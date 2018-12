El Eurogrupo alcanza un acuerdo de mínimos sobre la reforma de la Eurozona tras 18 horas de debates

Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (el Eurogrupo) han cerrado a primera hora del martes, un acuerdo para reforzar la Unión Económica y Monetaria frente a futuras crisis, tras una maratoniana jornada de negociaciones, de modo que los líderes europeos podrán abordar este pacto en su cumbre de mediados de mes.

#Eurogroup is over after 18h. We have a deal on euro area reform. Press conference at 8.45 pic.twitter.com/iM40C83PvG