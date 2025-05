Editorial ABC: Recuperación y chapuzas

El retrato que ha hecho la Airef del plan de recuperación económica de Sánchez es desolador. España es la única potencia europea que no especifica la concreción de sus medidas

El diagnóstico que hizo ayer la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) sobre la evolución que pueda experimentar el Programa de Estabilidad 2021-2024, diseñado por el Gobierno junto al plan de recuperación de nuestra economía y el Plan Nacional de Reformas, es muy preocupante. España es la única economía de entre las principales potencias de la UE que no ha detallado sus medidas convenientemente, y por eso la Airef ha afeado a La Moncloa su inconcreción, sobre todo en lo que atañe a la previsión de ingresos. Alemania, Francia o Italia sí han entregado a Bruselas un pormenorizado listado de previsiones sobre el cuadro macroeconómico de cada país, y han incorporado cálculos realistas sobre el impacto económico y fiscal de sus proyectos. Muy al contrario, a la hora de abordar las medidas contenidas en el plan de recuperación respecto a crecimiento, déficit y deuda, España y Portugal no aportan «ninguna» concreción. Y ese entrecomillado es de la Airef, como este otro: «El crecimiento estimado en 2022 refleja la reactivación del turismo internacional y el impacto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), un elemento respecto al que el Programa de Estabilidad proporciona escasa información. En concreto -añade la Autoridad Independiente-, solo se señala el incremento que supone sobre el PIB en el promedio de 2021-2023 (dos puntos), el efecto sobre la creación de empleo acumulado en ese período (800.000 puestos de trabajo) y un impacto sobre el potencial de crecimiento de 0,4 puntos». Indudablemente, es información muy insuficiente.

El informe de la Airef es tan prolijo como revelador. Hay un alto riesgo de que el plan del Gobierno aumente en más de 12.000 millones la brecha estructural que ya existe entre los gastos y los ingresos del sector público, que el año pasado ascendía a unos 50.000 millones. El temor a que ese desequilibrio crezca aún más es notable, tanto como la probabilidad de aumentar el déficit público incluso por encima del 8,4 por ciento que acaba de revisar el Gobierno. Además, el cálculo de ingresos extraordinarios con los que poder financiar medidas imprescindibles como los ERTE, las ayudas a los trabajadores autónomos perjudicados por los efectos de la pandemia, o el ingreso mínimo vital a familias desfavorecidas, empieza a ser irreal. Si a eso se añade que la recuperación que el turismo aporte al PIB puede ser este año del 7,1 por ciento frente al 7,3 del pasado año, o que la vulnerabilidad de la evolución del gasto previsto en pensiones crece exponencialmente, el panorama no es halagüeño. Al contrario. Es demostrativo de que el Gobierno no está haciendo sus deberes. O al menos, no los está haciendo como nuestros vecinos europeos.

Las cifras, cifras son y siempre estarán sometidas a variaciones positivas en función de la evolución de la pandemia y, especialmente, del plan de vacunación. Pueden modificarse incluso en favor de algunos cálculos del Ejecutivo. Todo es posible, y además sería lo deseable. Pero el fondo de la cuestión vuelve a ser que el Gobierno se sigue haciendo trampas al solitario y juega con las expectativas e ilusiones de los españoles. Juega con su presente y su futuro. Pedro Sánchez ha hecho de la política de ocultación su marca de la casa, y es capaz de decir a Bruselas una cosa y su contraria sin que importe. Lógicamente, la Airef se expresa en términos técnicos, pero no deja de ser una manera elegante y diplomática de afirmar que los planes del Gobierno son una chapuza que difícilmente podrá convencer a Europa de su viabilidad.

