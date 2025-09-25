Las amenazas de Yolanda Díaz tras decaer el recorte de jornada tensan la negociación de las subidas salariales

La respuesta de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, al fracaso de la reducción de jornada laboral, tumbada por el Congreso hace dos semanas, va a condicionar el inicio de la gran negociación que empresarios y sindicatos tienen que abordar en este ... último tramo del año: el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), el pacto de pactos que sirve de marco para determinar, entre otras cuestiones, la subida de sueldos de los tres próximos años.

Con la AENC actual a punto de vencer, CEOE y Cepyme, así como UGT y CC.OO., afrontan la activación de una mesa de diálogo que, a juicio de la patronal, se está viendo supeditada tanto por las palabras de Díaz, quien ha llegado a hablar de «ofensiva», como por las primeras iniciativas puestas en marcha de forma unilateral, en referencia al nuevo registro horario con acceso directo para la Inspección. Los responsables de la CEOE, presidida por Antonio Garamendi, consideran que no es esta la mejor forma de afrontar la negociación colectiva, tal y como se expuso ayer en la primera junta de la patronal tras el parón del verano, según fuentes consultadas por ABC.

La caída de la propuesta de las 37,5 horas semanales por ley y de forma generalizada a todas las empresas había otorgado un síntoma de «satisfacción» en la patronal, explican esas fuentes empresariales. Y así se indicó en la reunión de este miércoles en Madrid. Podría haberse convertido en un punto de inflexión para los empresarios, que veían la posibilidad de iniciar nuevas negociaciones en un clima más relajado, ya sin la presión de la ley estrella de Yolanda Díaz para esta legislatura. Pero su rápida reacción con otras cuestiones guardadas hasta ahora en el cajón, a las pocas horas de que la Cámara baja aprobara las enmiendas la totalidad de PP, Vox y Junts, ha llamado la atención de una buena parte de la CEOE.

El recelo también se dirige hacia los sindicatos por la posición que han tomado con una cuestión que se había dejado aparcada en la reforma laboral de 2022 para así lograr un acuerdo global: las indemnizaciones por despido. La posibilidad de que Díaz inicie una reforma legal del coste por finiquitar una relación laboral para que sea «restaurativo», como la propia ministra ha anticipado, supone un movimiento inesperado para los empresarios en un momento en el que van a iniciar una negociación más general y que, apuntan muchos de ellos, va a afectar a todos los trabajadores en activo, como es la cuestión vinculada a los salarios, su poder adquisitivo y otras cuestiones propias de la AENC.

Salario mínimo inminente

La patronal también ha mostrado sus reticencias por la deriva que puede llegar entorno a la nueva negociación colectiva y, de forma inesperada, sobre la postura que pasa por restringir la subida del salario mínimo a la base, sin que puedan ser absorbidos por los complementos en nómina de los trabajadores, incluso aunque esta posibilidad se encuentre incluida en sus convenios colectivos.

En la patronal ha caído como una losa la intención del Ministerio de Trabajo de recuperar la idea de que el SMI implique una importante subida en 2026. Una parte de los empresarios consideran que se trata de salvar políticamente a la ministra, sin que se puedan abordar algunos aspectos que la patronal viene reivindicando en los últimos años, como la indexación de ese sueldo mínimo a los contratos públicos de las administraciones.

El objetivo de Trabajo con la mesa de diálogo iniciada este lunes es asumir la adaptación completa de la directiva de Salarios Mínimos Europea, un compromiso que la propia Yolanda Díaz adquirió con los sindicatos CC.OO. y UGT en el acuerdo para subir el SMI para el año 2025. Aspectos que quedaron aparcados pero que ahora quiere recuperar con fuerza.

A la hora de fijar el salario mínimo, la norma establece que los países miembros de la UE deben adecuar el SMI a valores de referencia comúnmente utilizados a escala internacional, de manera que el SMI se sitúe en el 60% de la mediana salarial bruta pero de forma automática.