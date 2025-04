Ancelotti, una semana clave para su futuro: ultima su adiós al Madrid y Brasil le quiere ya en junio

Los caminos de Carlo Ancelotti y el Real Madrid están muy cerca de separarse. Como contó este periódico el día después de la eliminación en la Champions ante el Arsenal, el técnico estaba con un pie y tres cuartos fuera del club, incluso obrando ... el milagro de ganar la Copa y la Liga -una opción ya imposible tras la derrota del sábado en Sevilla-, y eso implicaba que el italiano ni siquiera dirigiera ya al Madrid en el Mundial de Clubes. Salvo giro inesperado de los acontecimientos, así va a ser.

Carlo Ancelotti está viviendo sus últimos coletazos en la capital de España. En los próximos días, el entrenador de Reggiolo se verá las caras con Florentino Pérez y ambos abordarán el epílogo de una doble etapa que le ha convertido en el entrenador con más títulos de la historia del club. A diferencia de lo que sucedió hace diez años, el italiano no quiere marcharse por la puerta de atrás. En 2015, el Madrid le despidió, una vez acabada la temporada, con un comunicado al que Carletto contestó con una publicación en su cuenta de X. Una fría salida a la que se sumaron filtraciones poco elegantes que etiquetaban a Ancelotti como un entrenador vago. Un escenario que nadie quiere que se repita en esta ocasión.

Ancelotti desea marcharse como lo han hecho en los últimos años leyendas como Sergio Ramos, Casemiro, Marcelo o Toni Kroos. Le gustaría tener el reconocimiento de la afición y del club, y el Madrid también cree que debe estar a la altura de todo lo que ha supuesto el preparador italiano para la entidad. No hay, de momento, nada preparado ni nada definido. Primero hay que acordar los términos económicos de la salida de Carletto, que tiene firma contrato hasta 2026, y después llegará el momento de cerrar cómo sería su despedida. De momento, todavía tiene opciones de ganar la Liga, pero eso pasa por ganar los cinco partidos que restan, entre ellos el clásico de Montjuic del próximo domingo 11 de mayo (16.15 horas), y esperar, además, otro pinchazo de los azulgranas.

Nadie en el club, ni en el vestuario, da la Liga por perdida, pero saben y son conscientes de que no va a ser sencillo remontar cuatro puntos a los de Hansi Flick. Ni siquiera en la final de la Copa del Rey, ante el Barça más terrenal de la temporada y con un Madrid superior durante bastante tiempo, el equipo blanco fue capaz de ganar a los azulgranas. Eso no quiere decir que no pueda pasar en el duelo de Liga, pero lo normal es que no sea así.

Despedida en el Bernabéu

Tres de los cinco partidos que le restan al Real Madrid serán en el estadio Santiago Bernabéu. Para empezar, el próximo domingo contra el Celta. Luego, el miércoles 14 contra el Mallorca y el último, frente a la Real Sociedad en la jornada final, el fin de semana del 24 y 25 de mayo. Puede ser ese día el momento adecuado para decir adiós a Ancelotti, pero para eso ambas partes deben ponerse de acuerdo y, además, Brasil también tendrá que poner de su parte. La selección pentacampeona del mundo está muy cerca de cerrar el acuerdo con Carletto, tras más de dos años detrás del italiano y quiere que Ancelotti dirija ya a Brasil en los dos partidos clasificatorios para el Mundial programados para el mes de junio. En Quito, ante Ecuador (4 de junio) y frente a Paraguay (9 de junio), en el que sería su primer encuentro en Brasil.

De no ser así, Ancelotti ya asumiría la dirección técnica de Brasil después del verano, pero la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), a través de Diego Fernandes, el emisario de confianza de Ednaldo Rodrigues, volvió a viajar a España y apretar a Carletto para que la incorporación sea ahora en mayo. Fernandes ya estuvo en Madrid hace dos semanas durante el partido de vuelta contra el Arsenal y regresó para presenciar en directo en Sevilla la final de Copa y para avanzar en las negociaciones con Ancelotti. La CBF no olvida que, hace año y medio, el preparador, que entonces tenía un acuerdo verbal con Brasil, como sucede ahora mismo, acabó renovando con el Madrid y dejando tirada a la pentacampeona. Nadie espera que se repita algo así, pero los dirigentes brasileños han aprendido la lección y no bajarán el pistón hasta que logre la firma del italiano.

Su idea es darle a Ancelotti una cifra muy cercana a los 11 millones brutos que gana en el Madrid, libertad para elegir su equipo de trabajo y plenos poderes en todo lo que tenga que ver con lo deportivo. En 2026 hay un Mundial en Estados Unidos y ya son 23 años desde que Brasil lo ganara por última vez. El sexto título supondría un broche de oro a la brillante carrera de Ancelotti, pero, si eso no se lograra el próximo año, la CBF está dispuesta a darle a Carletto un proyecto más largo y llegar hasta el Mundial 2030, que se disputará en España, Portugal y Marruecos.

El recambio

Las negociaciones entre Ancelotti y Brasil son paralelas a los movimientos del club blanco con Xabi Alonso y Jurgen Klopp. El tolosarra es el candidato elegido y nada hace pensar que no vayan a unir sus caminos, pero, como en el fútbol de hoy nada se puede dar por hecho, el Madrid tiene un plan B que pasaría por el técnico germano, actualmente 'retirado' de los banquillos y al frente de la dirección de fútbol de Red Bull. Pero el problema no es ese, sino que el modo de entender el fútbol que tiene Klopp está en las antípodas de la gestión de club que realiza Florentino. Al germano le gusta ser el entrenador y el 'director deportivo', pero en el Madrid los fichajes no los hacen sus técnicos, sino la planta noble junto al departamento de fútbol comandado por Juni Calafat.

Sea quien sea, el Madrid debe cerrar con el elegido si empieza su andadura en el Madrid disputando el Mundial de Clubes o espera ya a agosto y en Estados Unidos es Solari quien asume el mando del vestuario de manera eventual. Preguntas, de momento, sin respuesta que a lo largo de los próximos días verán la luz. El reloj de arena de Carlo Ancelotti está a punto de agotarse, Brasil le quiere ya en junio y Xabi Alonso calienta en la banda. Con permiso de Klopp. Semana clave en el Madrid.