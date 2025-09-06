Junts amarra los apoyos para tumbar la reducción de la jornada laboral de Yolanda Díaz

Junts asegura tener los apoyos amarrados para dar carpetazo a la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media de Yolanda Díaz. El miércoles, tras la suspensión del pleno previsto para el jueves con la excusa de la Diada, ... el pleno del Congreso votará la enmienda a la totalidad que registraron los separatistas y salvo sorpresa los de Carles Puigdemont lograrán luz verde al veto, de tal forma que uno de los proyectos estrella de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo se vea abocado al fracaso.

En el grupo capitaneado por Miriam Nogueras, que siempre han mostrado su oposición a la medida impulsada por la líder de Sumar, argumentan que ha sido culpa del partido rosa que la votación se celebre la semana que viene. Sin dar más margen a la negociación. «Ellos han cometido una cadena de errores que han precipitado el debate que ellos no querían», señalan, cuya solución dicen «no pagaremos nosotros».

Los de Nogueras, que han ejercido de altavoz de los pequeños empresarios a nivel parlamentario, gracias principalmente al papel que ha jugado la patronal catalana Foment y su presidente, el exdiputado de CiU Josep Sánchez Llibre, consideran que el entorno de Díaz son los responsables del fracaso de la norma.

Pese a su posición casi inquebrantable de rechazo, Junts se había abierto a introducir beneficios fiscales para las pymes a cambio de estudiar un cambio de posición. Los separatistas esperaban más movimientos en esa dirección, algo que ahora queda cortocircuitado por la votación y previsible aprobación de la enmienda a la totalidad el próximo miércoles.

Desde el Gobierno, según distintas fuentes consultadas por ABC, asumen el riesgo de tener que asumir la derrota parlamentaria. Un revés que, lejos de llevarles a hacer autocrítica, explican las mismas fuentes, utilizarán para cargar contra la oposición por oponerse a este cambio legislativo que reduce la jornada laboral de los empleados en España. La propia Díaz adelantó esta semana qué aunque el Congreso le dé carpetazo, volverá a presentar un segundo proyecto para que se apruebe.

Las negociaciones de Díaz

Una de las principales críticas que se hacen a la reducción de la jornada laboral de Díaz es la falta de voluntad negociadora. Inicialmente, según denuncian en Junts, la vicepresidenta segunda del Ejecutivo impulsó el proyecto sin tan siquiera entablar diálogo alguno con los grupos parlamentarios. De hecho, tras varios rifirrafes dentro del propio Gobierno entre la titular de Trabajo y el de Economía, Carlos Cuerpo, PSOE y Sumar alcanzaron un acuerdo para acelerar la aprobación en Consejo de Ministros.

Con «la actitud de soberbia de la ministra», añaden en Junts, «va a ser muy difícil que si vuelve a presentar la ley corra mejor suerte». Los independentistas auguran que el Ministerio de Trabajo y Economía Social seguirá «empeñado en los mismos errores» que, a su modo de ver, «han tenido tiempo de enmendar a lo largo de los últimos meses».

El grupo liderado por Nogueras afean que Díaz «no se ha querido mover demasiado» para salvar su proyecto, que además del rechazo de Junts también tiene la oposición de PP y Vox.