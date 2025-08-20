Alcaraz será el líder del equipo de Europa en una Laver Cup donde no estará Sinner

El español Carlos Alcaraz, actual número dos del mundo, liderará al equipo de Europa en la Laver Cup 2025 que se disputará del 19 al 21 de septiembre en San Francisco (Estados Unidos). El italiano Jannik Sinner, primera raqueta del circuito, no jugará.

La organización del evento confirmó este miércoles el nombre de los 12 jugadores (seis por equipo) que se enfrentarán en esta octava edición, en la que el 'Equipo mundial' se enfrentará al 'Equipo Europa' en el torneo que lleva el nombre del extenista australiano Rod Laver, múltiple ganador de Grand Slam.

Alcaraz, reciente ganador del Masters 1.000 de Cincinnati ante Sinner, estará acompañado por el alemán Alexander Zverev (número 3), el danés Holger Rune (11), el noruego Casper Ruud, el checo Jakub Mensik (16) y el italiano Flavio Cobolli. El extenista francés Yannick Noah será el capitán del equipo.

En el equipo rival destaca la presencia de tenistas estadounidenses, con Taylor Fritz (4), Ben Shelton (6), Tommy Paul (14) y Francis Tiafoe (17). El brasileño Joao Fonseca (44) y el argentino Francisco Cerúndolo (19) completan el conjunto que hasta ahora solo ha ganado dos ediciones, por cinco de los europeos, y que en 2025 tendrá como capitán al estadounidense Andre Agassi.

The Golden State awaits.



Team Europe and Team World rosters are complete, which Team will raise the Laver Cup in San Francisco? #LaverCup pic.twitter.com/oJ4Zf8Xvto — Laver Cup (@LaverCup) August 19, 2025

Los seis jugadores de cada equipo deben competir en un partido individual durante los dos primeros días y en no más de dos durante los tres días de competición, además, al menos cuatro de los seis tenistas deben jugar dobles.

Cada victoria en un partido vale un punto el viernes, dos puntos el sábado y tres puntos el domingo, y el primer equipo que alcance los 13 puntos gana la Laver Cup.