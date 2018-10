Así son las pensiones en Europa

Una pensión media de 434 euros

António Costa, primer ministro portugués - REUTERS

Los portugueses no pueden jubilarse antes de los 66 años. Y lo hacen cobrando, de media, unos 434 euros mensuales, es decir, 100 euros menos que el salario mínimo.

Los incrementos en estas percepciones vienen a calcularse de acuerdo con la tasa de inflación y con la evolución del PIB a lo largo de los dos últimos años anteriores a la fecha de revisión.

Con todo, la principal novedad respecto a otros países se sitúa en la normativa para residentes no habituales, que ha disparado la llegada de jubilados extranjeros (alemanes y nórdicos, en especial) en un 44% gracias a la exención del pago de impuestos, incluidos los de patrimonio, sucesiones y donaciones. En la práctica, estas circunstancias implican un gran ahorro para las fortunas medias y altas porque estas pensiones no tributan ni en el país de origen ni en Portugal, aunque la medida está siendo muy criticada por gobiernos como los de Finlandia o Suecia. Y es que el resultado no es otro que la avalancha de pensionistas en Madeira, en la costa del Algarve o en los alrededores de la capital Lisboa, con epicentro en Cascais, la localidad lusa con renta per cápita más elevada de todo el país.