Una Semana Santa a puerta cerrada, sin bendiciones y en «streaming» por el coronavirus

Mucho lloran estos días los cofrades y fieles en general por no poder acompañar en procesión a sus cristos y vírgenes . Son muestras de religiosidad popular y de devoción que tendrán que esperar el paso de todas las hojas del calendario litúrgico para salir a las calles. Las hermandades, conscientes de que la verdadera pena está en el rastro de muerte y dolor que deja el coronavirus , han buscado alternativas para celebrar la Pasión de Cristo también durante la cuarentena, al tiempo que hacen realidad la expresión tan manida estos días de que «la procesión va por dentro».

Las redes sociales y los canales de televisión han sido los principales aliados y las cofradías se preparan para celebrar los actos en sus hermandades a puerta cerrada, para luego difundirlos a través de sus perfiles. También se emitirán las procesiones grabadas en años anteriores con comentarios en tiempo real. Además, las diócesis mantienen sus celebraciones, incluso oficiadas por sus obispos, aunque sin fieles, para ser emitidas en directo por televisión o en diferido a través de los medios de cada una. Y, en la medida de lo posible, los vecinos y algunas instituciones han ido colgando en sus ventanas los reposteros de las cofradías que indican que es tiempo de Pasión. La otra gran baza es la imaginación que, como se está demostrando en estos días de cuarentena, está dando buenos resultados.

Música en Castilla y León

Un ejemplo es Zamora , donde se ha convocado a los vecinos para que el Viernes Santo, a las cinco de la mañana, salgan a las ventanas y hagan sonar la Marcha del Tharberg, el tema que mejor define a la Semana Santa zamorana. A esa hora, sale en Procesión el conocido como «el Cinco de Copas», la imagen de Jesús Camino del Calvario. Y, como la perla del Duero no duerme esa noche, la siguiente cita es a las ocho de la mañana para, a través de balcones y ventanas, comer las tradicionales sopas de ajo, como se hace siempre durante la procesión. También en Zamora, su Banda de Música ha decidido que la ciudad suene a Semana Santa y, así, todos los días, alguno de sus miembros interpretará desde los balcones, en cinco momentos distintos de la jornada, las marchas más conocidas y un toque escrito para la ocasión.

En León , la música también servirá para llenar el vacío de procesiones y el centenar de hermanos de las agrupaciones musicales de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno ha producido una serie de videoclips musicales interpretando algunas de las piezas más memorables de su repertorio

En Valladolid , la ciudad de la Comunidad con mayor número de procesiones, las veinte cofradías han echado mano tanto de las redes sociales como de Youtube para hacer llegar al público novenas, quinarios, triduos o la propia transmisión en directo de la Misa ordinaria. Quien más, quien menos, se las ingenia y recurre al archivo digital o a otras fórmulas para confeccionar una alternativa medianamente viable para poder ver la impresionante imaginería castellana. Hay que volver a contemplar la salida del templo, a los sones del himno de España o de la Marcha Real, del Cristo Atado a la Columna, de Gregorio Fernández, a de Virgen de las Angustias, de Juan de Juni.

Así, una de las cofradías más antiguas de la ciudad, la Penitencial de las Angustias, rescatará, por ejemplo, el Martes Santo, imágenes de la emblemática procesión del Encuentro en la Calle de la Amargura. Otro tanto hará la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno que, además, prepara un rezo virtual del conocido Via Crucis de Gerardo Diego para la tarde-noche del Miércoles Santo.

El Sermón de las Siete Palabras, uno de los actos más internacionales de la ciudad, y que,en la Plaza Mayor, iba a pronunciar el sacerdote y ex rector de las Universidad Pontificia de Salamanca y de la Católica de Ávila, José Manuel Sánchez Caro, se grabará en la capital abulense, donde reside, para posteriormente ser emitido en la Trece y en la 8 de RTVCyL.

Sevilla se engalana

Sevilla amaneció este sábado engalanada para vivir una Semana Santa interior , desde el confinamiento de cada casa. Casi ninguna generación viva recordaba un año como éste en la que no saldrán las cofradías a la calle. Habría que remontarse hasta 1933. Se trata de una ciudad que vive intensamente las hermandades durante todo el año pero en la que la celebración de las estaciones de penitencia supone la gran fiesta de la religiosidad popular y la conexión con su identidad más profunda labrada a lo largo de los siglos.

Las hermandades seguirán celebrando estas protestaciones públicas de fe, aunque de forma virtual . Al igual que ocurre cuando llueve y se suspenden las salidas procesionales, en los templos se ofrecerán misas y se rezará el ejercicio del vía crucis que se emitirán por internet desde los distintos canales de comunicación de las propias cofradías. Por otro lado, una buena parte de las corporaciones de la capital hispalense han liderado otra serie de iniciativas como la de pedir a los vecinos que participen desde sus hogares exornando sus balcones con colgaduras como es habitual o haciendo sonar las marchas que acompañan musicamlmente a los pasos.

Por otro lado, la mayoría de las cofradías harán una retransmisión virtual, a través de sus redes sociales, rememorando los recorridos de años anteriores. Otras, incluso, emitirán documentales y películas que cuentan su historia , idiosincrasia y sentido evangélico. En estos momentos de crisis para tantas familias, las hermandades de Sevilla se han volcado en iniciativas sociales y sus hermanos han donado la cantidad destinada a obtener la papeleta de sitio en la cofradía para acciones de caridad. Un buen número de voluntarios participan en los comedores sociales regentados por las cofradías y llevan alimentos y medicina a casa de las personas mayores.

En total, son 70 las hermandades que tenían previsto celebrar sus estaciones de penitencia desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección. En ABC de Sevilla, por su parte, se ha preparado un amplio despliegue informativo para contar esta Semana Santa en la clausura. Entre los contenidos, a través de la web Pasión en Sevilla se podrá seguir un audiovisual de más de siete horas diarias con los mejores momentos de años anteriores.

YouTube en Madrid

El Cristo de Medinaceli, Señor de Madrid, no saludará a los fieles. Han sido contadas las veces, solamente por la lluvia, que la procesión más seguida de la capital no salió a la calle. Este año no lo hará por las condiciones meteorológicas, sino por la pandemia. La Basílica de Jesús de Medinaceli ofrecerá los actos litúrgicos de toda la Semana Santa a través de su canal de YouTube , incluyendo el Vía Crucis del viernes, a las 12 horas, la celebración de la Pasión del Señor (18 horas) y la Vigilia Pascual del Sábado Santo, a las 22. «Se hace de esta manera para que los Oficios Litúrgicos se puedan celebrar en los hogares en estos tiempos de cuarentena», informan desde la basílica.

El mismo «modus operandi» seguirán en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena. La Santa Misa de este domingo –que debido al estado de alarma no tendrá bendición de ramos– se verá en la televisión pública regional , al igual que la del Domingo de Resurrección, que terminará con la bendición papal. Ambas serán, como es habitual, a las 12 horas y estarán oficiadas por el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. En cuanto a la Santa Misa de la Cena del Señor, el Jueves Santo; la celebración de la Pasión y Muerte del Señor, el viernes, y la Vigilia Pascual, el sábado, se podrán seguir en «streaming» por el canal de YouTube de la diócesis.

Por su parte, la Basílica de Nuestra Señora de Atocha ha anunciado que todas las misas se retransmitirán a través de la red social Facebook en directo.