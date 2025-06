Por qué no juega Mbappé contra Pachuca en el Mundial de Clubes

Por qué no juega Mbappé contra el Pachuca en el Mundial de Clubes

El Mundial de Clubes 2025 llega en un momento no tan propicio de la temporada, a medias entre el final del curso 2024-25 y la pretemporada del curso 25-26. En el caso del Madrid, con cambio de ciclo, al llegar Xabi Alonso para sustituir a Carlo Ancelotti y hacerlo ya directamente durante este torneo que por primera vez se celebra bajo el formato de 32 equipos y durante todo un mes.

El escenario elegido también está dando que hablar, por sus diferencias de temperatura entre unas sedes y otras, muy calurosas y de mucha humedad en unos casos, no tanto en otros... y con varios partidos que se han visto afectados en gran o pequeña medida por las tormentas eléctricas típicas de Estados Unidos en el verano.

Por lo tanto, los jugadores no son ajenos a todo ello y lo notan desde el punto de vista físico. Por ahora, la teórica superioridad de los conjuntos europeos no se está manifestando sobre el césped, quizá por esa falta de ritmo al haber acabado las ligas del Viejo Continente hace prácticamente un mes. El Madrid, por ejemplo, disputó la última jornada en Primera División el 24 de mayo y hasta el 18 de junio no debutó en el Mundial.

Una vuelta a la actividad que ha sido complicada para Kylian Mbappé, y eso que en el caso del francés acudió con su selección a la Final Four de la UEFA Nations League en Alemania. A su llegada a Estados Unidos, en cambio, han llegado las complicaciones. No estuvo disponible ante Al-Hilal y tampoco se vestirá contra Pachuca este domingo, 22 de junio, a las 21:00 horas (hora peninsular española).

Por qué no juega Mbappé contra Pachuca

«Kylian Mbappé presenta un cuadro agudo de gastroenteritis y ha sido hospitalizado para realizarle diferentes pruebas y aplicarle el correspondiente tratamiento», explicaba el Real Madrid mediante parte médico en el mediodía del 19 de junio. Pocas horas después, el club emitía una nueva nota en la que anunciaba que «ha recibido el alta hospitalaria y ha regresado a la concentración. Seguirá con tratamiento médico específico y se irá reincorporando progresivamente a la actividad del equipo».

Nuevo parte médico de Mbappé. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 19, 2025

El francés se sintió mal solo 24 horas después de aterrizar en Palm Beach, algo que también le ocurrió a otros compañeros, pero Mbappé es quien más lo ha sufrido, ya que ni siquiera acudió a la sesión de fotos oficial del torneo ni saludó al presidente en su encuentro con los jugadores.

Cuándo puede estar disponible Mbappé en el Mundial de Clubes

Mbappé, por lo tanto, es baja segura para el partido de este domingo contra Pachuca en Charlotte y, en función de cómo evolucione, se verá su disponibilidad para el último compromiso de la fase de grupos que los blancos disputarán en la madrugada del jueves 26 al viernes 27 (3:00 horas) contra el Salzburgo.