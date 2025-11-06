Suscribete a
La lucha antidopaje se revitaliza con el uso del pasaporte biológico

Las autoridades creen que el método es eficaz, como en el caso de Lazkano, ante la dificultad de encontrar positivos en los controles

El caso Lazkano: dos expolicías y la UCO

Muestras en un laboratorio antidopaje
José Carlos Carabias

En la eterna pugna de policías y ladrones, de trampas asociadas al deporte y agentes que persiguen la ilegalidad, las fuerzas del antidopaje empiezan a llegar a una conclusión: es mucho más eficaz un seguimiento en el tiempo de los sospechosos que tratar de ... localizar una sustancia concreta en un control.

