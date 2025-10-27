Suscribete a
Amazon planea despedir hasta 30.000 trabajadores corporativos

La cifra representa casi el 10% del total de empleados de esta división en la empresa

La caída de Amazon demuestra que internet está en manos de tres empresas estadounidenses

Exterior de un almacen de Amazon.
Exterior de un almacen de Amazon. efe

Reuters

Amazon tiene previsto recortar hasta 30.000 puestos de trabajo corporativos a partir de este martes, ya que la empresa está tratando de reducir gastos y compensar el exceso de contratación durante el pico de demanda de la pandemia, según han confirmado tres personas ... familiarizadas con el asunto.

