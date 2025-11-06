La lucha antidopaje se revitaliza con el uso del pasaporte biológico

En la eterna pugna de policías y ladrones, de trampas asociadas al deporte y agentes que persiguen la ilegalidad, las fuerzas del antidopaje empiezan a llegar a una conclusión: es mucho más eficaz un seguimiento en el tiempo de los sospechosos que tratar de ... localizar una sustancia concreta en un control.

El caso reciente del ciclista español Oier Lazkano, sancionado provisionalmente y en periodo de alegaciones, ha puesto en el foco una herramienta, el pasaporte biológico, que fue una pesadilla para la anterior dirección de la Agencia Española Antidopaje (Celad) y que se ha revitalizado en la actualidad como método de prueba para acechar a los deportistas fraudulentos.

El pasaporte biológico es un registro individual que recopila y registra, entre otros, datos hematológicos y esteroideos de los deportistas a lo largo del tiempo. Este sistema crea un perfil personalizado con variables sanguíneas y hormonales. El principio es sencillo: el cuerpo humano mantiene una estabilidad fisiológica más o menos constante.

Si un ciclista utiliza métodos dopantes, como transfusiones sanguíneas o eritropoyetina (EPO), su organismo mostrará cambios inusuales en parámetros como el hematocrito, la hemoglobina o los reticulocitos.

«Tiene sentido que se utilice cada vez más el pasaporte biológico porque hay sustancias que se metabolizan cada vez más rápido y se usan con ingeniería biofarmacéutica –asegura una fuente conocedora de los métodos antidopaje–. Y el pasaporte biológico permite a las autoridades pillar a los tramposos fuera de esa ventana, de la toma de sustancias y del efecto que provocan en los organismos de los deportistas».

El pasaporte biológico fue un agujero negro para el antidopaje español. España era el único país de su entorno que no podía aplicar el pasaporte biológico como método de prueba desde que el ciclista Ibai Salas consiguió que la justicia ordinaria le diera la razón. Los tribunales echaron para atrás el uso del pasaporte biológico por las dudas de veracidad que podía ofrecer este método.

Actualización de la norma

Sin embargo, el invierno pasado el Gobierno modificó la Ley Orgánica 11/2021, que establece el marco legal para la lucha contra el dopaje en el deporte, en lo referente al pasaporte biológico. Se simplificó el procedimiento de gestión de resultados adversos por pasaporte biológico y se incluyeron las referencias a los dos estándares internacionales: el estándar internacional de gestión de resultados (ISRM) y el estándar internacional para controles e investigaciones (ISTI).

De todos los sancionados en el ciclismo a través del pasaporte biológico, dos casos acabaron con los corredores absueltos después de una interminable batalla legal. El checo Roman Kreuziger logró que la Unión Ciclista Internacional (UCI) retirase la propuesta de sanción después de argumentar que los cambios en sus parámetros del pasaporte estaban relacionados con un problema de tiroides.

El otro es el vizcaíno Ibai Salas, quien recurrió a la justicia ordinaria y esta resolvió que no era un método de prueba veraz.

De entrada el sancionado Oier Lazkano adujo en las primeras argumentaciones que las fluctuaciones en su pasaporte biológico eran debidas a las concentraciones en altura que suelen realizar los equipos ciclistas para oxigenar la sangre.