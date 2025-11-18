Suscribete a
Escucha las noticias de este martes 18 de noviembre

tenis

Alcaraz no jugará la Copa Davis con España

Según informa la Cope, el tenista murciano tiene un edema muscular y corre el riesgo de romperse

Así queda el ranking de la ATP tras las ATP Finals

Alcaraz, durante la final de las ATP Finals en Turín
Alcaraz, durante la final de las ATP Finals en Turín AFP

ABC

Según informó 'El Partidazo' de la Cope, Carlos Alcaraz no jugará la Copa Davis con España. El tenista murciano tiene un edema muscular en la pierna derecha y su participación en la fase final del torneo que comienza este martes en Bolonia (Italia) ... conllevaría asumir un alto riesgo de lesión.

