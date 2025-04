El loco Rudiger ya no hace tanta gracia

Antonio Rudiger se va a pasar unas cuantas semanas sin jugar al fútbol. El defensa del Real Madrid protagonizó un episodio lamentable en la final de Copa, justo después de que De Burgos Bengoetxea señalizara en el minuto 120 una falta en ataque de ... Mbappé sobre Eric García. Esa era la última acción del partido y, por lo tanto, la última oportunidad del Madrid para intentar forzar los penaltis, y la decisión del colegiado provocó un ataque de furia e ira del germano que no le va a salir gratis.

Rudiger, que había sido sustituido minutos antes, lanzó en un par de ocasiones cubitos de hielo al colegiado y, además, tuvo que ser sujetado por hasta cuatro miembros del banquillo para evitar que su actitud agresiva acabara en una conducta más violenta contra el árbitro. Una ida de olla que tendrá graves consecuencias, pese a sus disculpas públicas del domingo.

«No hay excusa para mi comportamiento de anoche. Lo siento mucho. Jugamos un muy buen partido desde la segunda parte. Después de 111 minutos, ya no pude ayudar a mi equipo y antes del pitido final cometí un error. Pido disculpas de nuevo al árbitro y a todos a quienes decepcioné anoche», escribió el jugador en Instagram en un mensaje que se borró pasado un tiempo. Un perdón que no evitará una sanción gorda. Hoy o mañana se conocerán los partidos que le van a caer al alemán, pero vista las imágenes y la redacción del acta, el Madrid teme que la cifra ronde los ocho encuentros, lo que le impediría jugar hasta el 18 de junio, en el primer partido de los blancos en el Mundial de Clubes.

«Necesita ayuda»

Podría jugar antes, el 4 de ese mismo mes, en la primera semifinal de la Final Four de la Liga de las Naciones, que disputarán en Múnich Alemania y Portugal, pero en el país teutón las críticas están siendo muy duras: «La Federación Alemana debe suspender de inmediato a Rüdiger de la selección», aseguró en Sky el exinternacional Dietmar Hamann. «Estaba loco. Ya no podía controlarse y sus compañeros tuvieron que calmarlo y sujetarlo con mucha fuerza. Lo sujetaron como a un luchador para evitar que entrara corriendo al campo», comentó Lothar Matthaus, leyenda de la Mannschaft. «Tiene que cambiar», deslizó Rudi Völler,.

El ahora director deportivo de la selección desveló una llamada del jugador a él y a Nagelsmann: «Fue inaceptable. Sobre todo tratándose de un internacional alemán. Toni contactó ayer con Nagelsmann y conmigo, y hablamos largo y tendido sobre la situación. También Bernd Neuendorf y Andreas Rettig. Toni es un jugador de primer nivel, pero como internacional, también debe demostrar clase en su comportamiento. Exige, con razón, respeto para sí mismo y debe mostrarlo a los demás sin excepción»

También exárbitros, como el mediático Kinhofer pidió medidas ejemplares contra Rudiger: «Su comportamiento es una vergüenza. El seleccionador nacional debería considerar si un hombre así puede seguir representando a nuestro país». Y los aficionados expresaron su opinión en una encuesta que lanzó el BILD en la que el 78% de los participantes votaron que Rudiger no debería ser llamado por Julian Nagelsmann en la convocatoria de junio: «Sus compañeros evitaron que algo peor sucediera. Tiene un historial de libertad condicional. En el partido contra el Atlético, ya hizo el gesto de cortar la cabeza a la afición cuando celebraban la clasificación», recordó también Matthaus.

El loco Rudiger acumula algunos momentos polémicos esta temporada que le han puesto en el ojo del huracán. En la misma final de Copa, le echó la bronca a los médicos del Madrid por tardar en salir a atenderle cuando el germano se hizo daño durante la celebración del 2-1. En septiembre, se viralizó una imagen del defensa dándole un bofetón a Manolín, el veterano utillero del Madrid, durante uno de los entrenamientos de Valdebebas. Fue una de esa bromas del loco que no fue a más, pero al veterano utillero del Madrid no le hizo demasiada gracia. Como tampoco estuvo fino en aquel amenazante gesto en el Metropolitano que le costó una multa de 40.000 euros y apercibimiento de sanción.

Un castigo de la UEFA que nada tendrá que ver con el que le va a caer por lo de la final de Copa. Rudiger se va a perder seguro los cinco partidos de Liga que le restan al Madrid (y veremos cuántos más del inicio de la próxima Liga), y eso a nivel deportivo supone otro agujero para Ancelotti. El técnico italiano tiene también a Militao y a Alaba de baja, por lo que tendrá que recurrir a Tchouaméni y Asencio como centrales para intentar el milagro de remontar los cuatro puntos de desventaja que tiene respecto al Barcelona.

Tiene también pendiente el alemán un diagnóstico profundo de sus problemas de menisco que le impidieron terminar la final. Quizás el germano se pueda plantear pasar por el quirófano y hacer coincidir su periodo de baja médica con la disciplinaria, pero de momento ese asunto no está decidido. Lo que sí parece claro es que, pese a que del Real Madrid no ha salido ni un solo reproche público, el loco Rudiger ya no hace tanta gracia.