La industria de defensa genera 3.040 millones de facturación y casi 35.000 empleos en Andalucía

El volumen de negocio crece un 11% en 2024 y seguirá aumentando a dos dígitos este año

El Gobierno encargará a Airbus 18 aviones C295 por más de 1.000 millones

Blindados en la planta sevillana de Santa Bárbara Sistemas listos para someterse a las pruebas
Blindados en la planta sevillana de Santa Bárbara Sistemas listos para someterse a las pruebas raúl doblado
La industria de la defensa y la seguridad alcanzó en 2024 un volumen de facturación de 3.040 millones de euros en Andalucía, un 11% más que el año pasado, como recoge el informe anual de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de ... Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (Tedae) que presentó ayer. El sector da también empleo a 34.816 profesionales, que son 9.000 más que hace un año, lo que coloca a la región como la segunda en importancia, sólo superada por Madrid.

