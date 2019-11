David Carmona «En España se podría hacer más en la colaboración entre investigación pública y empresa privada» El director general de inteligencia artificial en Microsoft defiende la necesidad de una formación técnica y de negocio para implantar esta tecnología en las empresas

Su acento insinúa que sus raíces están lejos de Estados Unidos, el país donde reside desde hace una década. David Carmona, director general de inteligencia artificial (IA) en Microsoft, siempre ha sido un apasionado del desarrollo de software. Trabaja en la tecnológica desde hace 18 años, por lo que cuando le ofrecieron cruzar el charco para establecerse en la central que la multinacional tiene en Seattle no lo dudó. «Allá que nos fuimos toda la familia», comenta este gaditano durante su entrevista con ABC. La semana pasada visitó Barcelona, donde impartió una conferencia en el marco de la Global Alumni Reunion, el encuentro anual de egresados del IESE.

Solo el 20% de las empresas españolas tienen en funcionamiento soluciones de IA frente al 32% de media europea. ¿A qué se debe?

Prácticamente el 90% de las empresas están dando los primeros pasos en la IA y, desde luego, casi todas son ya conscientes de que va a transformar los negocios. Sin embargo, cuando miras cuántos de esos pilotos pasan a producción, los números bajan radicalmente. El principal motivo es la capacitación de los empleados: hace falta una formación técnica y de negocio. También está el acceso a tecnología que permita bajar la barrera de entrada para que cualquier empresa, sin importar el tamaño o la localización, pueda embarcarse en la transformación digital de la IA.

¿Qué aporta a las compañías?

A corto plazo está dando ya beneficios a multitud de empresas en cualquier área de negocio, tanto en aquellas que son más comunes para todos los sectores –marketing, atención al cliente, ventas– como en otras más verticales. Donde ya tenían diferenciación logran mayor diferenciación y donde no la tenían pueden conseguirla. En fabricación, por ejemplo, vemos muchísimo uso de IA a corto plazo en mantenimiento predictivo, predicción de demanda, diseño de materiales, etc. Pero cuando se crea una estrategia de IA es esencial que sea completa y tenga en cuenta no solo el corto plazo sino también su impacto a largo plazo.

¿Por qué las empresas de Estados Unidos y China están tan avanzadas a nivel tecnológico respecto a las europeas?

Muchas veces no se trata de una brecha geográfica, sino de una brecha de empresas tecnológicas comparado con empresas más tradicionales. Nuestro objetivo principal es conseguir que la innovación y los hitos no vengan solo de las empresas tecnológicas, como Microsoft, sino de cualquier empresa en cualquier actividad, como pueda ser sanidad, educación, sector público... También es un tema de economía de escala. Nuestro modelo de negocio no es tanto de consumo de tecnología, sino de creación de tecnología, es decir, que nuestros clientes no hagan simplemente un consumo de nuestra tecnología sino que la utilicen para crear tecnología. Ese es nuestro objetivo y la gran diferencia con otros proveedores tecnológicos.

Existe temor a que la IA y la robotización destruyan empleos

Ahora mismo las capacidades de la IA son estrechas en el sentido de que están preparadas para tareas muy específicas, no para tareas genéricas que son normalmente las que creamos los humanos, es decir, la IA está más como una ayuda al ser humano, no tanto como un reemplazo. Sí es cierto que, tal y como ha ocurrido en cualquier otra revolución tecnológica, va a necesitar una formación de los empleados para poder utilizar esa nueva tecnología. Y esa formación debería ser un esfuerzo colectivo, primero entre organizaciones públicas donde realmente se ponga foco en minimizar el impacto en la fuerza laboral de esa transformación que va a ocurrir. Pero por otro lado, las empresas tecnológicas tenemos nuestra parte de responsabilidad en hacer tecnologías que sean más accesibles, más democratizadas e incluso también ayudar con formación para que esa transición sea lo más sencilla y con menos impacto.

La tecnología empodera a los ciudadanos, pero también puede crear desigualdades si no todo el mundo accede a ella...

Ahora gracias a la IA las máquinas aprenden a comunicarse con los humanos y no al revés. No solo puedes utilizar la IA para llevar la tecnología a más personas, sino que en colectivos con discapacidad, por ejemplo, puedes reducir sus barreras con el mundo real, con lo cual la oportunidad es inmensa. En esa transición la formación va a ser un área crítica.

¿Cómo se encuentra España en este aspecto?

Lo que no nos falta es talento. A nivel técnico contamos con una formación que considero al nivel de cualquier país puntero en el mundo ahora mismo. Lo que sí diría es que tenemos potencial para sacar más de ese talento con un poco más de esfuerzo en la capacitación tecnológica en temas como IA.

¿Se necesitan proyectos por parte de la Administración Pública o es la empresa privada la que debe liderar ese cambio?

La Administración Pública tiene un papel súper importante en la transformación tecnológica de la IA por dos motivos. Primero, porque puede promover el uso de la IA en la empresa privada y eso lo puede hacer de muchísimas formas. La colaboración entre investigación pública y empresa privada es clave en muchos otros países para potenciar ese desarrollo tecnológico y creo que en España se podría hacer un poco más en ese área.

El segundo área que también considero fundamental es que con la IA vienen nuevos retos importantes, como la privacidad, la transparencia o el sesgo, que no deberían estar relegados únicamente a las empresas privadas. La Administración Pública tiene la oportunidad de regular esos nuevos escenarios para establecer unas normas de cara a que todas las empresas tengan que adherirse a esas normas y no sea cada empresa la que decida cómo implantar esa IA.