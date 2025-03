El precio de la luz pulverizará mañana todos los récords y llegará a los 172,78 euros por megavatio hora

El precio de la luz sigue rompiendo techos y pulverizará mañana todos los récords. La electricidad en el mercado mayorista costará mañana miércoles unos 172,78 euros de media por megavatio hora, un nivel nunca visto hasta ahora en España. En base a datos de la plataforma OMIE, el precio de la luz aumentó en 19,35 euros respecto a los 153,43 que marcó este martes , jornada en la que el 'pool' se anotó el tercer precio más alto de la historia.

Por tramos horarios, el precio de la electricidad del miércoles oscilará entre los 180,30 euros el megavatio hora que se alcanzarán de máximo desde las 9 hasta las 11 y los 159,42 euros por MWh de mínimo que se contabilizará a las 12 de la noche.

Septiembre se encamina ya a cerrar como el mes con la electricidad más cara . Ya en agosto el precio fue marcando récord tras récord para terminar el mes en una media de 106 euros por megavatio hora, el más elevado desde que hay registros. El precio de la luz también marcó un máximo en julio, cuando cerró con un precio medio diario de 92,4 euros.

La escalada de la luz ha disparado también los precios y el IPC ya se sitúa en el 3,3%, un umbral no visto en los últimos nueve años. Según confirmó hoy el INE, el precio de la electricidad en España terminó agosto un 34,9% más caro que un año antes, con lo que se acumularon seis meses de ascensos y cuatro de ellos con incrementos por encima del 30%.

Este nuevo récord de la luz se conoce justo el día en que el Consejo de Ministros aprueba un Real Decreto-ley con el objetivo de abaratar un 22% la factura hasta final de año en plena escalada de los precios de la luz en el mercado mayorista. En el plan de choque al que se ha dado hoy luz verde, el Ejecutivo ha incluido una medida para limitar durante dos trimestres el incremento de la tarifa de último recurso (TUR) del gas natural, según el Real Decreto-ley al que ha tenido acceso ABC. El objetivo, según se fija en la normativa, es amortiguar en el recibo de los consumidores domésticos «la excepcional subida de cotizaciones internacionales del gas natural».

Así, el Ejecutivo calcula que al entrar a regular la tarifa del gas, se evitará una subida en la factura de un hogar medio que podría alcanzar el 30-40% según la banda de consumo. El Gobierno destaca en el decreto que el precio de la electricidad, que afecta a autónomos, familias, industrias y a la economía, está íntimamente ligado con la evolución de la cotización del gas natural en los mercados internacionales.

Además, el Gobierno aprobará mecanismos de mercado que «fomenten la contratación a plazo de energía eléctrica mientras el grado de competencia y liquidez en los mercados a plazo así lo precise». Serán subastas de energía a largo plazo que estarán sujetas a condiciones específicas. Y la generación vinculada a estas subastas de contratos de compra de energía a largo plazo corresponderá a un máximo del 25% del valor de energía anual generada más bajo de los últimos 10 años de las instalaciones inframarginales gestionables y no emisoras que no perciban retribución específica y que no hayan resultado adjudicatarias en las subastas de desarrollo de energías renovables.