Los médicos del dopaje nunca se van

Hace veinte años, en el invierno del 2006, un médico relacionado con el ciclismo que ocultó su nombre en el anonimato hizo recuento mental con ABC sobre los beneficios que podía obtener Eufemiano Fuentes con su negocio de las bolsas de sangre y los diferentes ... tratamientos de dopaje organizado en arcones frigoríficos. Facturaba alrededor de un millón de euros anuales, que le reportaban dividendos suficientes como para aparecer en la famosa 'lista Falciani', la relación de nombres que publicó el ingeniero informático Hervé Falciani sobre los presuntos evasores fiscales que disponían de cuentas bancarias no declaradas en Suiza.

«¿Cómo se va a retirar facturando un millón al año? La operación Puerto no va a acabar con Eufemiano. Seguirá de una forma u otra en el deporte. Seguro», decía la voz anónima. Han pasado veinte años de la mayor redada policial en nuestro país, en el mundo tal vez, relacionada con el dopaje en el deporte y el pronóstico era simple y certero. Las autoridades antidopaje que dirigen investigaciones, proponen sanciones y luchan contra el fraude en el deporte siguen pensando lo mismo: Eufemiano Fuentes, que ya tiene 70 años, no se ha retirado. Todavía le excitan dos placeres: el dinero y el riesgo.

A Eufemiano Fuentes lo han vinculado los agentes de la lucha antidopaje a otros deportes (el triatlón), a su antiguo nicho del atletismo, a algún equipo ciclista con ganas de jugársela… Interpretaciones que no se han concretado en nada, aunque otras fuentes aseguran que el doctor canario ha tenido problemas de otra índole.

Como Eufemiano Fuentes, a los médicos que se movían entre las sombras de los hoteles, las universidades y los coches sin acreditación no les remueve la conciencia el hecho de haber sido detenidos, sancionados o juzgados. Es el caso de Marcos Maynar, el médico que le hizo un informe exculpatorio al positivo de Carlos Gurpegui en 2003 y que sigue inmerso en actividades presuntamente delictivas. Está pendiente de juicio por la operación Ílex que terminó con la suspensión del ciclista colombiano Miguel Ángel 'Supermán' López.

Marcos Maynar lleva treinta años trabajando en la Universidad pública de Extremadura. Es profesor titular de fisiología del ejercicio y realizó su tesis sobre fisiología metabólica del ciclismo profesional. Fue detenido en julio de 2004 por la Policía Nacional en el marco de la operación Gamma en la que se descubrió una red que vendía drogas sintéticas, anabolizantes y hormonas del crecimiento en gimnasios.

Casi veinte años después, en mayo de 2022, fue de nuevo arrestado por la Guardia Civil en el marco de la operación Ílex, que persiguió el tráfico de medicamentos y que se llamó así porque el ílex es un árbol común en Extremadura, donde reside el dichoso médico. La Guardia Civil encontró actovegin en el despacho de Maynar, la denominada 'EPO de los pobres', una sustancia de la que habló Jesús Manzano y que se asoció a los éxitos de Lance Armstrong.

La Fiscalía pide tres años y nueve meses de cárcel para Maynar por un delito contra la salud pública, al considerar que el médico extremeño recetó menotropina a 'Supermán' López y que esta le fue enviada a Hungría donde empezaba el Giro de Italia 2021, administrada para conseguir efectos similares a la hormona del crecimiento y que fue la razón de su abandono de la carrera al sentirse con las piernas hinchadas y mal cuerpo.

Michele Ferrari, auntiguo médico de Lance Armstrong

En mayo de 2008 falleció el ciclista Bruno Neves, del Maia, equipo portugués en el que Maynar trabajó. En el registro al médico se hallaron fichas de ciclistas con planes de administración de anabolizantes y EPO. Fue sancionado con diez años de inhabilitación para ejercer su profesión en Portugal, castigo que ya cumplió.

