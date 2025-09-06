Suscribete a
Junts amarra los apoyos para tumbar la reducción de la jornada laboral de Yolanda Díaz

Los de Puigdemont siempre han mostrado su oposición a la medida

UGT ve «prematuro» votar la reducción de jornada la próxima semana ante el riesgo de que decaiga

Nogueras y Díaz en el Congreso
Nogueras y Díaz en el Congreso EUROPA PRESS
Joan Guirado

Barcelona

Junts asegura tener los apoyos amarrados para dar carpetazo a la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media de Yolanda Díaz. El miércoles, tras la suspensión del pleno previsto para el jueves con la excusa de la Diada, ... el pleno del Congreso votará la enmienda a la totalidad que registraron los separatistas y salvo sorpresa los de Carles Puigdemont lograrán luz verde al veto, de tal forma que uno de los proyectos estrella de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo se vea abocado al fracaso.

