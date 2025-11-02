Lazkano lo niega todo: «Nunca he utilizado sustancias dopantes, estoy limpio»

El ciclista español Oier Lazkano emitió este domingo un comunicado en el que asegura «nunca» ha utilizado «sustancias dopantes ni métodos prohibidos». El coredor vasco responde así a la sanción anunciada el jueves por la Unión Ciclista Internacional (UCI), que decretó su suspensión ... provisional tras detectar «anomalías inexplicables» en su pasaporte biológico durante los años 2022 a 2024, cuando militaba en el Movistar. Tras conocer la decisión de la UCI, su actual equipo, Red Bull, le despidió.

«Quiero dejar algo absolutamente claro: nunca he utilizado sustancias dopantes ni métodos prohibidos. Siempre he respetado las normas del ciclismo y los valores fundamentales del deporte limpio», sostiene Lazkano.

En esa nota de prensa, el alavés insiste en que su carrera, «construida con esfuerzo y dedicación, se basa en la honestidad, la integridad y el trabajo diario». «Soy un deportista limpio y una persona íntegra», añade.

«Defenderé mi reputación y haré todo lo necesario para demostrar mi inocencia total y mi completa ajenidad a cualquier conducta ilícita», señala Oier, que ha encargado a su equipo médico-legal que adopte «todas las acciones necesarias» para proteger sus derechos y demostrar su «integridad, con pleno respeto de los procedimientos previstos». «Confío en la verdad y en la justicia deportiva», dice.

Oier Lazkano cierra su comunicado agradeciendo a aquellos que le han apoyado en los últimos días y asegurando que continuará «con determinación y transparencia», defendiendo su «nombre y dignidad profesional».

Por su parte, Abarca Sports, empresa gestora del equipo Movistar Team, emitió también un comunicado en el que defendió que los controles efectuados a Oier Lazkano durante su trayectoria en el equipo fueron siempre negativos.

Abarca Sports aclaró tres puntos: «Que no tuvo conocimiento de la situación hasta la tarde del 30 de octubre; que durante las 3 temporadas de relación contractual de las 5 a las que refiere el estudio de la UCI, todos los controles a que fue sometido por parte de los diferentes organismos nacionales e internacionales, así como internos del propio equipo, arrojaron un resultado negativo»; y reiteró «con absoluta firmeza su inquebrantable compromiso con un deporte limpio y transparente» redoblando «con determinación absoluta todos los esfuerzos, controles y medidas» que viene impulsando hasta la fecha.