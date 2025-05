ATA denuncia que el 90% de los beneficiarios del cese de actividad se quedarán fuera con la nueva propuesta

Nueva fisura en el diálogo entre el Gobierno y los portavoces de los trabajadores autónomos. Al término de la reunión con los representantes del Ministerio de Seguridad Social, ATA denunció que el 90% de los beneficiarios actuales del cese de actividad se quedarán sin la ayuda con la nueva propuesta de prórroga que plantea ahora el Gobierno. En consecuencia, desde la mayor asociación de autónomos del país dejaron claro que no suscribirán el acuerdo en los términos en los que está actualmente planteado desde el ministerio dirigido por José Luis Escrivá . «No es una prórroga porque dejaría fuera al 90% de los más de 450.000 autónomos que están cobrando el cese de actividad», argumentó el presidente de ATA, Lorenzo Amor.

A renglón seguido, Amor explicó que este porcentaje de trabajadores se quedarían excluidos y sin ningún tipo de ayuda por no cumplir con los requisitos exigidos por «haber agotado el periodo contributivo que venían disfrutando» . «Lo han agotado no por su culpa, sino por las restricciones y limitaciones que se han decretado», añadió. Esto se debe a que una gran mayoría de trabajadores por cuenta ajena habrían consumido ya los periodos de reconocimiento de la prestación. Por ello, desde ATA han solicitado ya en reiteradas ocasiones la puesta a cero del contador relativo al consumo de la ayuda para los beneficiarios.

En consecuencia, el presidente de ATA adelantó que no aceptará la propuesta presentada este miércoles por el Gobierno para la prórroga del cese de actividad. «Vamos a seguir hablando en los próximos días con el Gobierno antes del próximo Consejo de Ministros en el que se tendría que aprobar. Pero, ya hemos trasladado al Gobierno que no estamos dispuestos a que se deje fuera de las ayudas a las autónomos. Esta propuesta no la podemos aceptar », puntualizó.

El plan de Escrivá fue comunicado hoy por la mañana por el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, a las asociaciones ATA, UPTA y Uatae. En la reunión se abordaron las condiciones acerca de la prórroga hasta el 30 de septiembre de las ayudas especiales para este colectivo con el objetivo de paliar el impacto del coronavirus. En este sentido, desde Seguridad Social recordaron que el pasado abril más de 450.000 autónomos resultaron beneficiarios de estas prestaciones, que también conllevan la exoneración de las cuotas.

Horas antes, el ministro Escrivá dio por hecho un pacto con los autónomos en la sesión de control en el Congreso. «En cada una de las otras cuatro ocasiones hemos llegado a acuerdos con ellos y por eso probablemente tenemos ahora la protección de autónomos más importante de toda Europa», presumió. «Antes había 3 millones de autónomos y hoy hay 500.000 más», apostilló el titular de Seguridad Social.

A pesar de las discrepancias surgidas por el nuevo sistema de cotización por ingresos y ahora con la prórroga del cese de actividad, Escrivá sacó pecho por tener «la mejor relación con los autónomos». «El resultado es que hay más autónomos activos de los que había antes de la pandemia», reiteró. Asimismo, Escrivá que algunos algunos grupos políticos hayan intentado, en su opinión, «intoxicar» al colectivo y llegó a asegurar que muchos trabajadores por cuenta propia no pidieron al principio la prestación por cese de actividad «por informaciones falsas».

Por su parte, la diputada del PP Macarena Montesinos acusó a Escrivá de «asfixiar a los autónomos» y utilizarlos «como una naranja a la que exprimen y exprimen».