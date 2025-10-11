Suscribete a
Fútbol

La segunda víctima del caso del vídeo sexual, la menor de edad, también retira su acusación contra Raúl Asencio

Real Madrid

El central del Real Madrid se habría disculpado, reconocido su error y habría resarcido los daños morales

Asencio, en la previa de un partido del Real Madrid
Miguel Zarza

Se aclara el panorama judicial para Raúl Asencio, central del Real Madrid, en el caso de la difusión de vídeos sexuales no consentidos por el que será juzgado junto a tres ex canteranos del club blanco. Un mes después de que la primera de las dos supuestas víctimas, de 18 años, decidiese perdonar al futbolista ... , la segunda, menor de edad en el momento de los hechos, ha retirado también su acusación.

