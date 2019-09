UGT avisa a Sánchez: «No iremos a reuniones para un nuevo estatuto si no se ha derogado la reforma laboral» El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, considera prioritario tener un gobierno en septiembre para poder abordar los problemas de España, que lleva, según Álvarez, «tres años y medio sin un ejecutivo que trabaje en los problemas de fondo»

Fernando Morales @Feermr97 Madrid Actualizado: 02/09/2019 14:09h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Unión General de Trabajadores (UGT) ha avisado este lunes que no se sentarán a negociar un nuevo estatuto de los trabajadores sin que se haya derogado previamente la reforma laboral. En el inicio del curso político, Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha insistido en la necesidad de derogar esta reforma antes de ponerse a trabajar en un nuevo estatuto ya que considera que el plazo mínimo para la elaboración de uno nuevo tardaría, como mínimo, dos años. Por ello, insiste en que «no iremos a reuniones para un nuevo estatuto si no se ha derogado la reforma laboral» ya que, según el sindicalista, «sin derogación no hay solución».

Álvarez, además, considera que, aunque no las conoce, esta petición estará recogida en el programa de gobierno de 300 medidas que presentará este martes Pedro Sánchez para intentar convencer a Unidas Podemos de la necesidad de apoyar al PSOE antes del 23 de septiembre, fecha que, si ningún candidato consigue ser investido, su majestad el Rey disolverá las Cortes y convocará elecciones para el mes de noviembre. «Deduzco que recogerá la derogación porque así se lo pedimos en la reunión que mantuvimos las organizaciones sindicales en agosto», apuntó Álvarez, que afirmó que Sánchez «lo entendió».

En cuanto a la formación de un nuevo gobierno antes de que finalice septiembre, el secretario general manifestó su rechazo a una repetición electoral y consideró prioritario negociar un programa de gobierno antes que los equipos. «La excusa para no tener investido a Sánchez es no haber abordado un programa de gobierno en julio», criticó. Por ello, reaprtió responsabilidades como a PSOE como a Unidas Podemos y les instó a conseguir un acuerdo programático.

«Necesitamos un gobierno para recuperar la calidad del empleo, revalorizar las pensiones, crear un plan de viabilidad para la Seguridad Social y poder subir el salario mínimo a 1000 euros», enumeró Álvarez. Y es que, según el secretario general, España lleva tres años de periodos electorales en los que «no hemos tenido un gobierno que haya tenido tiempo de entrar a fondo en los problemas de nuestro país».

En cuanto a la revalorización de las pensiones, el sindicalista pauntó que con la legislación española actual, «dificilmente» van a poder subirse las pensiones con el IPC, aunque si el gobierno en funciones consigue alguna «invención jurídica» para evitar el incremento del 0,25%, el sindicato no se opondrá. Para UGT sería una «canallada» que las pensiones no se subieran respecto al IPC.

Por otro lado, tachó de «impresentable» la propuesta de la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de bajar impuestos. Y es que, a juicio de Álvarez, «España tiene pocos impuestos» pero, sin embargo, mucha economía sumergida. «Tenemos un 23% de economía sumergida» y Hacienda, según el secretario general, pocos efectivos para hacer frente al fraude. Asimismo, puso sobre la mesa la necesidad de que España tenga unos nuevos presupuestos «para recaudar más y poder tener más servicios públicos».