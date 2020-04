El coronavirus también se ceba con la ganadería española El cierre de restaurantes y hoteles condena a los productores a una situación crítica por el descenso de las ventas y el hundimiento de los precios, que ya son inferiores a los costes de producción que tienen que asumir para mantener en pie las explotaciones

Laura Montero Carretero SEGUIR Madrid Actualizado: 12/04/2020 02:41h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las medidas adoptadas para frenar el avance del coronavirus han golpeado con fuerza a los ganaderos de nuestro país que, cada día, acuden a sus explotaciones para cuidar a unos animales que después serán malvendidos o, en el peor de los casos, ni siquiera encontrarán comprador. El cierre de restaurantes y establecimientos hosteleros les sitúa en una posición delicada: carnes como el cordero, el lechazo, el cochinillo o el vacuno más selecto, muy vinculadas al canal horeca, han sufrido una notable caída en la demanda que, a su vez, ha contagiado a los precios. A pesar de todo, los productores no pueden parar. Su actividad es esencial para la sociedad. Son el primer eslabón de la cadena, el que alimenta España y el que, pese a la emergencia sanitaria, resiste para garantizar que las estanterías de los supermercados sigan llenas.

Uno de los sectores más castigados es el del ovino y el caprino, –del que viven unas 150.000 familias– de carne, que en 2018 generó un valor de 1.258 millones de euros, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. «Las ventas cárnicas han caído en torno al 70% desde que se decretó el estado de alarma. Al cierre del canal horeca se suma un menor consumo en los hogares de productos como el cordero, ya que ahora las personas se decantan por alternativas más baratas cuando salen a comprar», indica Tomás Rodríguez, director de la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y Caprino (Interovic).

El problema se acentúa por el momento del año en el que nos encontramos, en plena Semana Santa y con las comuniones, bautizos y bodas de mayo a la vuelta de la esquina. David Tejerina, ganadero de lechazo en Castilla y León y presidente de Coag Palencia, explica que esta siempre es «la época fuerte» para la venta y el 90% va destinado al canal horeca. Con las restricciones impuestas por la pandemia su negocio está muy tocado: «Ahora mismo todo son largas por parte de los intermediarios que recogen nuestros lechazos. Alegan que no tienen salida para el producto». Una falta de demanda que repercute en el precio que percibe por cada animal. «Un lechazo vivo se tendría que estar vendiendo sobre 45 euros y ahora estamos en 25 euros en el mejor de los casos y, encima, casi dando gracias de que te lo recojan», lamenta. Según cuentan fuentes del sector, la falta de mercado ha hecho incluso que algunos productores estén recurriendo a familiares y amigos para colocar sus materias primas.

«Un lechazo vivo se tendría que estar vendiendo sobre 45 euros y ahora estamos en 25 euros en el mejor de los casos y, encima, casi dando gracias de que te lo recojan»

Si hay otro producto que se ha depreciado como consecuencia de que restaurantes y hoteles hayan echado la persiana es el cordero. «Antes de esta crisis un cordero pascual valía 70 euros y actualmente está a 50 o incluso menos», señala Román Santalla, secretario de ganadería de UPA, que advierte de que «a veces el gran problema es que el cordero ya tiene la edad y el ganadero no encuentra forma de sacarlo de la explotación y lo vende a cualquier precio».

Pero no solo las carnes están afectadas. La leche de cabra –en su mayoría destinada a la elaboración de quesos– está también en horas bajas. Carlos Carreira, técnico de Asaja en Málaga, donde el caprino es uno de los sectores ganaderos más importantes, asegura que el descenso ha sido de casi un 40% respecto a lo que se estaba pagando a los cabreros hace un mes. «El precio en origen de la leche de cabra se mueve ahora en 0,60 euros/litro, por debajo de los costes de producción medios, que están en 0,70 euros/litro», subraya. Antonio Rodríguez, responsable del sector ovino-caprino de leche de Coag, alerta de que «hay algunas industrias que están deseando hacer el agosto» y que la semana pasada incluso querían pagar 0,50 euros/litro, si bien defiende que «en líneas generales, la industria se está comportando más o menos con normalidad teniendo en cuenta la situación que hay».

Caída de precios

En el sector del vacuno, mientras que la demanda de leche se mantiene estable, la de carne se ha desplomado en torno al 40%, según apunta Octavio Gonzalo, presidente del vacuno de carne de Cooperativas Agroalimentarias de España. «Tenemos un problema serio tanto con el vacuno mayor, que va destinado íntegramente a restauración, como con la vaca normal de campo, que va destinada al McDonald’s de turno», relata. En cuanto a los precios que perciben los ganaderos calcula que, en tan solo tres semanas, la caída ronda el 10%.

El porcino, cuyo valor anual asciende a 7.417 millones de euros (el 38,6% del total ganadero), atraviesa su particular crisis, sobre todo, en el ibérico, muy enfocado a la restauración. «El primer paso es poder cobrar lo que ya está entregado, que no va a ser fácil después del parón que se avecina», empieza por destacar Agustín González, presidente del sector de ibérico de Cooperativas Agroalimentarias.

Los precios se han desplomado entre el 30-40% como consecuencia del estado de alarma, lo que les sitúa por debajo de los costes de producción. «El problema que se está encontrando el sector productor ya no es el precio, sino que se lleven el ganado porque día que pasa, día que pierden más dinero», dice González. Sus expectativas de cara a los próximos ejercicios son poco alentadoras. «Ese animal no va tener futuro el año que viene cuando se vaya a sacrificar. Sin embargo, está vivo y hay que alimentarlo sabiendo que vamos a perder dinero porque no va a tener valor ninguno. La situación para el sector ibérico, pensando en el futuro, va a ser de desastre total y absoluto», sentencia.

Medidas paliativas

Los ganaderos piden a la Administración que actúe para reducir el impacto negativo que la pandemia ha tenido sobre su actividad. Entre las propuestas de los productores están las compras masivas desde la Administración para destinarlas a la alimentación de colectivos como los militares, o las ayudas al almacenamiento privado para congelar la producción y sacarla cuando el país recupere su ritmo habitual.

Hoteles y restaurantes consumen un tercio de lo que se vende en el sector primario

Por el momento, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) tramitará, con carácter de urgencia, un real decreto que incluye medidas de apoyo directo para los sectores del ovino y del caprino con el fin de facilitar la salida de los animales de las granjas y aliviar el estado en el que se encuentran. Podrán acogerse a las ayudas los ganaderos de ovino y caprino cuyas granjas tengan un censo de más de 30 hembras reproductoras, así como las granjas de tratantes y los centros de concentración. El importe máximo de la ayuda será de 30 euros por animal, que tengan una edad igual o menor a cuatro meses, que hayan salido de la granja con destino al matadero entre el 14 de marzo y el día siguiente a la finalización del estado de alarma, ambos inclusive, hasta un máximo de 70 animales por granja y de 200 en el caso de tratantes y centros de concentración.

Organizaciones agrarias como Asaja de Castilla y León han pedido que las dotaciones se destinen «únicamente» y de manera directa a los ganaderos «y no a operadores que intervienen en la cadena», así como que se eleve el número de animales.

En lo que sí coinciden todos los actores implicados en la cadena alimentaria es en su llamamiento a las familias para que incrementen el consumo de productos como el cordero o los quesos de cabra y oveja. «Necesitan nuestro apoyo en estos momentos», insistió esta semana el titular de Agricultura, Luis Planas. El mensaje de los productores es unánime: «Nosotros no teletrabajamos, seguimos atendiendo al ganado. Apoyarnos es tan fácil como comprar productos de origen español».