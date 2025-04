Coronavirus España en directo: la cifra de recuperados asciende ya a 48.021 pacientes

5.23

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, estimó este miércoles que existen más de 26.000 casos de COVID-19 en el país. En la presentación del informe técnico de todos los días, la Secretaría de Salud informó de que la cifra de muertos en México se elevó a 174 a causa del coronavirus y la de casos confirmados a 3.181. Pero el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que esa cifra era un "muestreo" y estimó que "la epidemia es ocho veces más grande de lo que se ve".

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (KCDC, por sus siglas en inglés) ha anunciado este jueves el registro de 39 nuevos casos de Covid-19, la cifra más baja desde finales de febrero cuando se alcanzó un pico de 909 positivos. Las autoridades surcoreanas han informado de que se han constatado además cuatro muertes por coronavirus, por lo que el balance de fallecidos es de 204. La cifra total de contagios ha ascendido tras el último número a 10.423.

El Gobierno de Honduras anunció este miércoles la extensión del toque de queda hasta el 19 de abril, a causa del coronavirus, COVID-19, que hasta ahora ha causado la muerte de 23 personas y 343 contagiados. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos indicó en la cadena nacional de radio y televisión que de las últimas 124 pruebas hechas por el Laboratorio Nacional de Virología, 31 dieron resultado positivo, con los que el número de contagiados aumentó a 343.

El gremio de enfermeros de Ecuador convocó para la noche de este jueves a toda la población del país a una "jornada de aplausos" para el personal sanitario que combate al coronavirus a fin de mantener alto su ánimo en la lucha contra el COVID-19. Así lo señaló a Efe David González, presidente de la Red Unión de Enfermeras y Enfermeros del Ecuador (Runeee), que ha convocado para las 19.00 horas locales el inicio de los aplausos.

La ciudad china de Wuhan, cuna de la pandemia del coronavirus, ha registrado las dos muertes causadas por la neumonía COVID-19 que, según la Comisión Nacional de Sanidad de China, se registraron en todo el país asiático este miércoles. En su boletín diario, las autoridades sanitarias informaron hoy de que, hasta la pasada medianoche local (16.00 hora GMT del miércoles), se produjeron los dos citados fallecimientos acontecidos en Wuhan, además de diagnosticarse 63 nuevos positivos por el coronavirus SARS-CoV-2.

La cifra de muertos en México se elevó este miércoles a 174 a causa del COVID-19 y la de casos confirmados a 3.181, informaron las autoridades sanitarias. En las últimas 24 horas, el número de fallecimientos aumentó en 33 y el de nuevos casos confirmados alcanzó casi los 400 (396), el mayor número desde que se presentó el primer caso en México el 27 de febrero.

Panamá sumó 4 muertes y 279 casos de COVID-19, que elevaron a 63 los decesos y a 2.528 los contagios confirmados de la enfermedad, dijeron este miércoles las autoridades del país, que vivirá este fin de semana una cuarentena absoluta. Un total de 2.154 personas permanecen en aislamiento domiciliario por presentar síntomas leves, de los cuales 416 han sido remitidos a hoteles-hospitales para su seguimiento y monitoreo.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, exigió este miércoles a sus ministros que estén "sintonizados" con él en la "guerra" contra el coronavirus y volvió a defender la vuelta al trabajo de los brasileños porque el desempleo también provoca muertes. "Todos deben estar sintonizados conmigo", dijo el mandatario al referirse a los ministros de su Gobierno, en un nuevo pronunciamiento en red nacional de radio y televisión, el quinto que realiza en apenas un mes sobre la pandemia.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunció este miércoles que su país tiene capacidad sanitaria para 8.700 casos, 622 de ellos graves, de la enfermedad de la COVID-19, causada por el patógeno SARS-CoV-2. El mandatario compareció en una rueda de prensa ofrecida en la Torre Ejecutiva de Montevideo, en la que le acompañaron el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, y el de Trabajo, Pablo Mieres, además del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) de la República, Isaac Alfie.

Venezuela registró este miércoles, por segundo día consecutivo, un solo caso nuevo de infección de COVID-19 mientras que sumó dos fallecimientos para un total de 167 contagiados y nueve muertes, informó el presidente del país, Nicolás Maduro. "Venezuela llega a 167 casos, 9 fallecidos", dijo el mandatario mientras sostenía un cartel en el que se indica que, del total de enfermos, 65 ya se han recuperado, 48 se encuentran en pequeños hospitales y 16 en aislamiento domiciliario.

La cantante Cardi B anunció este miércoles que donará junto a la firma de moda "Fashion Nova" un total de 1 millón de dólares a personas que hayan sido afectadas por la pandemia del coronavirus. En una publicación de Instagram, la rapera neoyorquina concretó que repartirá 1.000 dólares cada hora durante los próximos 42 días entre los solicitantes de la ayuda, que deberán enviar su petición en la dirección web fashionnova.com/cares explicando su situación personal y las dificultades a las que se enfrenta.

Unas 16 toneladas de ayuda humanitaria para hacer frente a la crisis del COVID-19 han salido hacia Latinoamérica y el Caribe desde un centro logístico regional en Panamá, dijeron este miércoles responsables de la ONU y la Cruz Roja Internacional, que señalaron a Ecuador como un de los países prioritarias para recibir la asistencia. Se trata del Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria, que alberga bodegas de la ONU y de la Cruz Roja Internacional y que en el marco de la crisis del COVID-19 han distribuido ya alrededor de 16 toneladas de ayuda humanitaria en América Latina y el Caribe, dijo a EFE su director, Luis Sierra.

Los contagios mundiales por el nuevo coronavirus alcanzaron este miércoles el millón y medio en todo el mundo, y el número de muertes ya supera las 87.000, según los últimos datos de la Universidad de Johns Hopkins. Estas cifras suponen un incremento del 70 % de fallecidos y del 50 % en cuanto a infectados por el virus en menos de una semana, ya que, según este recuento independiente, el pasado día 2 los contagiados llegaron al millón de personas y los muertos a 51.000.

Las autoridades de Río de Janeiro confirmaron este miércoles que seis personas han muerto a causa de la enfermedad del COVID-19 en favelas de esta ciudad brasileña, cuya situación era considerada como la más preocupante por la alta densidad de población en estas barriadas y sus elevadas carencias sanitarias. Al menos dos personas murieron víctimas del coronavirus SARS-CoV-2 en Rocinha, la mayor favela de Río de Janeiro, otras dos en Vigario Geral, una en Manguinhos y otra en Maré, un extenso conjunto de barriadas pobres en la zona norte de la ciudad, según un boletín divulgado hoy por la secretaría regional de Salud.

Un estudio publicado hoy por la revista científica "The Lancet" advierte de que relajar de forma prematura el confinamiento de la población y otras medidas de control para frenar la pandemia de COVID-19 puede desencadenar una segunda oleada de infecciones. Investigadores de la Universidad de Hong Kong basan sus conclusiones en los datos de la propagación del nuevo coronavirus en la China continental.

El Gobierno federal estadounidense dijo este miércoles que pagará 489,4 millones de dólares a General Motors (GM) para la producción de 30.000 respiradores en los próximos meses que serán utilizados para tratar a los enfermos más graves de COVID-19. El Departamento de Salud y Servicios explicó en un comunicado que el contrato firmado con GM bajo la ley de Producción de Defensa invocada por el presidente estadounidense, Donald Trump, estipula que el fabricante de automóviles entregará 6.132 respiradores para el 1 de junio y que el resto tiene que llegar para finales de agosto.

Colombia superó este miércoles el listón de los 2.000 contagios de COVID-19 al confirmar 274 casos, la cifra diaria más alta desde que se informó del primer enfermo hace un mes, informó el Ministerio de Salud. El país, que ha aumentado en los últimos días el número de pruebas practicadas, suma ya 2.054 contagiados, de los cuales 55 han fallecido y 123 se han recuperado.

El número de personas fallecidas en Cataluña a causa de la COVID-19 en las últimas 24 horas se ha elevado a 107, la cifra más baja registrada en esta comunidad desde el 23 marzo, con lo que el cómputo global desde el comienzo de la pandemia se eleva ya 3.184 personas. El departamento de Salud de la Generalitat ha informado de que en las últimas horas se han confirmado 1.396 casos positivos nuevos de coronavirus SARS-Cov-2 en Cataluña, lo que eleva la cifra total a 31.043, de los cuales 5.020 son profesionales sanitarios.

El país planea la apertura el 14 de abril de algunas actividades productivas y el 4 de mayo a las familias. Los empresarios presionan a Conte para la apertura, pero el comité técnico científico pide máxima cautela «porque estamos a un paso de la victoria, pero aún no está ganada». Nos lo cuenta Ángel Gómez Fuentes, corresponsal de ABC en Roma.

El monseñor Michel Aupetit , arzobispo de París, jefe de la Iglesia de Francia, ha anunciado que él y un puñado de fieles celebrarán una ceremonia religiosa, Viernes Santo, en la catedral de Notre Dame, cuyos trabajos siguen paralizados. Lea todos los detalles, por nuestro corresponsal en París.

El fiasco de la compra de 58.000 tests fallidos para diagnosticar coronavirus por parte del Gobierno de España, en parte devueltos a China, se ha convertido en un ejemplo de lo que no hacer por parte de los países que luchan contra la pandemia. Hasta la Casa Blanca ha llegado ese grave error, y el propio Donald Trump se ha pronunciado sobre él. «Eso no puede suceder en EE.UU.», dijo el presidente estadounidense, porque el material «se prueba, se analiza y se investiga». Informa David Alandete, corresponsal de ABC en Washington.

El Pozo Alimentación ha anunciado la donación al Ministerio de Sanidad de un millón de unidades de protección sanitaria, de los que se han beneficiado todas las comunidades autónomas. Con este gesto, la compañía se ha unido a la ola de solidaridad en el país por el Covid-19. En un comunicado, ha destacao que el reparto de este este material de primera necesidad ha ido dirigido a los colectivos más vulnerables en esta crisis sanitaria, especialmente a los profesionales de la Sanidad.

La demanda de servicios funerarios en Barcelona se ha estabilizado y «no hay saturación» , lo que permite dar respuesta al aumento de la demanda derivada de la crisis sanitaria por el coronavirus.

Informa Javier Ansorena, corresponsal de ABC en Nueva York: Los recuentos situaban ayer a EE.UU., el país más afectado del mundo por el coronavirus, con más de 400.000 contagios y por encima de las 13.000 muertes. Sin embargo, aquí también hay coincidencia entre los expertos de que la cifra total de fallecimientos por la pandemia es mucho mayor de lo que muestran las cifras oficiales. Sobre todo porque, a pesar de que la Casa Blanca saca pecho de que se han realizado millones de test, estos no se utilizaron de forma masiva hasta que la epidemia había ganado mucho terreno. Muchas muertes, todavía sin estimar, se deben al coronavirus pero no se cuentan por ausencia de test. Es una situación que sin duda ha afectado a Nueva York, el epicentro de la crisis , donde ayer se batió, una vez más, la cifra diaria de fallecimientos, con 779 víctimas. Los contagios seguían en aumento, con más de diez mil nuevos casos en un día, para un total de casi 150.000. Sin embargo, el gobernador del estado, Andrew Cuomo , señaló que la epidemia empieza a estabilizarse y celebró que los incrementos diarios de hospitalizaciones e ingresos en UCI, el gran problema de esta crisis, están en una tendencia a la baja, una gran noticia en un momento en el que los hospitales de Nueva York están desbordados. “El distanciamiento está funcionando, de momento se está aplanando la curva”, dijo Cuomo, pero advirtió de que si no se continúan con esas medidas y la población se relaja la crisis volverá a empeorar.

El exportero argentino Hugo Orlando 'el Loco' Gatti, ingresado el 23 de marzo en Madrid por coronavirus, recibió este miércoles el alta y se encuentra en su hogar, informó su hijo Lucas.

Los colegios profesionales de fisioterapia, podología, logopedia, nutrición y ópticos-optometristas de la Comunidad Valenciana emitían a finales de marzo un comunicado conjunto en el que pedían a la Conselleria de Sanidad el cierre de todos los centros por la crisis del coronavirus. Una solicitud a la que, finalmente, dio respuesta este martes el departamento que dirige Ana Barceló de forma negativa.

El elevado número de fallecimientos registrados en Madrid como consecuencia de la pandemia por el coronavirus Covid-19 llevó hace unos días a las funerarias madrileñas a hacer un llamamiento a otras provincias para que puedan hacerse cargo de incineraciones de cadáveres procedentes de la capital de España ante el colapso que allí se vive. A esta llamada ha atendido la provincia de Valladolid , que desde hace unos días incinera en alguno de sus hornos víctimas llegadas desde Madrid, informa Ical.

El 60% de los fallecidos por coronavirus en España eran internos en residencias de mayores. En total son 8.707 ancianos los que han perdido la vida en los centros en los que residían a causa del coronaviurs, según los últimos datos proporcionados por las comunidades autónomas y recogidos por ABC. Lea la noticia completa.

Calviño: "Aprecio en el gobierno alemán una sensibilidad no solo desde el punto de vista económico, también desde el punto de vista social". Termina la rueda de prensa de los dos ministros. Puede repasar todo lo de lo que han hablado.

Calviño: "Estamos trabajando para saber cuáles son las aplicaciones que pueden ser más útiles, pero adaptándolos a las medidas de protección de datos". También hace referencia a todas las empresas y profesionales que han ofreciso su ayuda para dar una respuesta "a la altura del reto" al que se enfrenta España.

Calviño, sobre si España se plantena la nacionalización de empresas , aunque sea de forma transitoria: "Es cierto que en añlgunos países han visto la necesidad de nacionalizar algunas compañías. Nosotros hemos abordado una aproximación para asegurar la liquidez de las empresas para asegurar su supervivencia (...) Se trata de proteger al máximo nuestro tejido productivo".

"Tendremos que ir viendo cómo se desarrolla la situación para tomar decisiones en el ámbito de la desescalada", dice Calviño.

Illa, preguntado sobre el uso de mascarilla : "Hemos conocido hoy mismo una recomendación sobre el uso de marscarillas y hemos analizado cómo se están usando en otro países. Lo están analizando nuestros expertos, pero de momento no hay ninguna novedad". Calviño, sobre quiénes se oponen a las propuesta de España: "No me corresponde decirlo a mí, creo que es conocida la postura de otros estados, que apuestan por otos mecanismos".

Calviño: "Creemos que es imprescindible crear redes de seguridad para las personas".

Illa, sobre el estado de alarma : "Es una crisis dinámica y hay muchos elementos desconocidos. No estamos en condiciones de decir que el 26 de abril será el último día del estado de alarma. El Gobierno debe pensar en escanrios futuros y tarde o temprano se producirá una etapa de descofinamiento, pero seguimos en una etapa complicada". A Calviño le preguntan cómo explica la utilidad de la UE ante una crisis como esta: "Nos enfrentamos a un conjunto de retos de carácter global y europe, claro. Exigen una respuesta europea. En este caso es evidente que para responder de forma eficaz es impresindible responder a nivel comunitario, a nivel sanitario, económica, social y financiero".

Illa, sobre los fallecidos en las residencias : "El Gobierno ha teniso diempre una especialidad sensibilidad por las residencias de mayores y fruto de eso fue el protocolo del 5 de marzo. Hemos recabado una serie de información a las comunidades autónomas, en el día de hoy nos tiene que llegar esta información y la analizaremos. En referencia al cómputo, el Gobierno de España tiene uno de los registros más estrictos, de acuerdo con la OMS y por reglamentos internacionales. Todos los diagnosticados por coronavirus son contabilizados".

Calviño, sobre la renta mínima que plantea aprobar el Gobierno: "La introducción de un ingreso mínimo vital y forma parte del acuerdo del Gobierno y estaba previsto para la legislatura y esta crisis sanitaria nos ha oligado a adelantar su aproación. Se trata de un mecanismo que tiene que complementar los que ya existen en ámbito autonómico (...) Especial atención a las familias".

Illa, sobre la relajación del confinamiento el 26 de abril : "Seguimos en un momento duro, las cifras mejoran gracias al esfuerzo de los españoles, pero siguen siendo cifras importantes. El Gobierno trabaja en escenarios de relajación y cuándo se podrán en práctica dependerá de la evolución de la epidemia. Por eso mañana el presidente solicita una prórroga del estado de alarma".

