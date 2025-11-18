Según informó 'El Partidazo' de la Cope, Carlos Alcaraz no jugará la Copa Davis con España. El tenista murciano tiene un edema muscular en la pierna derecha y su participación en la fase final del torneo que comienza este martes en Bolonia (Italia) ... conllevaría asumir un alto riesgo de lesión.
España disputará este jueves los cuartos de final ante la República Checa. Los partidos individuales los jugarán Jaume Munar y Pablo Carreño, mientras que Marcel Granollers y Pedro Martínez formarán la pareja de dobles, indicó Ángel García en el programa deportivo de Cope.
(NOTICIA EN AMPLIACIÓN)
Artículo solo para suscriptores
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete