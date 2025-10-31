Suscribete a
Amazon plantea un ERE para 1.200 trabajadores de sus oficinas de Madrid y Barcelona

Amazon plantea un ERE en España para 1.200 trabajadores de sus oficinas corporativas de Madrid y Barcelona

Amazón aseguró que tratará de dar apoyo a los afectados, brindando un plazo de 90 días para buscar un nuevo puesto internamente

El gran tijeretazo de Amazon: despide a 30.000 trabajadores a partir de este martes

Imagen de archivo de un edificio de Amazon.
Imagen de archivo de un edificio de Amazon. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Amazon ha puesto en marcha un proceso de despido colectivo, que afectaría a un máximo de 1.200 trabajadores de sus oficinas corporativas en España, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de este proceso.

En concreto, la multinacional estadounidense, que ha ... anunciado esta semana a nivel global un ajuste que afectará a 14.000 efectivos de su plantilla corporativa, ha abierto en España dos expedientes de reducción de empleo (ERE) en las empresas Amazon Digital Spain, cuyas oficinas se ubican en Madrid, y Amazon Spain Service, localizada en Barcelona.

