La trampa sube al ring: antidopaje pone la lupa en los deportes de contacto

En menos de un año la Agencia Española Antidopaje (Celad) ha sellado convenios de colaboración con varias federaciones deportivas para involucrarlas en una lucha más férrea contra el dopaje. Lo que podría ser considerado un acto de burocracia activa con documentos de por medio ... es en realidad una marca. Son los deportes señalados en España. Se empezó por el atletismo el invierno pasado, siguió con el ciclismo en la primavera -dos clásicos de las noticias de sucesos-, pero el último convenio de la Celad se ha firmado con el boxeo.

El antidopaje español ha puesto la lupa en los deportes de contacto porque así lo decretan los datos. El número de expedientes tramitados en la Celad por casos positivos ha empezado a crecer en lo que se considera una tendencia por los expertos.

En 2024 dieron positivo cuatro luchadores relacionados con deportes de contacto, que representaban un 8,51 % del total de los expedientados durante el año. Y en 2025 la cifra ha subido a cinco deportistas, que equivalen a un 22,73 por ciento de los sancionados en España en diez meses hasta el mes de octubre.

El boxeo y las artes marciales mixtas (MMA) han entrado en el foco de la preocupación de los rectores del antidopaje en España. En 'Sanciona2', la web que recoge las suspensiones en vigor por dopaje de los atletas ibéricos, los deportes de contacto ya se han equiparado a las otras disciplinas tradicionalmente líderes en esta faceta de la trampa. Los deportes de contacto muestran cuatro casos a nivel de competición nacional (dos en artes marciales mixtas y dos en boxeo) por otros tantos del ciclismo (uno de ellos de bici de montaña) y dos de atletismo.

En la firma del acuerdo con la Federación de Boxeo, Carlos Peralta, el director del antidopaje español, realizó una declaración de intenciones: «Es fundamental que la Celad trabaje junto a la Federación Española de Boxeo, pues esto nos permite llevar a cabo acciones conjuntas para que las y los boxeadores puedan desarrollar su carrera deportiva en un entorno seguro, con igualdad de oportunidades y sin dopaje».

Sospechas en boxeo

La realidad empezó a escribirse por el lado inverso al habitual. La federación presidida por Felipe Martínez transmitió su preocupación a los rectores del antidopaje respecto al devenir de las competiciones en el boxeo, los hábitos de algunos púgiles, la influencia de determinados entrenadores y preparadores, la aparición de algún médico sin escrúpulos.

El acuerdo compromete a la Celad a impartir un mínimo de cuatro formaciones anuales, destinadas a boxeadores de diferentes niveles, así como a entrenadores, personal médico y de apoyo. Sesiones de valor preventivo en teoría, aspectos prácticos de la normativa antidopaje, la prevención y la importancia de los valores éticos del deporte.

Los casos de dopaje en las artes marciales mixtas empiezan a desbordar los paneles de wikipedia. Según han detectado las agencias de dopaje se debe al uso de los SARM, las gotas que envenenan el deporte. Son moduladores selectivos de andrógenos, sustancias con una capacidad selectiva muy concreta, capaces de estimular la parte del organismo deseada, ya sean los músculos, los huesos o la grasa corporal. A diferencia de los esteroides usuales, que se unen a los receptores de andrógenos en muchos tejidos de todo el cuerpo, los SARM se unen a los receptores de andrógenos en ciertos tejidos, pero no en otros.

Los casos de dopaje en las MMA se deben al uso de los SARM, moduladores capaces de estimular la parte del organismo deseada

Los SARM aumentan la masa muscular, la masa ósea y disminuyen el sobrepeso, con la ventaja de que no inhiben la producción natural de testosterona y en teoría no generan daño al riñón, a diferencia de los anabolizantes tradicionales. Según los mercaderes del dopaje, los SARM no castigan el organismo con efectos secundarios y tanta severidad como lo hacen los anabolizantes tradicionales.

Existe una Federación Internacional de artes marciales mixtas conocida por las siglas IMMAF, y es el organismo rector de este deporte a nivel amateur. La UFC (Ultimate Fighting Championship) es la principal organización que promueve y organiza peleas en este deporte.

Desde la Celad han emprendido el viaje de fondo con los deportes de contacto, al entender que un deportista que se dopa puede provocar un gran daño físico al rival que no recurre a sustancias prohibidas. En la Celad recuerdan que la integridad física es un derecho protegido en artículo 15 de la Constitución española y que los deportes de contacto pueden provocar daño físico en los competidores, coma, pérdida de consciencia, lesiones cerebrales y otras consecuencias a largo plazo.

Integridad física del rival

«No estamos hablando de diuréticos prohibidos para bajar peso y cambiar o no de categoría, o de un esteroide al uso que te haga ganar una carrera con trampas, sino de la deslealtad con el rival al que puedes provocar una pérdida de conocimiento o una parálisis. Ya no se trata solo de mejorar el rendimiento de uno, sino de la integridad física del otro», comenta Carlos Peralta.

La Celad tiene previsto reforzar los controles antidopaje con una visión idílica y ética del deporte: proteger al que respeta las reglas y combatir al tramposo que puede generar con su refuerzo extra un problema de salud.

La Agencia Antidopaje de Estados Unidos (Usada) y su director general, Travis Tygart, fueron los responsables de la caída de Lance Armstrong, el ciclista maldito que nunca dio positivo, sino que fue fulminado en un informe por el testimonio y las pruebas de todos los agentes del ciclismo que le odiaban. La Usada decidió el año pasado romper con la UFC y dejó de supervisar los programas antidopaje de este deporte.

El motivo que argumentó Tygart fue que el luchador Connor McGregor no se comprometió a incluirse en el programa antidopaje. «No debería existir ninguna excepción por parte de UFC para que McGregor pelee hasta que haya dado dos pruebas negativas y haya estado en listas durante al menos seis meses… Desafortunadamente, actualmente no sabemos si UFC cumplirá con el requisito de seis meses o más desde su incursión en el Programa Antidopaje de UFC«.

Carlos Peralta: «Un objetivo es proteger la salud de los deportistas que reciben golpes y no se dopan»

Esa mezcla de morbo y espectáculo que proporcionan los modernos deportes de contacto se ha relacionado desde diversos ámbitos con las apuestas, lo que también proporciona un giro muy suculento relacionado con el dinero.

«En este punto son muy importantes las suspensiones provisionales. Uno de los objetivos de nuestra agencia es proteger la salud de los deportistas, pero en los deportes de contacto hay que pensar en el otro, el que recibe los golpes. Es un punto de vista muy relacionado con la Administración», apunta Carlos Peralta.

La línea entre los deportes olímpicos y los no olímpicos se plasma en la Federación de Boxeo, que tiene separadas ambas estructuras. Entre los deportistas no olímpicos se organizan veladas que agrupan una parte de espectáculo y otra de deporte, en la que es muy difícil establecer la línea fronteriza y los límites quedan difusos.

En el acuerdo firmado con la Celad, la Federación de Boxeo se compromete a reforzar el mensaje de un deporte limpio y libre de dopaje, en especial dirigido a los boxeadores más jóvenes, con especial incidencia en las escuelas y clubes de boxeo. El presidente de la FEB se obliga a dar visibilidad a estas iniciativas de deporte limpio en competiciones oficiales y a difundir al menos veinte publicaciones al año en sus canales de comunicación.