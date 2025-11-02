Suscribete a
Lazkano lo niega todo: «Nunca he utilizado sustancias dopantes, estoy limpio»

«Haré todo lo necesario para demostrar mi inocencia», asegura el corredor español, suspendido provisionalmente por la UCI

Escándalo en Turquía: suspenden a 149 árbitros por apuestas en partidos

Lazkano, durante la 11ª etapa del Tour 2024
Lazkano, durante la 11ª etapa del Tour 2024 afp

ABC

El ciclista español Oier Lazkano emitió este domingo un comunicado en el que asegura «nunca» ha utilizado «sustancias dopantes ni métodos prohibidos». El coredor vasco responde así a la sanción anunciada el jueves por la Unión Ciclista Internacional (UCI), que decretó su suspensión ... provisional tras detectar «anomalías inexplicables» en su pasaporte biológico durante los años 2022 a 2024, cuando militaba en el Movistar. Tras conocer la decisión de la UCI, su actual equipo, Red Bull, le despidió.

