Las amenazas de Yolanda Díaz tras decaer el recorte de jornada tensan la negociación de las subidas salariales

La patronal cree que el nuevo registro horario o el SMI blindado suponen un hándicap al iniciar las conversaciones con los sindicatos

La ministra va a la «ofensiva» con un registro horario que suponga recortar de facto la jornada

José María Camarero

La respuesta de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, al fracaso de la reducción de jornada laboral, tumbada por el Congreso hace dos semanas, va a condicionar el inicio de la gran negociación que empresarios y sindicatos tienen que abordar en este ... último tramo del año: el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), el pacto de pactos que sirve de marco para determinar, entre otras cuestiones, la subida de sueldos de los tres próximos años.

