Los médicos del dopaje nunca se van

Doctores que tuvieron relación con las trampas, como Marcos Maynar, Eufemiano Fuentes o Michele Ferrari, no saben abandonar la cueva ilegal. Otros, como Del Moral o Sabino Padilla, se han alejado del deporte

Eufemiano Fuentes, durante el juicio de la operación Puerto
Eufemiano Fuentes, durante el juicio de la operación Puerto EFE
José Carlos Carabias

Hace veinte años, en el invierno del 2006, un médico relacionado con el ciclismo que ocultó su nombre en el anonimato hizo recuento mental con ABC sobre los beneficios que podía obtener Eufemiano Fuentes con su negocio de las bolsas de sangre y los diferentes ... tratamientos de dopaje organizado en arcones frigoríficos. Facturaba alrededor de un millón de euros anuales, que le reportaban dividendos suficientes como para aparecer en la famosa 'lista Falciani', la relación de nombres que publicó el ingeniero informático Hervé Falciani sobre los presuntos evasores fiscales que disponían de cuentas bancarias no declaradas en Suiza.

