonces, la comisión se quedaría integrada por tres vocales independientes: Belén Amatriain -que la preside-, Eva María Fernández y Josep Oriol Piña.

Comisión de independientes

La creación de esta comisión, una decisión que la empresa anunció el pasado 10 de julio, se debe a que el presidente de Indra desde mediados de enero, Ángel Escribano, es copropietario de EM&E junto a su hermano y presidente de EM&E, Javier Escribano.

Asimismo, EM&E posee un 14,3% de Indra y es el segundo mayor accionista de la compañía, solo por detrás del Gobierno, que posee un 28% del capital a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Además, Javier Escribano forma parte del consejo de administración de Indra en representación de EM&E.

Esta potencial operación está siendo capitaneada por el consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, que en la presentación de los resultados del segundo trimestre reconoció que esta potencial adquisición conlleva tener que gestionar los evidentes conflictos de interés que genera.

Por ello, tanto Ángel Escribano como Javier Escribano se están ausentando de todas las conversaciones del consejo de administración de Indra en relación con esta operación.

Trayectoria profesional de la nueva consejera

La trayectoria profesional de Busto, ingeniera industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, ha estado ligada al mundo industrial desde sus comienzos. Ha sido vicepresidenta de Airbus y directora de la fábrica de la compañía en Illescas (Toledo) además de miembro del comité científico asesor del CSIC.

Es miembro del consejo de administración de Miquel y Costas S.A., MTorres S.A. y Aerospace Sealant Application S.A., y profesora en la UE del master habilitante en Ingeniería Aerospacial de «Nuevos materiales y procesos avanzados» y presidenta de la empresa Entalenta S.L. dedicada a formación y a consultoría de empresas.

En 2019, fue nombrada una de las 500 españolas más influyentes de España por el periódico 'El Mundo' y obtuvo el premio internacional 'YODONA' a la mejor directiva de España otorgado por el mismo periódico. En el año 2020 fue nominada top 100 en España por la empresa Mujeres&Cía.