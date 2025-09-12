Suscribete a
Atletismo

Las opciones de España en el Mundial: marcha, Attaoui y una gran incógnita

Jordan Díaz, incógnita de un equipo en el que también destacan Llopis y los relevos

María Pérez, en los pasados Juegos de París
María Pérez, en los pasados Juegos de París AFP
Javier Asprón

Javier Asprón

España firmó hace dos años en Budapest la mejor actuación de su historia en unos Mundiales de atletismo. Fueron cinco medallas -cuatro oros y una plata-, un botín deslumbrante que solo se explica por el extraordinario desempeño de María Pérez y Álvaro Martín, autores de ... sendos dobletes dorados en los 20 y los 35 kilómetros marcha. Ya no está Álvaro, pero sí María, que aspira a repetir aquella gesta y mantener a su disciplina como faro del atletismo nacional. La granadina, que también salió de los Juegos de París con dos preseas (oro en el relevo mixto y plata en los 20 kilómetros), no deja de reinventarse y de mejorar para sostenerse en la élite.

