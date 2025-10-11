La segunda víctima del caso del vídeo sexual, la menor de edad, también retira su acusación contra Raúl Asencio

Se aclara el panorama judicial para Raúl Asencio, central del Real Madrid, en el caso de la difusión de vídeos sexuales no consentidos por el que será juzgado junto a tres ex canteranos del club blanco. Un mes después de que la primera de las dos supuestas víctimas, de 18 años, decidiese perdonar al futbolista ... , la segunda, menor de edad en el momento de los hechos, ha retirado también su acusación.

La chica habría tomado esta decisión al considerar que el comportamiento del jugador que actualmente milita en el primer equipo madridista, «fue completamente diferente al del resto de acusados». También que se habría disculpado tras reconocer «una censurable indiscreción», y habría resarcido los daños morales ocasionados.

Raúl Asencio está acusado de un delito contra la intimidad por revelación de secretos, al haber mostrado un vídeo de contenido sexual que había recibido a una tercera persona, mientras que el resto de acusados en este caso lo son por haber grabado y/o difundido sin permiso los vídeos de contenido sexual que afectan a dos jóvenes.

El pasado 11 de septiembre, la otra víctima del caso decidió perdonar a Asencio. «Acepto las disculpas de forma libre y voluntaria y expreso mi perdón. No quiero que sea castigado penalmente», escribió en un documento presentado en el juzgado, que iba acompañado de una carta obra de Asencio en la que este reconocía que había «cometido un error». «Quiero disculparme expresa e incondicionalmente», añadía.

En manos de la Fiscalía

Pese a tratarse de una buena noticia para Raúl Asencio, que ve aclararse su futuro judicial después de que en el espacio de un mes las dos supuestas víctimas hayan retirado sus acusaciones contra él, queda pendiente la de la Fiscalía. El juicio en el Juzgado número 3 de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) sigue adelante tras declarar la apertura de juicio oral, pues las acusaciones sobre el resto de investigados se mantienen, pero habrá que ver si el ministerio fiscal decide seguir los pasos de las denunciantes y retirar también su acusación a Asencio, sacándolo de la causa forma definitiva, o mantiene su posición.

En su auto, fechado a 2 de septiembre de 2026 y que requirió una fianza de 15.000 euros a Asencio y de 20.000 al resto de investigados, imputa a dos de los investigados un delito de distribución de pornografía infantil del artículo 189.1 a) del Código Penal en concurso ideal con dos delitos contra la intimidad del artículo 197.1,3 apartados 1º y 5º; al tercero un delito de distribución de pornografía infantil del artículo 189.1 a) del Código Penal en concurso ideal con dos delitos contra la intimidad del artículo 197.1.3 apartados 2º y 5º del Código Penal, y al cuarto, Raúl Asencio, dos delitos contra la intimidad en concurso ideal del articulo 197.1.3 apartado 2º y 5º del Código Penal.