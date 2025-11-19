Suscribete a
ABC Premium

Tenis

Un año sin raqueta de Nadal: entre familia, homenajes y negocios

Tras la retirada, el balear ha ido habituándose a su nueva etapa con actos de reconocimiento, eventos de sus empresas, días con los suyos y ocio que no se podía permitir

Alcaraz no jugará la Copa Davis con España por lesión

Nadal, durante su çultimo partido
Nadal, durante su çultimo partido
Laura Marta

Laura Marta

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Fue una derecha defensiva que se quedó en la red, donde se quedaron atrapadas las emociones, presentes, pasadas y futuras, todavía sin ser consciente él y el mundo del tenis de lo que se acababa en ese momento. El último golpe de Rafael Nadal. ... El último golpe de quien impulsó este deporte, lo llevó a otra dimensión y del que retorció toda la lógica con su manera de jugar, de vivir, de sentir y de transmitir el tenis.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app