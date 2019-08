AliExpress desembarca en España para conquistar Europa El marketplace asiático da un paso decisivo hacia la omnicanalidad

La apertura de la primera tienda física de AliExpress en Europa superó el pasado domingo todas las expectativas. Más de 3.000 personas no quisieron perderse la puesta en escena del gigante asiático: premios, descuentos y las últimas novedades en tecnología. Perteneciente al grupo Alibaba, AliExpress está presente en 190 países y el número de clientes ronda los 100 millones. España es el tercer país en volumen de facturación y número de «aliadictos», después de Rusia y Estados Unidos. Con estos mimbres no es de extrañar que el «made in China» apueste por el «made in Spain» y que «la expansión del grupo comience en Europa por el país más ‘‘trendy’’», puntualiza Eduardo Pisa, director de operaciones de AliExpress España, quien confía en que sea «la puerta de entrada al mercado europeo». Además, señala que «el consumidor español es más tolerante con lo extranjero y acepta muy bien el concepto chino que le resulta exótico y atractivo, además de que busca un equilibrio entre calidad y precio».

Nacido online, este marketplace que ofrece 60 millones de productos a precios asequibles, ha ido incorporando estrategias para seducir a nuevos públicos. Dar el paso de lo online a lo físico, siguiendo la tendencia del sector hacia la omnicanalidad ha sido una de ellas. «Permite a nuestros clientes tangibilizar productos que compran en la web y acerca a nuevos compradores el conocimiento de la marca», explica Pisa.

Otra de las estrategias comerciales ha sido la creación de AliExpress Plaza, una nueva capa de negocio que además de acoger marcas chinas de calidad que pueden vender sus productos con todas las garantías obligadas en España, apuesta por la incorporación de firmas españolas para darlas a conocer fuera de nuestras fronteras. De momento, agrupa 3.000 marcas pero esperan alcanzar en un corto plazo las 10.000. «Supone una gran oportunidad de lanzamiento porque somos un altavoz enorme», señala Eduardo Pisa, quien no duda de que en el futuro se convertirá en la plataforma global más importante del mundo. «Primero han sido los productos asiáticos, estamos en la segunda fase de incorporación de los occidentales, y después abriremos a nivel global».

Y son los productos tecnológicos de AliExpress Plaza los que se pueden encontrar en su primera tienda, un espacio de más de 700 metros cuadrados que servirá de «factoría de las nuevas soluciones de digitalización y omnicanalidad que vamos a tener en España. En China somos pioneros en el new retail, y trasladaremos las bondades de la experiencia de compra online a la física. Por ejemplo, en breve cada etiqueta permitirá acceder a información, a vídeos tutoriales o a opiniones del producto con la lectura de un código QR». Puntualiza que se trata de la «primera» tienda y que valoran seguir el plan de expansión teniendo en cuenta qué demandan los clientes y los resultados de esta apertura. «De manera inmediata no se plantea una tienda física en otros países, tenemos puesto el foco en desarrollar Europa desde España», señala. Por número de compradores, Barcelona es la segunda ciudad con mayor número después de Madrid.

Según cifras de eShowMagazine, el gigante Amazon factura 4.200 millones de euros anuales en España y le sigue AliExpress con 1.200. Pero adelantarse a Amazon con la apertura de una tienda, asegura Pisa, no se trata de ninguna carrera o batalla: «Amazon es el jugador más potente del e-commerce y nos favorece a todos. Su estrategia es vender las marcas bajo su nombre; nosotros somos un marketplace, un escaparate para otras marcas que ofrece servicios y una experiencia de compra divertida».

Para este desembarco en Europa, ha sido la consultora inmobiliaria CBRE la encargada de asesorar sobre el mejor espacio físico. «Es una apuesta por la omnicanalidad, tener tienda física ayuda a que los consumidores se familiaricen con la marca, puedan tocar el producto y conozcan la calidad», explica Gonzalo Senra, director nacional de Retail de CBRE España, quien insiste en que «se impone aunar online y offline», e insiste en que «el negocio digital no está acabando con la venta física, pero hay que adaptar los centros a las nuevas necesidades del consumidor».

Con 15 millones de visitantes anuales, experiencias para el ocio, restauración, una pista indoor de nieve y una amplia oferta de primeras marcas, intu Xanadú -en Arroyomolinos- se ha llevado los honores. Alex Barbany, director general de intu España, explica que «buscamos estar a la vanguardia del retail, creando espacios sorprendentes donde ofrecer la mejor oferta comercial, de ocio y tiempo libre». Para ello, puntualiza Pablo Buendía, senior Leasing Manager de Intu, «apostamos por la innovación permanente, que fideliza a los visitantes y hace que los retails nos den preferencia a la hora de elegir su primera apertura en España». AliExpress Plaza es ejemplo de ello.