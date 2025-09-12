Varapalo para España antes de empezar: Fátima Diame, baja de última hora

España empieza el Mundial de Tokio con una mala noticia. La baja de Fátima Diame golpeó de lleno a la expedición a horas de que comenzara el concurso de salto de longitud en Tokio. La Federación confirmó en sus redes sociales que la valenciana no podrá competir por una lesión cuya naturaleza no ha sido detallada. La selección pierde a uno de sus referentes.

Diame, de 28 años, llegaba al Mundial con la decimocuarta marca del año entre las participantes y la intención de confirmar su regularidad en las grandes citas. Había firmado sendos bronces en los últimos campeonatos bajo techo —Glasgow 2024 y Nankín 2025— y fue sexta en el recuerdo más cercano al aire libre, Budapest 2023, donde alcanzó los 6,82 metros, la mejor marca de su carrera, igualada este verano en Castellón. Su última actuación, en el Nacional de Tarragona, terminó con oro y un registro de 6,77.

El calendario la situaba en el Grupo A de la calificación, previsto para la mañana del sábado, en paralelo a la presencia de Irati Mitxelena en el Grupo B. La ausencia modifica las aspiraciones del combinado español en una prueba que apuntaba a contar con dos representantes en la final.

La discípula de Iván Pedroso no podrá, por tanto, intentar ese salto cercano a los siete metros que ella misma veía como puerta a la lucha por las medallas. La Federación trasladó un mensaje de ánimo, subrayando la magnitud de la pérdida: nueve veces campeona de España, finalista en Europeos y Mundiales, y una de las figuras más constantes del atletismo nacional en la última década. Mitxelena, con una mejor marca de 6,70, lograda este mismo verano, asume en solitario la bandera española en la longitud.

La clasificación del salto de longitud femenino está programada para el sábado, a partir de las 11.30 (hora española). La final será el domingo, a partir de las 13.40 (hora española).