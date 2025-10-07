La industria de defensa genera 3.040 millones de facturación y casi 35.000 empleos en Andalucía

La industria de la defensa y la seguridad alcanzó en 2024 un volumen de facturación de 3.040 millones de euros en Andalucía, un 11% más que el año pasado, como recoge el informe anual de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de ... Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (Tedae) que presentó ayer. El sector da también empleo a 34.816 profesionales, que son 9.000 más que hace un año, lo que coloca a la región como la segunda en importancia, sólo superada por Madrid.

Este estudio, elaborado por la consultora PwC, destaca el importante crecimiento de esta industria seguirá aumentando a niveles de dos dígitos en los próximos años con las sucesivas ampliaciones de presupuesto que han aprobado los países europeos, entre ellos España. El impacto económico se eleva a 16.153 millones de euros en el conjunto de España, donde Madrid es la principal potencia. De hecho, 53 de cada cien euros que factura el sector lo hace allí. En Andalucía genera 19 de cada cien euros, con la construcción aeronáutica como primer motor.

Esta actividad en concreto tiene una facturación consolidada de 2.316 millones de euros en la comunidad, que representa un 20% del total de España. Plantas como la de Airbus del aeropuerto de Sevilla, donde se ensamblan dos de los principales aviones militares que utiliza el Ejército del Aire o la del Puerto de Santa María, que también fabrica componentes para estos modelos y toda la industria auxiliar han visto crecer el trabajo.

A ello está contribuyendo el nuevo plan de rearme que impulsa el Gobierno central y que ya está teniendo efecto en la industria, primero con la orden del Ministerio de Defensa para acelerar las entregas del A400M y después, con dos encargos recientes que suman 34 unidades del C-295. Actualmente estudia la opción de adquirir también vehículos no tripulados, en concreto los que venía fabricando la malagueña Aertec en su planta de Aerópolis que ha vendido recientemente esta división a Indra.

Defensa y seguridad

En el siguiente escalafón se encuentran las empresas dedicadas a la defensa y la seguridad, tanto para la fabricación de municiones y armamento, como de sistemas y tecnología. El montante que aportan al PIB andaluz asciende a 2.035 millones de euros. También ha crecido con respecto al año pasado, especialmente por el empuje de empresas como Santa Bárbara Sistemas, que pertenece al grupo General Dynamics y que dispone de una planta en Alcalá de Guadaíra.

Este sector se está extendiendo en Córdoba donde se construye la Base Logística del Ejército. El proyecto militar está sirviendo de imán para atraer empresas como Escribano M&E, Indra y Oesía. La propia fábrica de blindados de Alcalá ha abierto una oficina en la capital cordobesa para formar parte del ecosistema empresarial.

El tercer pilar de esta industria es el segmento aeroespacial, que generó en Andalucía un impacto de 145 millones de euros el año pasado, según el informe de Tedea y PwC. El negocio se concentra principalmente en servicios de ingeniería y algún proyecto como el impulsado por firmas como Airtificial que fabricará en su centro de Jerez componentes para el cohete 'Miura 5', un lanzador orbital con el que España y Europa quieren posicionarse en la carrera espacial.

Esta última actividad es la menos desarrollada. De hecho, la facturación total no supera los 1.300 millones con una mayor concentración en Madrid (en la región se generan 984 millones, el 76% del total).

Las industrias dedicadas a la defensa y la seguridad «son grandes catalizadoras de crecimiento económico, generando un elevado valor añadido que redunda en la contribución al PIB nacional. Su impacto se extiende a lo largo de una cadena de valor amplia y diversificada, fomentando el desarrollo regional, la innovación y la especialización de la economía española«, añade el estudio.

También se distinguen «por la creación de empleo cualificado, tecnológico y manufacturero con unos altos estándares de calidad y productividad. Sin embargo, presenta retos estructurales como la presencia de mujeres trabajadoras en el sector, frente a los que se está trabajando desde las empresas, centros de formación e instituciones públicas», continúa.

Otra de las conclusiones es que «la dedicación de personas a actividades de I+D+i de las industrias de este tipo destaca sobre el resto de los sectores industriales y se posiciona como el sector con mayor dedicación humana a actividades innovadoras, solo por detrás del sector de servicios de investigación y desarrollo científico«.