Comienza el turno de preguntas. Calviño, cuestionada sobre la línea roja de España, los coronabonos y las negociaciones con la UE : "España tiene una aproximación ambiciosa y apuesta por mecanismos para dar una respuesta a corto plazo y medio plazo. Este segundo caso es la emisión de deuda, de eurobonos; son varias las opciones. Esta ambición a medio plazo no debe evitar una respuesta conjunta a corto plazo, aplicando al máximo los instrumentos que ya poseemos. (...) Lo que se está trabajando dentro del eurogrupo es un instrumento precautorio extraordinario". Y añade: "España dispone de unas condiciones de financiación muy favorables. Es muy importante avanzar en la triple red de seguridad, necesitamos una respuesta a nivel europeo. Todos los estados estamos en el mismo barco".

Calviño: "Hemos garantizado que no se puede vincular la concesión de estos créditos a la contratación de otros productos financieros. Vamos a estar muy vigilantes junto al Banco de España para que la liquidez llegue a quien tiene que llegar".

"Esta crisis afecta a todos los países europeos con efectos económicos y sociales diferentes. España busca un consenso en el ámbito europeo que ofrezca una red de seguridad a empresas, personas y Estados, que facilite liquidez a los Estados".

Calviño, aunque "positivas", considera "que no son suficientes" las medidas ofrecidas por Europa. "El Gobierno aboga por un mecanismo de emisión de deuda pública conjunta".

"Europa se juega mucho en su respuesta a esta crisis".

Toma la palabra Nadia Calviño , vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital. "España viende defendiendo una respuesta europea contundenten, clara y efectiva. Esta crisis trasciende de las fronteras nacionales, afecta a todos los apíses europeos y con efectos sociales y económicos diferentes a cada país. Es importante evitar las divergencias dentro de la unión".

Illa confirma el aterrizaje del avión con material procedente de Turquía, el cual estuvo bloqueado durante unos días. Son 150 equipos de respiración.

Illa anuncia que se ha puesto en marcha un estudio para evitar el contagio de los trabajadores sanitarios. "Esperamos tener resutlados en cuatro semanas".

"El Gobierno viene haciendo un ejercicio de transparencia y cada semana analizo con el resto de grupos políticos la situación, quienes me traslandan sus peticiones e ideas. He ofrecido en nombre del Gobierno nuestra mano tendida; es la situación sanitaria más excepcional de los últimos cien años y el Gobierno quiere trabajar con el resto de fuerzas políticas", dice Illa.

Illa comienza haciendo balance de las cifras conocidas este miércoles: "Los datos confirman el objetivo de esta semana: la ralentización de la epidemia. Dicho siempre con la máxima prudencia. Seguimos estando en una etapa dura de la epidemia".

Comparece el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Los más de 100 respiradores comprados por Castilla-La Mancha y Navarra en Turquía y que estuvieron temporalmente retenidos en este país han salido ya de Estambul y «llegarán esta noche a España para ser entregados, como estaba previsto, en sus destinos finales, Castilla La Mancha y Navarra», ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación.

La Comunidad de Madrid ha comprado un lote de 100.000 test rápidos que llegarán este fin de semana y que tienen un 92 por ciento de fiabilidad. Así lo ha señalado la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, durante una entrevista en Cuatro. Antes de hacer la orden de compra, ha advertido, «los hemos testado con un estudio de microbiología en el Hospital Universitario de La Paz, y nos dan más sensibilidad y confianza que los que nos ha dado el Gobierno», ha señalado.

El primer ministro británico, Boris Johnson , está recibiendo una «atención excelente» por parte del equipo médico que lo está tratando en el hospital St. Thomas de Londres y aunque permanece en la unidad de cuidados intensivos, donde fue traslado el lunes tras haber sido hospitalizado el domingo, «su condición está mejorando». Informa nuestra corresponsal en Londres.

Una bebé de 16 meses de origen marroquí del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y que se encuentra hospitalizada desde el 31 de marzo ha dado negativo en coronavirus en una segunda prueba después de que un primer test hiciera saltar todas las alarmas sobre su salud. El caso se hacía publico hoy cuando el ministro de Sanidad, Salvador Illa, fue preguntado por él durante una sesión en comisión en el Congreso de los Diputados, en la que aseguró que el Gobierno estaba pendiente de la evolución de la niña. Lea la noticia completa.

Renfe ya tiene preparados los trenes medicalizados que servirán de medio de transporte para pacientes de coronavirus. Las últimas pruebas se realizaron este jueves en la estación de Atocha de Madrid, y ahora será el Ministerio de Sanidad el que decidirá cuando poner en funcionamiento estos convoyes.

Las medidas de confinamiento han evitado más de 8.000 muertes por coronavirus en la Comunidad Valenciana, donde se ha cumplido más esta restricción máxima de la movilidad que en el resto de España, según cálculos de un modelo epidemiológico en el que han participado expertos de las universidades de las tres provincias y la fundación pública de investigación sanitaria Fisabio.

Mejoran los datos sobre la evolución de la epidemia, pero se mantiene la cautela y las llamadas a los ciudadanos para que respeten las restricciones. Repiten los científicos que comenzó el descenso en la curva de contagios y de fallecidos, pero advierten que habrá de pasar tiempo hasta que se salga del túnel. Desciende el número de muertos: Son 542 en las últimas 24 horas, frente a los 604 de la jornada del martes. El total de fallecidos desde el inicio de la epidemia, el 21 de febrero, es de 17.669, según el boletín oficial ofrecido por Protección Civil. Los infectados han sido en total 139.422, lo que supone 3.836 más que el martes. Las personas que han recibido el alta médica son 26.491; pero en este capítulo se ha producido un récord, al haber sido dados de alta 2.099 (+8,61 %). Los pacientes actualmente hospitalizados son 28.485; mientras 63.084 se encuentran en aislamiento domiciliario. Cabe destacar la disminución, por quinto día consecutivo, de pacientes en las unidades de cuidados intensivos: El miércoles hay 3.693, lo que supone 99 menos que el día anterior. Informa Ángel Gómez Fuentes, corresponsal en Roma de ABC.

La dimisión del profesor Mauro Ferrari como presidente del Consejo Europeo de Investigación (ERC) en plena crisis del coronavirus ha sacudido las instituciones europeas, tanto por las formas como por las circunstancias en las que se ha producido. Ferrari había enviado el pasado martes una carta al Financial Times explicando su decisión, al mismo tiempo que un correo electrónico a la presidenta de la Comisión Europea, institución a la que el ERC asesora en materia científica. Lea la noticia completa.

Desde el pasado 10 de marzo y hasta este martes, 7 de abril, el Gobierno ha repartido 64,2 millones de unidades de material entre equipos de protección, test de detección y dispositivos de ventilación entre las CCAA. En las últimas 24 horas se han repartido 5.512.538 mascarillas con lo que se eleva a 38,7 millones el número de mascarillas distribuidas entre las CCAA hasta la fecha. Este martes también se facilitaron ayer otros 40 dispositivos de ventilación mecánica invasiva, con lo que asciende a 223 el número de unidades repartidas.

Dos vecinos del municipio de A Pobra do Caramiñal han sido sentenciados a seis meses de prisión por incumplir las medidas de confinamiento decretadas con motivo de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19. El Juzgado de Instrucción número 2 de Ribeira, en funciones de guardia, ha sentenciado este miércoles a uno de ellos a seis meses y veinte días de cárcel, que ya había sido condenado por el mismo delito el pasado 31 de abril.

Italia suma 542 muertos en las últimas 24 horas , confirmando la tedencia a la baja en los últimos días. En total son ya 17.669 fallecidos . Los casos confirmados en el país son 139.422 casos confirmados, 3.836 más que ayer.

En las últimas 24 horas el Reino Unido registró su cifra más alta de fallecidos por causa del coronavirus hasta el momento, con un total de 936 . Nos lo cuenta Ivannia Salazar, corresponsal de ABC en Londres.

"Estamos preocupados por proteger a los más pobres, no de los países más pobres, sino a los ciudadanos más vulnerables en todo el mundo".

"A principios de febrero reunimos a científicos de todo el mundo para acelerar la investigación. Trabajamos para encontrar una terapia y una vacuna y para entender mejor el virus. Hemos establecido protocolos que se implementan en más de 40 países (...) La OMS no está sola, trabajamos con miles de asociados, uniersidades, sociedad civil".

"Estamos trabajando muy duro para garantizar que los sanitarios cuenten con equipos de protección. Hemos distribuido 2 millones de EPIs y estamos preparados para distribuir 2 millones más", dice Tedros.

