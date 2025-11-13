Suscribete a
Los amaños en el tenis: antenas parabólicas, software de vanguardia y desfase de TV

La detención de tres tenistas destapa una red de apuestas con origen en las mafias del tenis de mesa

Las mafias captan a tenistas con problemas económicos, que usan el dinero para viajar, hoteles y competir en torneo

Amaños y apuestas, la red negra del fútbol

El tenis está en el punto de mira por las apuestas
José Carlos Carabias

En el universo de los agujeros negros del deporte, el tenis ha pasado a ocupar un lugar predominante en una variedad del fraude: los amaños de partidos relacionados con las apuestas y las mafias que se mueven alrededor para obtener beneficios. La última operación policial, ... desarrollada el pasado 14 de octubre en cuatro países y con epicentro de las pesquisas en España, se saldó con 16 detenidos en Francia, Rumanía, Bulgaria y nuestro país. Tres son tenistas profesionales y aún se desconocen sus nombres.

