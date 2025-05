Los empleados en ERTE tienen menos de la mitad de probabilidades de volver a trabajar que hace un año

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) dibujó ayer un escenario sombrío para las finanzas públicas españolas tras la crisis sanitaria, para lo que es necesario planes de reequilibrio y más información sobre las futuras medidas que el Gobierno quiere aprobar. En su evaluación sobre ... el Programa de Estabilidad 2021-2024, el organismo alertó de que España es la única potencia europea que en sus planes económicos y fiscales a largo plazo no incluye el impacto de las medidas anunciadas en el Plan de Recuperación. Ello lleva a que el organismo juzgue la estrategia fiscal del Ejecutivo como «insuficiente» .

En la comparativa que realiza la Airef constata que las medidas anunciadas en sus planes de recuperación tienen impacto en los cuadros macro y fiscales de Alemania -con una concreción «alta»-, en Francia -a través de un control del gasto del 0,7% anual-, en Italia -con una disminución de los gastos y un aumento de los ingresos-, y en Reino Unido - principalmente, con un aumento de los impuestos y una «alta concreción» -.

Portugal es el único país que tampoco incorpora impacto alguno de las medidas contenidas en el Plan de Recuperación a su senda de crecimiento, de déficit y deuda. Los programas de estabilidad de Italia y Francia contienen una concreción «baja» mientras que en el caso de España y Portugal esta es, en palabras de la Airef, «ninguna». El plan del Gobierno, además, es el único en el que la Airef no encuentra referencia alguna a los objetivos fiscales a medio plazo, frente a las tres medidas que Alemania hace en su programa de Estabilidad, una en el caso del documento francés y luso y hasta 8 en el de Italia. El Gobierno incorporó una larga lista de subidas de impuestos para aumentar los ingresos entre los componentes del Plan de Recuperación, pero no los incorporó a las previsiones fiscales y económicas del Programa de Estabilidad y el Plan Nacional de Reformas . Es decir, las medidas están en otro documento, pero de ellas no se conoce detalle sobre su efecto fiscal o económico.

El Gobierno proyecta un crecimiento del PIB del 6,5% en 2021, del 7% en 2022, un 3,5% en 2023 y un 2,1% en 2024. La Airef, en su lugar, augura un 6,6% en 2021, un 7% en 2022, un 2,6% en 2023 y un 1,8% en 2024, por lo que avala las previsiones del Ejecutivo, pero echa en falta que este incorpore las reformas y medidas que anuncia en el Plan de Recuperación en su senda de crecimiento y fiscal.

«El crecimiento estimado en 2022 refleja la reactivación del turismo internacional y el impacto del Plan de Recuperación , Transformación y Resiliencia (PRTR), un elemento respecto al que el Programa de Estabilidad proporciona escasa información. En concreto, solo se señala el incremento que supone sobre el PIB en el promedio de 2021-2023 (2 puntos), el efecto sobre la creación de empleo acumulado en ese período (800.000 puestos de trabajo) y un impacto sobre el potencial de crecimiento de 0,4 puntos», denuncia la Autoridad Fiscal.

Curiosamente, la Airef detecta que la recuperación del turismo este año será escasa : frente al 7,3% del PIB que supuso en 2020, para este año estima un peso del 7,1%. Otro desvío entre las previsiones económicas del Gobierno y de la Airef es que el organismo augura que la tasa de ahorro seguirá siendo más alta a lo pronosticado por el Ejecutivo en los próximos años, siendo el aumento del consumo más cauto. En cuanto al déficit, el Ejecutivo empeoró su estimación al 8,4% del PIB en 2021 -frente al 11% de 2020- e incluyó una senda a políticas constantes, sin incorporar medidas nuevas, en la que el desfase será del 5% en 2022, del 4% en 2023 para bajar al 3,2% en 2024. La Autoridad Fiscal cree que el desequilibrio público estará en este último año tres décimas por encima, en el 3,5%.

La Airef da por hecho que los ERTE se prolongarán este año hasta el 31 de diciembre

En este sentido, la Airef da por hecho que los ERTE se prolongan este año hasta el 31 de diciembre y calcula que la probabilidad de encontrar trabajo de los empleados en ERTE se ha reducido considerablemente: así, los 743.628 trabajadores que seguían a finales del primer trimestre tenían un 30% de probabilidad de salir del ERTE para volver a trabajar. Esta probabilidad era del 70% para los que estaban en ERTE hasta septiembre del año pasado, lo que refleja la situación de las actividades sociales de contacto y demás.

Para cuando llegue el verano, la Airef pronostica que 925.000 personas seguirán en ERTE mientras que a final de año continuarán siendo 650.000 -un aumento frente a los 638.238 en los que cerró abril-. «Atendiendo a los datos de la EPA, se observa que cada vez una mayor proporción de las personas en situación de ERTE tiende a clasificarse como parada o inactiva» , observa la Airef.

Al analizar la senda de deuda pública , la Airef también considera factible que en 2024, como cree el Gobierno, se sitúe en el 112,1% del PIB, aunque ve más probable que sea del 112,4%. Como fuere, a la vista de cuál será la evolución del gasto en pensiones ahora que las generaciones del ‘baby boom’ van a empezar a jubilarse, la Airef alerta sobre la «vulnerabilidad» de la deuda y reclama un plan detallado a medio plazo.

Porque el organismo avisa: el déficit estructural, es decir, aquel que va más allá de la coyuntura, ha aumentado en hasta 22.000 millones de euros, dos puntos de PIB, fruto de la crisis. «Según las estimaciones de la Airef, el coste estructural a medio plazo que ha supuesto la pandemia para nuestras finanzas públicas se situaría en torno al 1% y el 2% del PIB, según las distintas metodologías empleadas», desgrana en su evaluación.

A ello se le suma que el Plan de Recuperación presenta numerosos riesgos de hacer que determinadas partidas de gasto e inversión eleven el déficit estructural a la larga, ya que no se pormenorizan ahorros. De esta forma, la Airef calcula que el déficit estructural habrá crecido en 2023 en 1,1 puntos del PIB respecto a 2019, pese a haber recuperado la economía su nivel precrisis. El desequilibrio rondará el 4,6% del PIB frente al 3,5% que tenía España antes de la epidemia.

«Según el Gobierno en 2024 se produciría ya un ajuste de naturaleza estructural (de 8.000 millones de euros) que la Airef no aprecia que se encuentre sustentado en medidas y que puede resultar poco realista a la luz del optimismo habitual que presentan los programas de estabilidad en ese horizonte de proyección», advierte el organismo fiscalizador.

El elefante en la habitación sigue siendo el gasto en pensiones . Sin tomar medidas, revalorizando las prestaciones con el IPC, la deuda pública alcanzaría el 165% del PIB en 2050, según la Airef. Si se elimina el factor de sostenibilidad, alcanzaría el 175% del PIB. Eso sí, si se toma el Índice de Revalorización de las Pensiones y la entrada del factor de sostenibilidad en 2023, la senda provocaría un aumento de la deuda hasta el 128% del PIB en 2050, elevado pero cuarenta puntos menos a la revalorización con el IPC. Todo ello, claro está, si no se compensa con ingresos adicionales.