"Hemos ido compareciendo para ir dando datos recientes, hemos celebrado reuniones regulares con los estados miembros para responder a sus preguntas y para ir aprendiendo de sus experiencias. Hemos colaborado con empresas de comunicación (Youutube, Twitter, Facebook...) para contrarrestar los bulos que circulan por las redes".

"Para garantizar que el dinero de las donaciones se utiliza donde más se necesita hemos creado un portal para que acudan quienes más lo necesiten (..) Hemos activado nuestro red de expertos mundial, médicos, comunicadores, virólogos... El objetivo es que la respuesta fuera global".

"En febrero se activó el protocolo para prestar ayuda a todos lo países. Desde entonces trabajamos para apoyar a los países a que puedan dar una respuesta. Hemos trabajado con todos los países del mundo para que estén preparados al Covid-19. También trabajamos en un plan de emergencia y de respuesta y evaluamos los recursos que se necesitaban".

Comparece Tedros Adhanom Ghebreyesus , Director General de la OMS: "El 1 de enero, unas horas después de que se notificaran los primeros casos, la OMS activó su equipo de gestión para coordinar la respuesta. A lo largo de enero se notificó a los estados miembros este nuevo brote y publicó sus primeras noticias en la web. El 10 de enero publicamos un paquete de directries para localizar nuevos casos y proteger a los sanitarios".

Reino Unido registra en las últimas 24 horas 936 muertos con coronavirus . El número total de fallecidos en el país por esta enfermedad se eleva hasta las 7.095.

UNICEF España ha hecho entrega a las autoridades sanitarias de un primer lote de material destinado a la lucha contra el COVID-19. Se trata de 48.000 geles hidroalcohólicos y 7.200 guantes que serán distribuidos por las autoridades. Además, en los próximos días está prevista la llegada de más suministros, entre ellos 418.000 mascarillas, un millón de guantes, 100.000 kits de detección, 1.000 equipos de protección y otros 44.600 geles para dar respuesta a la crisis sanitaria del coronavirus en España, según informa UNICEF en un comunicado.

Los municipios costeros de la Comunidad Valenciana se blindan estos días ante la posible llegada de la «minoría insolidaria» - así se expresaba este martes la delegada del Gobierno, Gloria Calero- que pretenda saltarse el confinamiento para pasar esta Semana Santa marcada por el coronavirus en segundas residencias. Lea la noticia completa.

Las Fuerzas Armadas han procedido ya a la desinfección de casi 3.000 residencias de mayores desde que se puso en marcha la 'Operación Balmis' de lucha contra el coronavirus a mediados del mes de marzo. La desinfección de residencias es una de las labores centrales que acometen los militares en su misión de lucha contra el Covid-19. Este miércoles hay un total de 7.316 militares en diferentes misiones en 239 locales españolas.

La catedral anglicana más grane del mundo -en disputa con la de Liverpool- está situada en Nueva York. Muchos turistas habrá pasado por delante, habrán entrado, la habrán hecho fotos, aunque está algo alejada. La Catedral de San Juan el Divino siempre ha figurado en las agendas de viaje. Ahora, para muchas personas, tendrá otros recuerdos, como ocurre en otros muchos edficios del mundo. Albergará nueve carpas médicas a temperatura controlada en su larga nave y su cripta subterránea , según explicó el rector de la catedral, Clifton Daniel al New York Times.

El presidente ruso, Vladímir Putin , trató ayer de insuflar ánimo a sus conciudadanos asegurando que la situación con la propagación del Covid-19 en el país «es complicada, pero no desesperanzadora». Putin mantuvo una nueva reunión por videoconferencia con miembros del Gobierno, a la que en esta ocasión se unieron también virólogos y expertos médicos. Según sus palabras: «Rusia atravesará esta difícil etapa con pérdidas mínimas, si actuamos de manera competente, ordenada y disciplinada». Informa Rafel M. Mañueco, corresponsal de ABC en Moscú.

La Policía Nacional ha detenido en la localidad alicantina de Elche a dos personas por un delito de desobediencia grave al saltarse en reiteradas ocasiones las normas establecidas por el Estado de Alarma. Los agentes interceptaron un vehículo en el que viajaban dos hombres, para proceder a su identificación y para comprobar el motivo de su desplazamiento. Uno de ellos contaban con catorce sanciones por Policía Local de Elche y dieciocho por Policía Nacional; y al otro una por Policía Local de Elche y tres por Policía Nacional.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha tratado de zanjar el debate sobre la cifra de fallecidos por coronavirus en España: «Toda persona que tiene un diagnóstico positivo de coronavirus y fallece es computado como fallecido por coronavirus». Así se ha manifestado el ministro, en respuesta a la pregunta de la diputada del PP Cuca Gamarra sobre la posibilidad de que haya más fallecidos de los que están contando, durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados que tiene lugar esta mañana. Lea la noticia completa.

El alcalde de Igualada, Marc Castells , ha querido alertar a la población de que el coronavirus sigue provocando una situación sanitaria grave en la Conca d'Òdena, que estuvo confinada perimetralmente hasta principios de semana. En este sentido, el alcalde ha lamentado que, en base a los datos de la policía local, se ha detectado un leve aumento de la gente que se salta el confinamiento y que se han tramitado varias denuncias de ciudadanos insolidarios.

Giulia es hija de Mattia , de 38 años y deportista, quien ingresó el 20 de febrero en el hospital de Codogno, en la provincia de Lombardía (norte de Italia), con una grave neumonía. Fue el primer caso de coronavirus, el llamado «paciente uno», sin relación con China y que destapó que el virus ya estaba circulando por el país. Lea la historia completa.

El gobierno catalán ha decidido este miércoles retirar las competencias de las residencias de ancianos al consejero del ramo, Chakir el Homrani (ERC) , después de que los geriátricos se hayan convertido en un gran foco de fallecidos por Covid-19 en Cataluña. A partir de ahora, la gestión política durante este crisis sanitaria dependerá de la Consejería de Salud, al frente de cuyo departamento está Alba Vergés (ERC) . La cifra de fallecidos asciende a tras 1.123 muertos en 24 días.

La escudería de Fórmula 1 ha fabricado 10.000 respiradores en tan solo 10 días y, no contenta con ello, ha decidido hacer público el diseño de los mismos para que puedan ser copiados libremente. Al igual que han hecho otros seis equipos de la parrilla, Mercedes ha puesto sus fábricas a funcionar para arrimar el hombro en la lucha contra la pandemia del coronavirus. Los 10.000 sistemas de respiración elaborados por la factoría de Brixworth han sido entregados a la sanidad británica. Tienen, además, una mejora de un 70% en el oxígeno que permite obtener a los pacientes respecto al modelo que se venía fabricando anteriormente.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, exige la aplicación del protocolo del Ministerio de Sanidad, adaptado por todas las Comunidades Autónomas, en el que se indica que los profesionales de la sanidad que, sin estar provistos de EPI, hayan tenido contacto estrecho con casos posibles o confirmados de Covid-19, a los siete días deben someterse al test diagnóstico por PCR. CSIF también reclama test y material de prevención para otro tipo de personal no sanitario como de mantenimiento, administrativos o celadores, entre otros. Se de la circunstancia de que estos últimos en muchos casos cargan a pulso con cuerpos de fallecidos por falta de camillas hidráulicas. También reclamamos refuerzos en el personal de lavandería para evitar que la ropa sucia se acumule en el suelo, con el riesgo que ello conlleva.

El Gobierno de Israel da un paso más en sus medidas para frenar el coronavirus y ordenó el uso obligatorio de la mascarilla en lugares públicos. La nueva normativa detalla que quedan exentos los niños menores de seis años, aquellos que puedan justificar su no uso por motivos médicos y quienes vayan solos en un coche. La nueva ordenanza forma parte de las leyes de emergencia dictadas en las últimas semanas para frenar un virus que ya ha matado a 72 personas, diez de ellos en un mismo asilo de ancianos en Bersheva, y deja 9.400 infectados en territorio israelí. La obligatoriedad de la mascarilla se dio a conocer junto a la decisión de imponer un toque de queda con motivo del Pesaj, la Pascua Judía, que se alargará hasta la mañana del viernes. Informa el corresponsal de ABC en Jerusalén, Mikel Ayestarán.

Termina la comparecencia de prensa de los ministros José Luis Ábalos y Reyes Maroto.

