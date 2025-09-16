Real Madrid - Marsella: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de Champions hoy

Real Madrid - Marsella: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de Champions hoy Conoce a qué hora empieza el partido de hoy entre el Real Madrid y el Olympique de Marsella y dónde verlo online y en televisión

El Real Madrid de Xabi Alonso arranca hoy martes 16 de septiembre su andadura por la UEFA Champions League 2025/26 hospedando al histórico Olympique de Marsella en el Santiago Bernabéu. Roberto De Zerbi, vanguardista técnico de los franceses y sin duda caricatura de científico loco, logró clasificar a su equipo a la competición gracias al segundo puesto obtenido en Ligue 1 la temporada pasada.

Montado a lomos de un Mbappé desatado y de toda una sarta de fichajes bien caídos, Xabi Alonso viene logrando arrancar el curso con buenas sensaciones. Antonio Rüdiger se mantiene fuera de la lista tras su pesada lesión muscular, así como Mendy y Endrick. Los que sí regresan, empero, son Jude Bellingham y Eduardo Camavinga.

El Marsella, mientras tanto, suma dos victorias y dos derrotas en lo que va de liga. De sus jugadores destacan varios conocidos en España: Gerónimo Rulli, Nayef Aguerd, Geoffrey Kondogbia, Mason Greenwood o Pierre-Emerick Aubameyang. Timothy Weah, el hijo del legendario George, Amine Gouiri, Angel Gomes, Pierre-Emile Højbjerg y Benjamin Pavard complementan la nómina de talento de que dispone De Zerbi.

A qué hora es el Real Madrid contra Olympique de Marsella hoy

El partido entre Real Madrid y Olympique de Marsella se disputa hoy martes 16 de septiembre a las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu, después de Athletic Club y al mismo tiempo que Villarreal.

Dónde ver el Real Madrid contra Olympique de Marsella de Champions en televisión y online

El Real Madrid contra Olympique de Marsella podrá verse en directo por televisión a través de la retransmisión correspondiente de Movistar Liga de Campeones (dial 51). En cualquier caso, ABC ofrecerá una cobertura minuto a minuto en su portal web, como también la mejor crónica a leer al término del partido.