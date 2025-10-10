Suscribete a
Israel aprueba el plan de paz y prepara el intercambio de rehenes y prisioneros

Fútbol

El complejo equilibrio de los clubes ante un caso Rafa Mir: entre la presunción de inocencia y la condena social

El Alavés, expedientado por los cánticos de su afición el mismo día del procesamiento del delantero

Rafa Mir, procesado por agresión sexual «empleando violencia»

Rafa Mir, el día de su detención, en septiembre de 2024
Rafa Mir, el día de su detención, en septiembre de 2024 EFE
Javier Asprón

Javier Asprón

Apenas un par de horas después de que el Comité de Disciplina de la RFEF abriese un expediente extraordinario al Alavés por el cántico «Rafa Mir, violador», entonado por parte de sus seguidores en Mendizorroza, la jueza titular del Juzgado de Instrucción del Tribunal de ... Instancia de Llíria anunciaba el procesamiento del futbolista por un presunto delito de agresión sexual con acceso carnal y empleo de violencia. La coincidencia temporal entre ambos hechos, ocurridos el pasado lunes, más allá de resultar llamativa por su aparente contradicción, volvió a poner de relieve las distintas velocidades entre los tiempos judiciales y los que impone la opinión pública.