Maroto, acerca de la fijación de precios sobre material sanitario: "Igual que ha pasado con otros servicios como el funerario, estamos haciendo un seguimiento de estos precios y en la medida en que sea necesario se tomarán medidas. El acceso a las mascarillas tendrá que ser a un precio razonable. Si tuviera que ser regulado, así se hará". Maroto añade: "Trabajamos en proyectos para la producción en masa de mascarillas. Existen proyectos de este tipo y ya producimos más de 2 millones de mascarillas, que claramente no es sufciente, pero estamos trabajando para aumentar esa producción".

Ábalos: "El lunes terminan los permisos retribuidos y por tanto nos ponemos en la situación de antes del Real Decreto. Se recuperan los protocolos anteriores (en relación a las actividades permitadas, las esenciales)".

Ábalos: "Es una oferta abierta. Podemos y Ciuddadanos han dicho que sí a colaborar. El PP depende del día. Trataremos de hacer un acuerdo de reconstrucción de país con todos aquellos que quieran. Evientemente tenemos que compartir el compromiso de unidad territorial. Es algo necesario para abordar las demás cuestiones".

Ábalos recuerda a Rajoy: "Fue un ejemplo de honradez cuando reconoció que las cosas que se dicen a veces no son las que se pueden hacer. Prometió bajar impuestos y los subió. Ahora el PP tampoco los bajaría".

Ábalos: "En el próximo Consejo de Ministros vamos a estudiar la renta mínima, como hemos venido haciendo. La situación actual explica la necesidad de esa renta (...) No parece lógico plantear una bajada de impuestos cuando estamos haciendo un esfuerzo de gasto".

Preguntados acerca de las discrepancias en el seno del Gobierno sobre la renta mínima, responde la ministra Maroto: "Es una medida dentro de nuestro programa de Gobierno de coalición y se está trbajando, pero requiere de un análisis riguroso. Tiene que complementar y no sustituir otras rentas que hay en otras comunidades". Bajada de impuestos: "Apelo al esfuerzo que ha hecho el Gobierno para hacer una red de seguridad. Apelar a una bajada de impuestos a todos los españoles nos llevaría a pensar cómo vamos a pagar todos los compromisos que hemos hecho".

Maroto, sobre las quejas por falta de EPIs: "Creo que son anécdotas. Estamos mostrando un implicación total. Allá donde se estaban haciendo coches se está fabricando material sanitario. Quiero dar las gracias por la colaboración de todos".

Sobre un posible Pacto de Estado, «cuando planteamos un acuerdo, somos conscientes de la reconstrucción económica que nos toca acometer, en esa empresa colectiva lo importante es que todos os partidos políticos podamos llgegar a acuerdos», según Ábalos, que ha declarado que «de lo que se trata es de enfrentar la crisis sanitaria, la cuestión económica y social y la calidad democrática de este país. Tenemos que vincularlo todo».

Sobre cuándo va a terminar el confinamiento de la población, Ábalos ha señalado que «es cierto que hay una fecha de vencimiento del plazo del estado de alarma, pero eso no implica la vuelta a la normalidad. Los datos sanitarios nos dirán si es posible o no la vuelta a esa normalidad. Lo condiciona la evolución sanitaria del país».

«Una de nuestras prioridades es abordar la reconstrucción en el marco de la Unión Europea. Yo no hablaría de fracaso sino de que seguimos trabajando para que se hagan eco todos os países de tener un gran Plan Marshall. Ha habido avances y la solidaridad se tiene que demostrar», ha declarado Maroto.

Ábalos ha señalado que, en cuanto al desfase de cifras de fallecidos, «los datos de los que dispone el Gobierno son los comunicados por las comunidades autónomas». En cuanto al desescalamiento tras el 26 de abril, «vamos a ir tomando medidas tendentes a un horizonte de normalización, intentar ir hacia delante». Por su parte, Maroto ha apuntado a que este lunes ya habrá una normalidad en la industria.

Reyes Maroto, Ministra de Industria, Comercio y Turismo, ha declarado que «no podemos tirar por la borda lo que hemos avanzado estos ultimos días, es fundamental mantener los protocolos sanitarios. La salud sigue siendo la principal preocupación para nosotros, no es tiempo de reproches, es tiempo de arribar el hombro». Ha anunciado que se va a multiplicar la producción de productos sanitarios para atender la demanda, ampliar y consolidar un tejido empresarial que trabaje en la producción de este tipo de material y preparar una resera estratégica para un futuro.

Sobre la trasnparencia, Ábalos ha señalado que el Gobierno está en contacto permanente con las comunidades autónomas para el suministro de datos, somos los primeros interesados en que haya absoluta trasnparencia en esta crisis. También ha llamado a las fuerzas políticas a firmar un Pacto de Estado, «es en bebneficio del interés general».

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos ha confirmado en una rueda de prensa este miércoles que «Renfe está adaptando trenes para trasladar enfermos de coronavirus» entre comunidades autónomas si fuese necesario. Según ha detallado, en cada tren podrían viajar 24 pacientes.

En el último mes, se han producido más de 4.000 muertes en residencias de mayores de Madrid que podrían estar relacionadas con el coronavirus. Así lo ha señalado este miércoles el vicepresidente regional y portavoz del Gobierno, Ignacio Aguado, en una comparecencia de prensa virtual pero con preguntas en directo que ha tenido lugar tras el Consejo de Gobierno. Léelo aquí.

l alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha lamentado que de los 62.400 test rápidos que la Junta de Castilla y León recibió del Gobierno «solo 2.400, apenas un 4 por cierto», haya llegado a la provincia, informa EP. Martínez ha explicado que esta falta de test se ha puesto encima de la mesa este miércoles en el marco de la reunión mantenida en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de Soria.

La Policía Nacional ha detectado la difusión viral en redes sociales de una imagen falsa del Boletín Oficial del Estado (BOE), en la que se afirmaba que el Gobierno autoriza a los deportistas habituales a salir a la calle para correr. Así lo ha explicado este miércoles el director logístico y comisario principal de la Policía Nacional, José García Molina, en la rueda de prensa telemática posterior a la reunión del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus.

Los profesionales de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario (GUETS) y de los hospitales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha han realizado, desde el pasado 30 de marzo, un total de 6.625 test rápidos para detección del coronavirus. Castilla-La Mancha fue la primera comunidad autónoma en contar con esta prueba de diagnóstico rápido que permite conocer en 10-15 minutos si una persona está infectada por el coronavirus. En los hospitales se han realizado, hasta este miércoles, un total de 2.807 test, mientras que de forma externa -en residencias de mayores, domicilios o dispositivos itinerantes que la GUETS organiza en distintos lugares de toda la región con cita previa-, se han llevado a cabo 3.818 pruebas.

Castilla y León ha sumado 477 nuevos casos confirmados de personas infectadas por coronavirus, frente a los 465 de ayer, por lo que la cifra total supera ya los 10.000 y asciende en concreto a 10.058, un 4,97 por ciento más, aumento ligeramente inferior al 5,10 por ciento computado en la jornada del martes, según los datos aportados a las 13.00 horas de este miércoles, 8 de abril, por la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que ha augurado una vez más que el número de casos va a aumentar porque se están haciendo más test, informa EP.

La Comunidad de Madrid ha registrado, desde el 8 de marzo hasta la fecha, un total de 4.750 mayores fallecidos en sus residencias por coronavirus, 781 positivos y 3.479 con sintomatología compatible pero aún no confirmados. Así lo ha detallado el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, en una videoconferencia con periodistas, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

Un total de 139 pacientes de coronavirus que están hospitalizados en Madrid y en Zaragoza son los elegidos para medir la eficacia del plasma de enfermos que se han recuperado y cuyos organismos han demostrado ser especialmente eficaces para desarrollar anticuerpos con los que erradicar ese patógeno. Son individuos portadores de lo que se denomina plasma hiperinmune. Léelo aquí.

Dos tercios de los más de 52.000 fallecidos por COVID-19 en Europa son hombres, y un 95 % tenían más de 65 años, detalló hoy el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Europa, Hans Kluge, quien pidió a la región que no baje la guardia ante la pandemia. El doctor belga resaltó en rueda de prensa que muchos de los fallecidos en la pandemia tenían problemas de salud que se complicaron al contraer el coronavirus, y concretamente más del 60% padecían enfermedades cardiovasculares, un 29 % diabetes y un 21 % dolencias renales.

