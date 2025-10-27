Amazon planea despedir hasta 30.000 trabajadores corporativos

Amazon tiene previsto recortar hasta 30.000 puestos de trabajo corporativos a partir de este martes, ya que la empresa está tratando de reducir gastos y compensar el exceso de contratación durante el pico de demanda de la pandemia, según han confirmado tres personas ... familiarizadas con el asunto.

La cifra representa un pequeño porcentaje del total de 1,55 millones de empleados de Amazon, pero casi el 10% de los aproximadamente 350.000 empleados corporativos de la empresa. Esto supondría el mayor recorte de puestos de trabajo en Amazon desde que se eliminaron alrededor de 27.000 puestos a finales de 2022. Un portavoz de Amazon se ha negado a hacer comentarios.

Amazon ha estado recortando un número menor de puestos de trabajo durante los últimos dos años en varias divisiones, entre ellas dispositivos, comunicaciones, podcasting y otras. Los recortes que comienzan esta semana pueden afectar a varias divisiones de Amazon, entre ellas recursos humanos, conocida como People Experience and Technology, dispositivos y servicios y operaciones, entre otras, según dijeron las personas.

Se ha pedido a los directores de los equipos afectados que asistieran este lunes a una formación sobre cómo comunicarse con el personal tras las notificaciones que comenzarán a enviarse por correo electrónico este martes por la mañana, según las fuentes.

Las acciones de Amazon subieron un 1,5%, hasta los 227,53 dólares. La empresa tiene previsto publicar sus resultados del tercer trimestre este jueves.