Rafa Nadal se posiciona respecto a las vacunas contra el coronavirus

Rafa Nadal ha dejado claro en Montecarlo su disposición a vacunarse contra el coronavirus en cuanto le sea posible y sin temor a los posibles efectos secundarios que puedan producir. Tras su debut victorioso en el Masters 1.000 de Montecarlo , con una contundente victoria sobre el argentino Federico Delbonis, Nadal aseguró que cree que vacunarse es la forma más rápida para acabar con la «pesadilla» que ha supuesto la enfermedad en el último año.

«Si me dan la opción de vacunarme, cuando me toque la voy a aceptar de buen gusto», aseguró el número tres mundial. «A día de hoy es lo mejor pensando en el interés general. Vacunarse es la manera de salir de esta pesadilla de ya más de un año».

Sobre los posibles efectos adversos de la vacuna no se mostró muy preocupado: «Por lo que sé puede haber una poca gente que tenga efectos secundarios, pero el beneficio en general es mayor».

Nadal tuvo que someterse a una PCR durante la jornada del lunes tras haber estado entrenando en Montecarlo con el ruso Daniil Medvedev, que dio positivo justo antes de comenzar el torneo y causó baja. «Cuando me enteré del positivo no me preocupé por mí porque nunca estuve cerca de él, sólo practicamos», dijo Nadal. «Cuando suceden estas cosas no son buenas. Sentí pena por él más que por mí, pero son cosas que pueden pasar. Siempre estuve a más de cuatro menos de distancia y sólo nos acercamos al final durante un segundo para darnos las gracias».

Nadal, que aspira a su duodécimo título en el Principado, se medirá este jueves al búlgaro Grigor Dimitrov por un puesto en los cuartos de final. Es el primer torneo en tierra batida de esta temporada para el manacorense, que llevaba sin disputar un partido desde que fue eliminado por Stefanos Tsitsipas en los cuartos de final del Open de Australia.

«Ahora mismo me siento muy bien, y he estado entrenando sin problemas durante las tres o cuatro últimas semanas», terminó el balear.