El Ministerio de Sanidad ha aprobado el uso en ensayo clínico del respirador artificial de bajo coste diseñado en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid, con la ayuda de la firma aceleradora de ideas Celera, por lo que ya cuentan con el permiso para su fabricación. Así lo ha expresado el propio rector, Javier Ramos, en una carta enviada a toda la comunidad universitaria, a la que ha tenido acceso Efe y en la que reconoce a todos quienes han participado en este proyecto promovido por Javier González, egresado de la URJC en Ingeniería de Materiales.

La consellera de Sanidad de la Generalitat Valenciana, Ana Barceló, reconoce que la cifra de fallecidos por COVID-19 podría ser más alta de que la que oficialmente se ofrece cada día, ya que de las personas que han muerto en sus casas y no se les ha hecho el test, el Registro Civil no informa a Salud Pública hasta tres meses después, según Efe. «Puedo entender que se hayan producido otros fallecimientos y que no tengamos la prueba, puede ser, esto no es una ciencia exacta, no puedo decir que no porque puede darse el caso», ha dicho Barceló en la rueda de prensa telemática diaria para ofrecer los últimos datos de la pandemia.

El primer ministro Abiy Ahmed Ali anunció el miércoles a primera hora la medida a través de su cuenta de Twitter. Su anuncio se produce al día siguiente de que Etiopía registre el mayor número de positivos en un día desde que confirmara su primer caso de coronavirus el 12 de marzo. El país del Cuerno de África registró el martes ocho nuevos contagios en Addis Abeba tras realizar 264 pruebas diagnósticas. Entre los positivos se encuentran un bebé de 9 meses y su madre, ambos habían viajado recientemente a Dubai. Etiopía suma ya suma ya 52 casos de Covid-19 y dos personas han fallecido tras contraer el virus SARS-CoV-2. Informa Alba Amorós, corresponsal de ABC en Sudáfrica.

La Reina Letizia ha mantenido este miércoles una videoconferencia con cuatro mujeres representantes de la Fundación Secretariado Gitano -coincidiendo con el Día Internacional del Pueblo Gitano, celebrado desde el año 1971- que le han transmitido la situación de la mujer gitana en una comunidad que se encuentra entre los grupos más vulnerables ante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

Las Fuerzas Armadas han procedido ya a la desinfección de casi 3.000 residencias de mayores desde que se puso en marcha la «Operación Balmis» de lucha contra el coronavirus a mediados del mes de marzo. La desinfección de residencias es una de las labores centrales que acometen los militares en su misión de lucha contra el Covid-19. Este miércoles hay un total de 7.316 militares en diferentes misiones en 239 locales españolas.

Siete familias de españoles con bebés por gestación subrogada pudieron regresar desde Kiev (Ucrania) a España el pasado lunes gracias a las gestiones y la interlocución de los agentes en el extranjero, según ha asegurado el director logístico y comisario principal de la Policía Nacional, José García Molina. Así lo ha manifestado durante la rueda de prensa que diariamente se ofrece en Moncloa con motivo de la pandemia del coronavirus COVID-19.

Respecto al número de hospitalizaciones y UCI que no se han dado este miércoles, «nosotros vigilamos con datos individualizados y, por otro lado, recogemos los casos agregados de todas las comunidades que son los que salen en los informes. Lo que está pasando es que estamos recuperando toda la serie histórica que la teníamos entera pero hay algunas comunidades que lo están enviando, hay momento de homogeneizar pero en absoluto es por un repunte», ha explicado hoy María José Sierra, jefa de área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Léelo aquí.

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ha apartado de su cargo por dos meses (uno de los cuales sin sueldo) a la ministra de Comunicación y Tecnología Digital, Stella Ndabeni-Abrahams, por saltarse el confinamiento decretado para ir a comer con una amiga. Rampahosa ha aceptado las disculpas de la ministra, pero se ha mostrado firme: «Nadie está por encima de la ley». La administración liderada por Ramaphosa decretó el estado de desastre el 19 de marzo y una semana después, el confinamiento obligatorio durante 21 días a partir del 27 de marzo. El gobierno espera no tener que extender el «lockdown» que está previsto que termine el 16 de abril. Sudáfrica es el país del continente con más casos registrados, con 1.749 y 13 personas fallecidas por Covid-19. En las últimas horas se ha confirmado el positivo de 66 personas en uno de los hospitales privados más grandes de Durban, San Agustín; la mayoría de los cuales es personal sanitario. Como pasa en otros países, los trabajadores de la salud sudafricanos se han quejado en reiteradas ocasiones por la escasez de equipos de protección y un sindicato ha llevado esta preocupación a los tribunales para presionar al gobierno. Informa Alba Amorós, corresponsal de ABC en Sudáfrica.

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha intervenido también en la rueda de prensa para hablar de la segunda fase del estado de alarma: «Vamos poco a poco llegando a los objetivos las UCI no han colapsado, aunque los casos graves no se han reducido tanto como nos hubiera gustado. Progresivamente tendremos que levantar las medidas de precaución poco a poco y será la parte más difícil porque va a ser más complicado que la gente mantenga la tensión. Hay que ser mucho más conscientes de nuestros actos para evitar un repunte de casos».

La doctora Sierra, ha detallado que la macroencuesta «seguramente comenzará a realizarse la semana que viene». «Se está diseñando y se va inciar ya, se está terminando de preparar toda la logística. Va a mepezar enseguida e iremos teniendo información de lo que nos va a arrojar este estudio que va a medir el porcentaje de personas que ha pasado la enfermedad y está inmune», ha señalado.

José García Molina, subdirector general de logística de la Policía Nacional, ha señalado que todavía «hay un sector minoritario que no termina de mentalizarse». En cuanto al material sanitario, admite que «sí ha habido un relajamiento sobre el control de su venta».

La doctora María José Sierra, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha respondido a una pregunta sobre las cifras de personas que necesitan Unidades de Cuidados Intensivos, dato que no aparece en el informe de este miércoles. Según la especialista, son datos que dependen de las comunidades autónomas y que hay que ajsutar, «no es porque haya un repunte de casos».

María José Rallo, Secretaria general de Transportes y Movilidad, ha destacado que niveles de ocupación en cercanías han sido inferiores al 10% en Madird y al 7% en Barcelona. En los servicios comerciales de Renfe, hubo 1.300 personas en el día de ayer frente a los 89.000 viajeros que habría en un día normal. Respecto a esta cifra, sí hay una ligera subida, ppor lo que Rallo ha recordado que «es importante mantener la alerta y reducir al máximo todos los viajes».

El jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil ha señalado que la Guardia Civil ha detenido a 25 personas en las últimas horas por incumplimientos reiterados de las recomndaciones. Además ha recordado que la actividad que lleva a cabo los hombres y mujeres de la Guardia Civil se dedica también a «prestar auxilio a personas que más lo necesitan». Desde que se decretara el estado de alarma, «la media diaria ha sido de 800 actuaciones de este tipo».

José García Molina, subdirector general de logística de la Policía Nacional, ha detallado que el permanente rastreo de la policía ha permitido que los agentes den con un grupo de WhatsApp en el que se más de 100 personas ubicadas en Algeciras que se organizaban para «causar desordenes pçublicos y atentar contra la policía». Fueron detenidos los dos aministradores del grupo y otro participante han sido puestos a disposición judicial. En cuanto al número de detenidos, han sido 91 en las últimas horas, un incremento del 6,3% respecto al día anterior, lo que eleva el total de detenidos a 1.540 desde que se decretó el estado de alarma. En el día de ayer hubo 4.929 sanciones, 109.594 desde que comenzó el confinamiento.

María José Sierra, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha actualizado en la rueda de prensa diaria las cifras y la evolución del coronavirus en España. Como ya había informado Illa en una comparecencia anterior, el número de muertos por coronavirus en en una jornada sube por segundo día consecutivo a los 757 fallecidos. Además, ha detallado que los contagios son 146.690 y 14.555 las víctimas mortales. Por último, más de 48.000 pacientes han recibido el alta, «alrededor el 32%, el mayor ascenso en recuperados esta semana».

