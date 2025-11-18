Según informó 'El Partidazo' de la Cope, Carlos Alcaraz no jugará la Copa Davis con España. El tenista murciano tiene un edema muscular en la pierna derecha y su participación en la fase final del torneo que comienza este martes en Bolonia (Italia) ... conllevaría asumir un alto riesgo de lesión.

📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/i8QyaCTpjH — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 17, 2025 España disputará este jueves los cuartos de final ante la República Checa. Los partidos individuales los jugarán Jaume Munar y Pablo Carreño, mientras que Marcel Granollers y Pedro Martínez formarán la pareja de dobles, indicó Ángel García en el programa deportivo de Cope. (NOTICIA EN AMPLIACIÓN)

