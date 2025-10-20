Suscribete a
La caída de Amazon demuestra que internet está en manos de tres empresas estadounidenses

AWS, Microsoft y Amazon controlan el 60% del mercado en la nube global

Una caída mundial de la nube de Amazon provoca fallos en múltiples plataformas

AWS controla el 30% del negocio de servicios en la nube
Rodrigo Alonso y Javier Palomo

El mundo depende tremendamente de la tecnología de Estados Unidos. Especialmente, de los servicios en la nube que ofrecen Amazon, Google o Microsoft, que son los que dan soporte a la mayoría de webs y aplicaciones que utilizamos en nuestro día a día. Por ... eso, cuando uno de ellos se rompe, o deja de funcionar como debe, es fácil que arrastre por el camino a decenas de miles de empresas y plataformas digitales. Así quedó claro este lunes, cuando una caída sufrida por Amazon Web Services (AWS) dejó sin funcionamiento a miles de webs y aplicaciones a nivel global. Entre ellas, las 'apps' propias de Amazon, el asistente Alexa, Banco Santander, Ticketmaster, McDonalds, las redes sociales Snapchat y Reddit o los videojuegos 'Fortnite' y 'Roblox'.