«En los cuarenta años que llevo en esta profesión no había visto una reacción parecida», ha afirmado el doctor Bruce Aylward, consejero del director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), refiriéndose a las medidas tomadas en España. No obstante, ha señalado que «España tiene que aprovechar el margen de tiempo que proporciona el confinamiento para prepararse para la próxima etapa en la que habrá que intensificar las pruebas de diagnóstico, detectar casos sospechosos, aislarlos y ponerlos en cuarentena». Informa María Teresa Benítez de Lugo . Léelo aquí.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha situado el inicio de la relajación (desescalada) del actual confinamiento a partir del próximo 26 de abril y ha advertido de que la retirada de las medidas de aislamiento se realizará en cualquier caso de forma «progresiva» y «ordenada» atendiendo a las recomendaciones que hagan los expertos tras analizar la evolución de los datos de estas dos semanas próximas. En una entrevista en Antena 3 Montero ha evitado adelantar futuros escenarios más allá de indicar que será a partir del 26 de abril, y no antes, cuando pueda iniciarse la progresiva relajación de las restricciones.

En los próximos días está previsto que lleguen importantes partidas de material sanitario, que se repartirán a las comunidades autónomas. Además, Illa ha insistido en que las comunidades pueden hacer compras de manera individual.

Entre las medidas tomadas ante la falta de sanitarios, Illa ha recordado que desde que se decretara el Estado de alarma y gracias a las medidas del Gobierno, poco más de 80.000 profesionales sanitarios pueden ser contratados por las comunidades autónomas.

Illa ha recordado que «España fue el primer país de Europa en declarar el estado de alarma, un sacrificio que está dando su fruto». «Los datos nos confirman la estabilización de la curva, hemos llegado al pico de la curva y estamos en una fase de ralentización», ha señalado.

En España, Illa ha señalado que ha habido un incremeto del 4% en cuanto al número de casos. La comunidad con más casos sigue siendo Madrid, seguida de Cataluña y Castilla-La Mancha. En cuanto al número de muertes, son más de 14.500 personas las que han perdido la vida, 757 en las últimas 24 horas.

Salvador Illa, Ministro de Sanidad, ha comaprecido este miércoles ante la comisión de sanidad para explicar la evolucion del coronavirus en España. A nivel internacional, ha destacado que hay más de 78.000 fallecidos en todo el mundo por la pandemia.

La Guardia Civil ha realizado varias actuaciones por toda España de personas que se saltan las restricciones del estado de alarma, entre ellas la localización de seis personas que estaban haciendo escalada en Málaga o dos cazadores furtivos en Santa Cruz de Tenerife, informa este Cuerpo. Otra de las intervenciones fue realizada por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) que prestaban servicio en el espacio natural de Doñana, en el término de Almonte (Huelva).

Bélgica ha registrado 205 nuevas muertes vinculadas a una infección por el nuevo coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva el balance total de fallecidos a 2.240, según los datos ofrecidos este miércoles por el Servicio de Salud Pública, que ha confirmado un total de 23.403 contagios desde que llegó la pandemia al país. En la última jornada los hospitales belgas han diagnosticado 1.209 nuevos positivos confirmados por pruebas de laboratorio, que por el momento se realizan fundamentalmente a los pacientes con síntomas graves que requieren hospitalización.

El número total de personas que ya se han curado asciende a 48.021.

España registra 146.690 casos y 14.555 fallecimientos, 757 más que ayer, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad.

La Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana ha rectificado la instrucción inicial que establecía que las embarazadas debían estar solas en la sala de dilatación y durante el parto y permitirá finalmente que estén acompañadas con unas medidas de protección frente al Covid-19. Entre ellas, la persona acompañante deberá utilizar EPI y mantener la distancia de metro y medio del personal sanitario en la sala de partos. La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ya avanzó en la rueda de prensa de este martes que revisarían el protocolo inicial para incorporar las alegaciones presentadas por matronas, pacientes y otros profesionales médicos, pero salvaguardando la protección y seguridad ante un peligro de contagio del coronavirus.

El Sindicato de Enfermería (Satse) ha propuesto que este año se reconozca el trabajo y sacrificio realizado por el conjunto de profesionales sanitarios para combatir la pandemia del Covid-19 en el acto de entrega de los Premios Princesa de Asturias. Siendo consciente de que este reconocimiento no puede incluirse dentro de las categorías ya establecidas de los premios que se conceden anualmente, el Sindicato de Enfermería ha trasladado por carta a la Fundación Princesa de Asturias que estudie la manera de hacerlo como mejor considere en el acto de entrega que se celebrará en la segunda quincena del próximo mes de octubre, en el Teatro Campoamor de Oviedo.

Alemania se ha convertido en el cuarto país a nivel mundial en superar la barrera de los 100.000 casos del nuevo coronavirus tras sumar otros 4.000 contagios en las últimas 24 horas, según el último balance dado a conocer este miércoles por Instituto Robert Koch (RKI), la agencia gubernamental alemana responsable del seguimiento de enfermedades infecciosas. En total, en las últimas 24 horas se han registrado otros 4.003 contagios, en línea con la cifra del día anterior aunque algo superior, lo que eleva el total de casos a 103.228, manteniéndose así como el cuarto país más afectado por detrás de Estados Unidos, España e Italia, según los datos oficiales.

El presidente del PP de Extremadura y senador autonómico por designación de la Asamblea, José Antonio Monago, ha solicitado en la Cámara Alta información por escrito al Gobierno de España sobre el número de fallecidos «pueblo a pueblo» en Extremadura durante la pandemia por el Covid-19, tanto de este año en curso como de los últimos cinco años para comparar las cifras. Así, en un vídeo publicado en las redes sociales del PP extremeño, Monago basa esta petición en que tanto el ministerio de Sanidad como el ministerio de Justicia «han reconocido el error de criticar la denuncia» pública que realizó la semana pasada acerca de que había más fallecidos por coronavirus de los que apuntan las cifras oficiales.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha indicado que en la región han aumentado el número de altas de pacientes afectados por coronavirus y se han reducido los pacientes UCI. Según ha desgranado en su cuenta de Twitter, en un día se han producido un total 1.426 altas y se han reducido en 44 el número de pacientes ingresados en UCI en la región.

El fabricante de vehículos eléctricos Tesla reducirá temporalmente hasta un 30% el sueldo de sus empleados para ahorrar costes durante el tiempo en el que algunas de sus instalaciones permanezcan cerradas debido al brote de coronavirus. Así, en Estados Unidos el personal con cargo de vicepresidente o superior soportará el recorte más pronunciado, con un 30% menos de salario; seguido de los directores, que cobrarán un 20% menos. El resto de los empleados de Tesla percibirán un 10% menos de sueldo, según un comunicado interno al que tuvo acceso Bloomberg.

La discrepancia del 70% entre el número de fallecidos por coronavirus contabilizado por las autoridades sanitarias en Castilla-La Mancha (si se tienen en cuenta los meses de marzo y lo que llevamos de abril) y el volumen de licencias de enterramiento destapada por su Tribunal Superior de Justicia ha levantado polvareda sobre la fiabilidad de la estadística oficial, pues no estaría reflejando el verdadero impacto mortal de la pandemia en España. Léelo aquí .

La Comunidad de Madrid comienza a realizar a partir de este miércoles test rápidos en residencias de mayores de la región como medida de complemento diagnóstico y acorde a las directrices marcadas por el Ministerio de Sanidad, según han explicado a Europa Press fuentes del Ejecutivo regional. Los test rápidos adquiridos sólo se van a realizar a los pacientes sintomáticos, moderados o graves que estén hospitalizados, y a los leves que estén en residencias de ancianos o en centros sociosanitarios, según se establece en la 'Guía para la utilización de test rápidos de anticuerpos para el Covid-19', publicada por el departamento dirigido por el ministro Salvador Illa.

El Gobierno de Cuba ha confirmado que la isla ha entrado en la fase de transmisión local del coronavirus, lo que se traducirá en órdenes de cuarentena, límites en el aforo del transporte público y en el cierre de los salones de los restaurantes, que solo podrán servir ya en terraza. Las autoridades cubanas han elevado a once los fallecidos por la pandemia de coronavirus, del que se han registrado unos 400 casos. De ellos, preocupa algo más de una treintena de positivos en las localidades de Consolación del Sur, Florencia, Florida y Gibara, en la medida en que serían contagios locales y no importados.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunció a través de sus redes sociales que mandará 20 sanitarios y 20 voluntarios de Samur-Protección Civil a Castilla y León para colaborar en la erradicación del Covid-19. Almeida apuntó que la capital ha recibido la ayuda de muchas regiones y añadió que «ahora es nuestro turno: es el momento de que Madrid sea solidario». Además, reiteró lo que ha dicho en numerosas ocasiones: «O salimos todos, o no salimos».

