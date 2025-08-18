Suscribete a
Alcaraz se alza como ganador en Cincinnati tras retirarse Sinner

tenis

Alcaraz se proclama campeón en Cincinnati entre sofoco y señorío

masters 1.000

El español gana la final en 23 minutos tras la retirada de Sinner, enfermo y sin fuerzas

El superclásico de cada semana

Sinner y Alcaraz, durante la ceremonia de entrega de trofeos
Sinner y Alcaraz, durante la ceremonia de entrega de trofeos AFP
Ángel Luis Menéndez

Ángel Luis Menéndez

No se atrevía a celebrar nada porque nunca es plato de buen gusto lograr un triunfo ante un rival enfermo. Carlos Alcaraz se proclamó ayer campeón del Masters 1.000 de Cincinnati en 23 minutos. Los que aguantó, por decir algo, Jannick Sinner sobre la ... pista de Cincinnati. El tenista italiano, ausente en cuerpo y alma desde que apareció para disputar la final, apenas podía sostener la raqueta, casi ni se tenía en pie, así que en cuanto el español le endosó un contundente 0-5 en el primer set, aprovechó la pausa pertinente. Se sentó en su banquillo, conversó brevemente con los médicos y anunció que no iba a seguir. No podía más y no era cuestión de sacrificarse y vivir un calvario innecesario.

