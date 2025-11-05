Suscribete a
ABC Premium
Exclusiva
Flick le dice a su 'staff' que dejará el Barça a final de curso: «Estoy muy cansado»

ciclismo / dopaje

Dos expolicías, la UCO y cuatro análisis anormales: el rastreo que atrapó por dopaje a Oier Lazkano

El análisis y el volcado del ordenador y el móvil del ciclista no ha aportado más datos relevantes que añadir a su pasaporte biológico

Lazkano lo niega todo: «Nunca he tomado sustancias dopantes»

Oier Lazkano, en el Tour
Oier Lazkano, en el Tour afp
José Carlos Carabias

José Carlos Carabias

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Seis días después de anunciar la suspensión provisional del ciclista español Oier Lazkano por dopaje por anomalías en su pasaporte biológico, la Unión Ciclista Internacional (UCI) decreta la sanción provisional de otro corredor, el portugués Antonio Carvalho Ferreira por el mismo método probatorio, el ... pasaporte biológico. Una unidad de medida sencilla y poco costosa, al estilo de una cartilla de salud virtual de cualquier centro médico, en el que se estudian las oscilaciones de los valores sanguíneos (hematocrito, reticulocitos, hemoglobina…), endocrinos o esteroideos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app