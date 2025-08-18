Alcaraz se proclama campeón en Cincinnati entre sofoco y señorío

No se atrevía a celebrar nada porque nunca es plato de buen gusto lograr un triunfo ante un rival enfermo. Carlos Alcaraz se proclamó ayer campeón del Masters 1.000 de Cincinnati en 23 minutos. Los que aguantó, por decir algo, Jannick Sinner sobre la ... pista de Cincinnati. El tenista italiano, ausente en cuerpo y alma desde que apareció para disputar la final, apenas podía sostener la raqueta, casi ni se tenía en pie, así que en cuanto el español le endosó un contundente 0-5 en el primer set, aprovechó la pausa pertinente. Se sentó en su banquillo, conversó brevemente con los médicos y anunció que no iba a seguir. No podía más y no era cuestión de sacrificarse y vivir un calvario innecesario.

Tan drástica decisión no sorprendió a nadie. Entre incrédulos y preocupados, los aficionados que presenciaban el partido en la pista y los que lo seguían en la lejanía comentándolo por internet llevaban minutos haciéndose la misma pregunta: «¿Qué le pasa a Sinner?» Más allá de un marcador impensable -4-0 a favor de Alcaraz en apenas un cuarto de hora-, lo más extraño era contemplar la alargada y triste figura del número uno del mundo arrastrándose por el abrasador suelo azul de la cancha estadounidense.

Andando, sin precisión, exhausto, apático. Los optimistas elucubraron sobre las molestias que arrastra el transalpino en su brazo derecho, cubierto desde Roland Garros con una gran muñequera. Los realistas eran conscientes de que el asunto tenía más enjundia.

No era normal que a Carlos, pese a su excelente estado de forma, le saliera todo y que Sinner no diera una a derechas. El español sacaba, restaba, corría y desplegaba su buen tenis en unos primeros compases de partido donde, además, lo lógico es no haber llegaod al rendimiento máximo.

Enfrente, Sinner fallaba todo tipo de golpes y, sobre todo, manifestaba una inferioridad física exagerada. No es que el italiano destaque, ni en sus momentos de gloria, por la expresividad que exhibe su rostro, pero lo de ayer era un poema desde el instante inicial.

De esta manera, Alcaraz alza su tercer título de Masters 1.000 del año, tras los de Montecarlo y Roma, y el quinto entorchado de 2025, un curso en el que también se ha proclamado campeón de Roland Garros y de Queen's.

Un campeón en la victoria y en la derrota.



Alcaraz 🇪🇸 conquista Cincinnati tras la retirada de un Sinner que perdía 0-5 y que había pasado todo el día con fiebre.



Nada de celebraciones. Así ha consolado al italiano ❤️ pic.twitter.com/bIVm9zjLyc — David Orenes (@david_lrl) August 18, 2025

Finiquitada la final, en la triste ceremonia de premios, Sinner cogió el micro y mostró su pesar: «Normalmente empiezo hablando de mi rival, pero hoy tengo que empezar con vosotros. Lamento muchísimo decepcionaros. Desde ayer no me sentía muy bien. Pensé que mejoraría durante la noche, pero empeoré. Intenté salir a la pista y hacer que al menos fuera un partido, pero no pude con más. Lo siento muchísimo por todos vosotros. Es lunes y sé que algunos de vosotros quizá tuvisteis que trabajar o hacer otra cosa, así que lo siento muchísimo. Por supuesto, felicidades a Carlos. No es la forma en que querías ganar, pero es otro título y es increíble la temporada que estáis haciendo tú y todo tu equipo. Seguid así. Os deseo todo lo mejor para el US Open y para el resto de la temporada»

A continuación, Alcaraz manifestó su solidaridad y su señorío: «Como dijiste, Jannik, así no es como quiero ganar partidos ni ganar un trofeo. Solo quiero disculparme. Sé y entiendo cómo te puedes sentir ahora mismo. Lo único que puedo decir, como he dicho muchas veces, es que eres un verdadero campeón. Estoy bastante seguro de que después de esto volverás mejor, incluso más fuerte. Siempre lo haces. Eso es lo que hacen los verdaderos campeones. Y realmente lo eres. Lo siento y regresa con más fuerza».

Con este triunfo, que corta la racha de 26 victorias de Sinner en pista rápida, el número dos del mundo llega a los 22 títulos en el ATP Tour y ocho ATP Masters 1.000. Además, el triunfo de ayer enciende la lucha por el número uno en el US Open. En Flushing Meadows Alcaraz tendrá muchas opciones de desplazar al italiano de la cima del tenis mundial. Lo conseguirá si gana el título; si alcanza la final y Sinner no lo hace; o llegando a semifinales y el italiano no juega la final.