Su antepenúltimo episodio con el dopaje acabó en un juicio en Bilbao. En 2015 declaró ante el juez como presunto cabecilla de una red de dopaje del equipo de traineras de Urdaibai. Durante el proceso compareció un testigo protegido que fue remero de la escuadra vizcaína y que aseguró: «Nos pinchaban en la vena, en el hombro, en la tripa, en el culo... Preparaban más de ocho jeringuillas, mucho más», dijo en relación a las prácticas dopantes.

Del pasado regresó otro mito, Michele Ferrari, 71 años, millonario, el médico de Lance Armstrong y de tantos otros. Una celebridad en los submundos del dopaje, del que cuesta encontrar una fotografía potable porque no se ha dejado ver ni retratar en cuarenta años de ejercicio al margen de la legalidad. Salvo en los juicios que ha tenido que afrontar, no hay imágenes del que siempre ganaba, Ferrari. Fuentes del antidopaje español sospechan que el doctor italiano ha regresado al ciclismo y por extensión al deporte para, en la sombra, como siempre, instruir a sus clientes en planes de dopaje. Todo de palabra, nada por escrito.

En el wikipedia de Jesús Losa existe una amplía documentación sobre sus problemas con la justicia. El vallisoletano fue el médico del Euskaltel en la época gloriosa de este equipo, pero en 2004 todo se torció y fue apartado del equipo naranja al conocerse la declaración del exciclista David Millar en el caso Cofidis, según la cual Losa le habría facilitado EPO. En el Tour de Francia de 2008 el español Moisés Dueñas dio positivo por EPO y señaló al pucelano como su médico de cabecera.

Dueñas fue uno de los primeros arrepentidos del deporte español, colaboró con las autoridades antidopaje, aunque según su propio testimonio «arrepentirme no me sirvió de nada». En la actualidad Losa se presenta en las redes sociales como integrante del servicio público de salud de Castilla y León (SACYL) desde 1991. Y trabaja en una consulta privada en Valladolid.

Sabino Padilla fue el médico de Miguel Induráin, pero su único positivo llegó en el fútbol, la nandrolona de Gurpegui, cuando era el jefe de los servicios médicos del Athletic. Después del escándalo del futbolista, Padilla se marchó del club bilbaíno y también del país. Emigró a Canadá según personas que lo conocen y en el país norteamericano estuvo muchos años hasta que regresó a España, a su ciudad, Vitoria, donde trabaja en BTI, una compañía especializada en biomedicina centrada en medicina regenerativa, implantología oral y trastornos del sueño.

Luis García del Moral era un médico en la sombra, sin apenas apariciones públicas, durante su etapa en el US Postal, el equipo de Lance Armstrong. En 2012 la Agencia Americana Antidopaje (USADA) publicó un informe en el que destripaba a Armstrong y a sus siete Tours. Y detalló el escrito que los médicos que daban soporte a la trama eran Michele Ferrari, Luis García del Moral y el preparador José Martí. Del Moral fue suspendido de por vida para tratar a deportistas y exonerado tras declarar en el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS).

Hoy trabaja como especialista en medicina del deporte y actividad física en el Policlínico Mapfre Salud de Valencia. Realiza chequeos médico-deportivos con pruebas de esfuerzo y medición de gases aspirados tanto en tapiz rodante como en bicicleta.

Walter Virú, el médico al que Manzano denunció como responsable del dopaje que llevaba a cabo Eufemiano Fuentes en el Kelme, tiene una empresa en Granollers dedicada al comercio al por menor de medicamentos, productos sanitarios y de higiene personal.

Manuel Pascua Piqueras, el preparador responsable de la atleta Marta Domínguez y piedra angular de la operación Galgo que también implicó a Eufemiano Fuentes, murió. También falleció Alfredo Córdova, doctor del ciclismo y del atletismo que en el último instante no fue llamado a juicio oral en la operación Puerto.