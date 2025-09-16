Partidos de Champions hoy, martes 16 de septiembre: horarios, donde ver en televisión, equipos y quién juega

Después de varios meses de espera, vuelve la mejor competición de clubes de Europa: la Champions League. El torneo arranca este martes con el inicio de la fase de Liga, que promete igual que el año pasado una enorme cantidad de grandes duelos gracias a su renovado formato.

Cabe recordar que esta será la segunda edición bajo el nuevo sistema, con una primera fase en la que los 36 equipos participantes disputarán 8 partidos cada uno. Entre ellos, cinco representantes españoles buscarán dejar el pabellón en lo más alto: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao y Villarreal.

Noticia Relacionada Xabi Alonso: «No me hubiera ido tranquilo del Madrid si no ganamos la Champions» Rubén Cañizares El entrenador tolosarra no considera que se fuese antes de tiempo del club, en su etapa de jugador, a pesar de que se ganaron tres Champions más en los siguientes cuatro años

Como casi cada temporada, Barcelona y Real Madrid parten como grandes favoritos al título. Los azulgranas llegan después de la magnífica campaña del pasado año, mientras que el Madrid sigue siendo sinónimo de competitividad en Europa. No hay que olvidar tampoco al vigente campeón, el PSG, ni a otros gigantes como Liverpool, Bayern, el Atlético, el Inter o Manchester City.

Partidos de Champions hoy, martes 16 de septiembre

Este martes 16 de septiembre dará comienzo la primera jornada con partidos de máximo nivel. A las 18:45 horas debutará el Athletic Club contra el Arsenal, al mismo tiempo que el PSV Eindhoven se medirá a la Union Saint-Gilloise. Ya en el turno de las 21:00 horas, habrá varios choques de gran interés, como el Juventus-Borussia Dortmund, el Benfica-Karabakh, el Tottenham-Villarreal y, por supuesto, el debut del Real Madrid ante el Olympique de Marsella.

Partidos de Champions hoy, martes 16 de septiembre 18:45 h – Athletic Club vs Arsenal

18:45 h – PSV Eindhoven vs Union Saint-Gilloise

21:00 h – Juventus vs Borussia Dortmund

21:00 h – Benfica vs Karabakh

21:00 h – Tottenham vs Villarreal

21:00 h – Real Madrid vs Marsella

La jornada inaugural se completará este miércoles 17 y jueves 18 de septiembre, con otros duelos de altura. Entre los más destacados figuran el Newcastle contra el Barcelona, el Liverpool contra el Atlético de Madrid, el PSG frente al Atalanta y el Manchester City ante el Nápoles.

Dónde ver los partidos de, hoy, martes 16 de septiembre

Todos los encuentros de la Champions League podrán seguirse en España a través de Movistar Plus+, que posee en exclusiva los derechos de emisión del torneo. La plataforma retransmitirá en directo todos los partidos de cada jornada, con el canal Movistar Liga de Campeones como principal referencia.