Las bolsas europeas perdían alrededor del 1% poco después de la apertura decepcionadas por la falta de resultados de la reunión del Eurogrupo y a pesar de los nuevos apoyos dados por el Banco Central Europeo (BCE) al sector financiero, según datos del mercado. A las 9.15 horas destacaba la caída del 1,42% de París, mientras que el índice Euro Stoxx 50, que refleja la cotización del medio centenar de empresas más capitalizadas y liquidas de la zona euro, el 1,17%; Madrid cedía el 1,13%; Londres perdía el 1,12%; Zurich el 0,96%; Milán el 0,68% y Fráncfort el 0,6%.

Tras dos meses y medio de cierre y confinamientos masivos, este miércoles ha sido reabierta la ciudad de Wuhan, donde estalló en enero la pandemia del coronavirus que asuela el planeta. Salvo los cinco millones de habitantes que se calcula huyeron antes del cerrojazo de esta megalópolis ribereña del Yangtsé, sus seis millones restantes ya pueden por fin salir y viajar a otras partes del país. Para hacerlo, deben acreditar que están sanos con certificados médicos o códigos QR de salud en sus móviles, generados por aplicaciones que controlan su historial de enfermedades, movimientos y contactos. Más estrictos aún son los controles para viajar a Pekín, que requieren incluso la prueba del coronavirus. Léelo aquí .

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparecerá este miércoles, a partir de las 12.00 horas, ante la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, para informar sobre la evolución de la pandemia del Covid-19.

Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos ha fallado este martes a favor de Texas para permitir que una orden ejecutiva que restringe el acceso al aborto durante la pandemia del coronavirus siga vigente. Con dos votos a favor y uno en contra, el tribunal ha eliminado el pronunciamiento de un tribunal inferior que había bloqueado la orden anterior. A juicio del tribunal de apelaciones, que ha valorado que su dictamen es «drástico y extraordinario» el otro tribunal ha ignorado las regulaciones estatales en cuanto a la salud en un estado de emergencia.

El Papa Francisco ha concedido su primera entrevista extensa sobre la crisis mundial causada por la pandemia de coronavirus al escritor y periodista británico Austen Ivereigh, autor de la biografía de referencia, «El Gran Reformador» (Ediciones B, Madrid, 2015), y del mejor libro sobre el pontificado, «Wounded Sepherd («Pastor herido» (Holt, Nueva York, 2019). La entrevista, dirigida al mundo anglosajón, se publica hoy simultáneamente en «The Tablet» (Londres) y «Commonweal» (Nueva York). Por gentileza de Austen Ivereigh y del Papa Francisco, ABC ofrece en exclusiva el texto original en español. Léela aquí .

La llama de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que iba a permanecer expuesta en Fukushima hasta finales de abril, cerró este miércoles al público coincidiendo con la entrada en vigor del estado de alerta sanitaria en varias zonas de Japón. Aunque Fukushima no es una de las siete prefecturas afectadas por la declaración, el comité organizador de Tokio 2020 tomó la decisión de poner fin a la exposición del candil olímpico como parte de las medidas para prevenir la propagación del nuevo coronavirus, que ya llevó al aplazamiento de los Juegos hasta el verano de 2021.

La reunión por videoconferencia de los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) se aproxima a las dieciséis horas de duración, que se cumplirían poco después de superar las 08.00 horas de la mañana del miércoles, y amenaza con finalizar sin ningún tipo de acuerdo sobre las medidas económicas para responder al coronavirus. Los equipos de los responsables económicos de los países del euro y el resto de Estados miembros de la UE, que también están invitados al encuentro, han pasado la noche intentando acordar un documento de conclusiones que satisfaga a todas las capitales y en ocasiones la pelota ha pasado a nivel de ministros, por ahora sin ningún resultado positivo.

Vietnam ha donado a España 110.000 mascarillas sanitarias antibacterianas para apoyar su lucha contra la pandemia de COVID-19, que ha causado más de 82.000 muertes en todo el mundo, informó hoy a Efe la Embajada española en Hanói. La ayuda se enmarca dentro de una donación de 550.000 mascarillas de Vietnam a cinco países europeos: Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y España, cuya ceremonia de entrega se hizo ayer en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores vietnamita.

El Gobierno colombiano pidió al Fondo Monetario Internacional (FMI) acceso a un crédito contingente de 11.000 millones de dólares para garantizar liquidez financiera en caso de ser necesario por causa de la pandemia del coronavirus, dijo este martes el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. El ministro, que compareció a una sesión virtual de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, dijo que para enfrentar la situación el Gobierno está enfocando sus esfuerzos en cuatro áreas: salud pública, crisis humanitaria, frente económico y las provisiones para mitigar posibles efectos en el sector financiero.

El alto porcentaje de afroamericanos muertos por Covid-19 en Estados Unidos ha empezado a encender las alarmas en el país norteamericano en plena crisis por la pandemia del coronavirus, que dejó solo este martes casi 2.000 fallecidos.El número de casos confirmados ascendió a 396.000 tras sumar más de 29.000 este martes, mientras que el de muertos alcanzó los 12.813 tras los 1.942 de hoy, que representa la cifra más elevada hasta la fecha de muertos en un solo país en un periodo de 24 horas. Las vecinas Nueva York y Nueva Jersey siguen siendo el epicentro de la pandemia con más de 183.000 positivos y 6.721 muertos entre los dos, aunque los brotes en estados como Michigan y Luisiana son cada vez mayores y más mortíferos.

El número de nuevos contagiados por el coronavirus SARS-CoV-2 en China en las últimas 24 horas fue de 62, frente a los 32 detectados en la víspera, informó hoy la Comisión Nacional de Sanidad. Las autoridades sanitarias del país asiático detallaron que 59 de los 62 nuevos casos se diagnosticaron en viajeros procedentes del extranjero, los llamados casos «importados», mientras que los 3 restantes fueron contagios locales en las provincias de Shandong (en el este, 2) y Cantón. Además, la fuente oficial indicó que, hasta la pasada medianoche local (16.00 hora GMT del martes), se certificaron dos nuevas muertes por la resultante neumonía Covid-19, una en Shanghái (en el este) y otra en Wuhan, cuna de la pandemia y que ayer había logrado por vez primera desde enero colocar un cero en la estadística de decesos.

Más de 81.000 personas han perdido la vida por la pandemia de Covid-19, la enfermedad derivada del nuevo coronavirus originado en China y que ha afectado ya a 184 países y territorios, hasta dejar más de 1,4 millones de casos en todo el mundo. Estados Unidos acumula más de 396.000 de estos contagios y el número de fallecidos alcanza los 12.000. De estos, alrededor de una tercera parte corresponden al estado de Nueva York. Solo en la ciudad homónima, sobre la que rige una orden de confinamiento, se han registrado más de 4.000 víctimas mortales.

Donald Trump anunció este martes que su Administración suspenderá las contribuciones de EE.UU. a la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la que acusó de haber gestionado mal la crisis del coronavirus. Según el presidente de EE.UU., la organización internacional bajo el paraguas de la ONU «se equivocó» sobre la epidemia y debía haber avisado sobre su gravedad «meses antes». Informa Javier Ansorena, corresponsal en Nueva York. [Lee aquí la noticia completa]

Científicos argentinos consiguieron secuenciar con muestras de pacientes nacionales el genoma completo del SARS-CoV-2, el virus que provoca la enfermedad de la Covid-19, lo que servirá para asegurar la calidad del diagnóstico y contribuirá al desarrollo de una vacuna, informaron este martes fuentes oficiales. El instituto Anlis Malbrán, dependiente del Estado, estuvo a cargo de la investigación que, según un comunicado del Gobierno argentino, también puede permitir que se produzcan reactivos en el propio país sudamericano para detectar la enfermedad. La información para la secuenciación se obtuvo a partir de muestras de pacientes argentinos con Covid-19 realizada por el Servicio de Virosis Respiratorias y la Plataforma de Genómica y Bioinformática de Inei-Anlis.

El primer tren salió esta mañana de Wuhan tras 76 días de cuarentena que llegaron hoy a su fin en la ciudad china donde comenzó la pandemia del Covid-19. Desde el 23 de enero se habían restringido todas las salidas desde esta urbe, capital de la provincia centro-oriental de Hubei, que durante muchas semanas fue el epicentro de la enfermedad no solo a nivel nacional de China sino mundial. Ahora, las autoridades afirman tener bajo control el brote, por lo que con el inicio de la jornada de este miércoles se reanudaron los servicios ferroviarios en las tres estaciones de Wuhan.